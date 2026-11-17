Hakan Hastaoğlu, Yıldız Teknik Üniversitesi mezunu bir medya yöneticisi ve gazeteci. Kariyerine internet yazılım sektöründe başlayan Hastaoğlu, daha sonra medyaya geçerek Habertürk, Sabah ve Finansgündem gibi kurumlarda editörlük yaptı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesinde basın danışmanı olarak görev yapan Hastaoğlu, son yıllarda TMSF'nin yönetimine aldığı Flash TV, Ekotürk ve Can Medya Grubu gibi medya kuruluşlarının yönetiminde yer aldı. Hastaoğlu'nun yaşı ve memleketine ilişkin bilgiler ise kamuoyuyla paylaşılmadı. İşte Hakan Hastaoğlu'nun eğitimi, kariyeri ve üstlendiği görevlerle ilgili tüm detaylar.

HAKAN HASTAOĞLU KİMDİR?

Hakan Hastaoğlu, televizyon, internet haberciliği ve yazılı basında deneyim sahibi bir medya yöneticisi. TMSF bünyesinde basın danışmanı olarak çalışan Hastaoğlu, 17 Kasım 2026'da Sözcü TV ve sozcu.com.tr'nin yönetiminde görevlendirildi.

HAKAN HASTAOĞLU KAÇ YAŞINDA?

Hakan Hastaoğlu'nun doğum tarihine ilişkin kamuya açık ve doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Bu nedenle Hastaoğlu'nun yaşı bilinmiyor.

HAKAN HASTAOĞLU NERELİ?

Hakan Hastaoğlu'nun doğum yeri ve memleketine dair kamuoyuyla paylaşılmış bir bilgi bulunmuyor.

HAKAN HASTAOĞLU'NUN MESLEĞİ NE?

Hakan Hastaoğlu, eğitimini mühendislik alanında alsa da kariyerini medya sektöründe sürdürüyor. Hastaoğlu, gazeteci, editör ve medya yöneticisi olarak tanınıyor.

HAKAN HASTAOĞLU NEREDE EĞİTİM ALDI?

Hakan Hastaoğlu, Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nden 2005 yılında mezun oldu.

HAKAN HASTAOĞLU'NUN KARİYERİ

Mesleki hayatının ilk yıllarında internet yazılım sektöründe çalışan Hastaoğlu, daha sonra medya sektörüne geçti. Habertürk TV ve Bengütürk TV'de çeşitli görevler üstlenen Hastaoğlu, Habertürk, Finansgündem ve Sabah'ın internet yayınlarında politika ve ekonomi editörlüğü yaptı. Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nda (SETA) kurumsal iletişim alanında çalıştığı da belirtilen Hastaoğlu, çeşitli yayınlarda gündem ve teknoloji konularında yazılar kaleme aldı.

HAKAN HASTAOĞLU'NUN TMSF'DEKİ GÖREVLERİ

Hakan Hastaoğlu, TMSF bünyesinde basın danışmanı olarak görev yapıyor. Hastaoğlu, Mart 2025'te TMSF'nin yönetimine aldığı Flash TV ve Ekotürk'ün yönetiminde yer aldı. Eylül 2025'te ise TMSF'ye devredilen Can Medya Grubu'nun yönetim kuruluna atandı. Bu görev kapsamında Habertürk TV, Show TV ve Bloomberg HT gibi kanalların yönetiminde de bulundu. Hastaoğlu'nun Ekim 2026'da Halk TV'de yönetim kurulu başkanvekilliğine getirildiği de belirtiliyor.

HAKAN HASTAOĞLU SÖZCÜ TV'YE NEDEN ATANDI?

İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği, Sözcü Medya Grubu'nun sahibi Burak Akbay hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Mega Ajans ve Reklamcılık Ticaret A.Ş.'ye TMSF'yi kayyum olarak atadı. Bu kararın ardından Hakan Hastaoğlu, Sözcü TV ve sozcu.com.tr'nin yönetiminde görevlendirildi. Basılı Sözcü gazetesi ise kayyum kararının kapsamında yer almıyor.