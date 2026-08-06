Hakan Demirağ kimdir, ne iş yapıyor, serveti ne kadar? Hakan Demirağ kaç yaşında, nereli?

İş insanı Hakan Demirağ, küçük oğlu Ata Demirağ'ın İtalya'nın Como Gölü'nde gerçekleştirilen düğünüyle yeniden kamuoyunun gündemine geldi. Milyonlar harcandığı belirtilen organizasyon, iş dünyasında ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Düğünün ardından Hakan Demirağ'ın hayatı, iş kariyeri ve kurucusu olduğu HD Holding hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, Hakan Demirağ kimdir, Hakan Demirağ ne iş yapıyor, Hakan Demirağ serveti ne kadar, Hakan Demirağ kaç yaşında ve Hakan Demirağ nereli? İşte kamuoyuna yansıyan bilgiler...

HAKAN DEMİRAĞ KİMDİR?

Hakan Demirağ, Türkiye'nin yiyecek-içecek sektöründe faaliyet gösteren önemli girişimcilerinden biridir. HD Holding'in kurucusu ve onursal başkanı olarak tanınan Demirağ, özellikle HD İskender, HD Döner ve Pidem markalarının gelişiminde önemli rol üstlenmiştir.

İş hayatı boyunca restoran zinciri modelini büyüten Demirağ, geleneksel Türk mutfağını modern işletmecilik anlayışıyla bir araya getiren isimlerden biri olarak bilinmektedir. Özellikle alışveriş merkezlerinde zincir restoran konseptini yaygınlaştıran yatırımlarıyla sektörde dikkat çekmiştir.

Son olarak küçük oğlu Ata Demirağ'ın İtalya'nın Como Gölü'nde gerçekleştirilen düğünü nedeniyle yeniden gündeme gelen Hakan Demirağ, uzun yıllardır iş dünyasındaki faaliyetleriyle tanınmaktadır.

HAKAN DEMİRAĞ NE İŞ YAPIYOR?

Hakan Demirağ, yiyecek ve içecek sektöründe faaliyet gösteren bir iş insanıdır. Kurucusu olduğu HD Holding bünyesinde faaliyet gösteren markalar aracılığıyla restoran işletmeciliği alanında çalışmalar yürütmektedir.

Özellikle HD İskender markasıyla geleneksel İskender kebabını zincir restoran modeliyle daha geniş kitlelere ulaştıran Demirağ, sektörün gelişimine katkı sağlayan girişimciler arasında gösterilmektedir.

Bunun yanı sıra HD Döner ve Pidem markalarıyla da Türkiye genelinde hizmet veren restoran zincirlerinin oluşmasına öncülük etmiştir. Bu yatırımlar sayesinde Türk mutfağının farklı lezzetlerini kurumsal restoran anlayışıyla tüketicilere sunan markaların büyümesinde etkili olmuştur.

HAKAN DEMİRAĞ SERVETİ NE KADAR?

Hakan Demirağ'ın kişisel servetine ilişkin kamuoyuna açıklanmış veya doğrulanmış resmi bir rakam bulunmamaktadır.

HAKAN DEMİRAĞ KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Hakan Demirağ'ın doğum tarihi kamuoyuna açık kaynaklarda yer almamaktadır. Doğum yeri veya memleketine ilişkin kamuoyuna açıklanmış doğrulanmış resmi bir bilgi bulunmamaktadır.