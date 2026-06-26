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Hakan Çalhanoğlu Türkiye ABD maçında yok mu, Hakan Çalhanoğlu neden yok?

Hakan Çalhanoğlu Türkiye ABD maçında yok mu, Hakan Çalhanoğlu neden yok?
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Hakan Çalhanoğlu Türkiye – ABD maçında yok mu sorusu, A Milli Takım taraftarları tarafından merakla araştırılıyor. Dünya Kupası karşılaşması öncesinde teknik direktör Montella’nın kadro tercihleri gündemde yer alırken, Hakan Çalhanoğlu’nun ilk 11’de olup olmayacağı ve sahada görev alıp almayacağı en çok sorgulanan başlıklar arasında bulunuyor.

Hakan Çalhanoğlu Türkiye – ABD maçında oynayacak mı?” sorusu, milli maç öncesinde futbolseverlerin en çok arattığı konular arasında öne çıkıyor. Orta sahadaki lider isimlerden biri olan Hakan Çalhanoğlu’nun kadro durumu ve karşılaşmadaki rolü, maç saatine yaklaşılırken netlik kazanması beklenen konular arasında yer alıyor.

MONTELLA’DAN ABD MAÇI ÖNCESİ SÜRPRİZ KARAR! 5 İSİM YEDEKTE

Türkiye millî futbol takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu’ndaki son maçında 26 Haziran Cuma günü Los Angeles’ta ABD ile karşı karşıya gelecek. Turnuvaya erken veda eden A Milli Takım’da teknik direktör Vincenzo Montella, son karşılaşma öncesi kadroda önemli bir rotasyon kararı aldı.

TÜRKİYE ABD MAÇI ÖNCESİ SON HAZIRLIKLAR

Dünya Kupası’na grup aşamasında veda eden Türkiye, turnuvanın son maçında ABD karşısına çıkacak. Los Angeles’ta oynanacak mücadelede ay-yıldızlı ekip, prestij niteliği taşıyan karşılaşmayı kazanarak turnuvayı tamamlamayı hedefliyor.

MONTELLA’DAN 5 OYUNCUYA KULÜBE KARARI

Montella’nın planlamasına göre ilk 11’de başlayan 5 önemli ismin yedek kulübesine çekileceği öğrenildi. Bu isimlerin Uğurcan Çakır, Merih Demiral, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu ve Kerem Aktürkoğlu olduğu belirtildi.

MONTELLA’NIN MİLLİ TAKIM KARNESİ

Vincenzo Montella, A Milli Takım’ın başında şu ana kadar 35 karşılaşmaya çıktı. Bu süreçte 20 galibiyet, 10 mağlubiyet ve 5 beraberlik elde eden deneyimli teknik adam, ABD maçıyla birlikte 36. sınavına çıkacak.

GÖZLER SON MAÇTA

Turnuvaya veda eden Türkiye, ABD karşısında sahaya prestij için çıkarken gözler hem kadro tercihine hem de genç oyuncuların performansına çevrildi. Montella’nın vereceği son kararlar maçın gidişatını da doğrudan etkileyecek.

Not: Milli takım kadroları maçtan 1 saat önce netleşecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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