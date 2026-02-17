Hakan Tunçelli gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı? Hakan Tunçelli kimdir, kaç yaşında, nereli?

Gece yarısı gerçekleştirilen operasyonun yankıları sürerken, eğlence dünyasının bilinen isimlerinden Hakan Tunçelli'nin adı soruşturma dosyasında geçmeye başladı. Gözaltı iddiaları sosyal medyada hızla yayılırken, kamuoyu hem sürecin detaylarını hem de Tunçelli'nin hayatına dair bilgileri araştırıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

GÖZALTINA MI ALINDI?

Evet. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda Hakan Tunçelli de gözaltına alınan 17 kişi arasında yer aldı. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla yakalanarak emniyete götürüldü.

HAKAN TUNÇELLİ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Soruşturma; "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak", "uyuşturucu madde kullanılmasını kolaylaştırmak" ve "fuhşa teşvik ve aracılık etme" suçlamaları kapsamında yürütülüyor.

Operasyon sırasında çeşitli adreslerde aramalar yapıldı ve toplam 52,46 gram marihuana maddesi ele geçirildiği açıklandı. Hakan Tunçelli de bu kapsamda gözaltına alınan şüpheliler arasında bulunuyor. Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

BAŞKA KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

Operasyonda gözaltına alınan isimler arasında şu kişiler yer aldı:

Murat Dalkılıç

Kaan Tangöze

İsmail Hacıoğlu

Kemal Doğulu

Oyuncu Furkan Koçan

Murat Cevahiroğlu

Barış Talay

Hakan Kakız

Murat Öztürk

Murathan Kurt

Nailcan Kurt

Alihan Taşkın

Tolga Sezgin

Ramazan Bayar

Aygün Aydın

Buse Görkem Narcı

Toplamda 25 kişi hakkında işlem başlatıldığı, 17 kişinin gözaltına alındığı ve bazı şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

HAKAN TUNÇELLİ KİMDİR?

Hakan Tunçelli, İstanbul'un eğlence hayatında ve sosyal çevrelerinde tanınan bir iş insanıdır. Özellikle gece hayatı, etkinlik organizasyonu ve mekân işletmeciliği alanındaki çalışmalarıyla bilinir. Sanat, moda ve sosyete dünyasıyla kurduğu ilişkiler sayesinde geniş bir çevre tarafından tanınmıştır. Kamuoyunda en çok bilinen girişimi, sahibi olduğu "Terzi" adlı eğlence mekânıdır.

HAKAN TUNÇELLİ KAÇ YAŞINDA?

Kamuoyunda Hakan Tunçelli'nin doğum tarihi veya yaşıyla ilgili bir bilgi yer almamaktadır.

HAKAN TUNÇELLİ NERELİ?

Kamuoyunda doğum yeri ya da memleketine ilişkin herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

HAKAN TUNÇELLİ'NİN KARİYERİ

Hakan Tunçelli, kariyerini ağırlıklı olarak eğlence sektörü ve mekân işletmeciliği üzerine kurmuştur. İstanbul'un merkezi noktalarında faaliyet gösteren prestijli işletmelerle adından söz ettirmiştir.

Özellikle Şişli Harbiye'de, Süzer Plaza içerisinde bulunan "Terzi" adlı mekânın sahibi olarak tanınmaktadır. Terzi; canlı müzik organizasyonları, özel davetler ve yüksek profilli müşteri kitlesiyle İstanbul'un popüler eğlence adreslerinden biri haline gelmiştir.

Tunçelli, yalnızca gece hayatı projeleriyle değil; moda dünyası ve sosyal etkinlik organizasyonlarıyla kurduğu bağlantılarla da sektörde aktif bir profil sergilemiştir.