Hakan Çalhanoğlu Türkçe konuşuyor mu, Türkçe biliyor mu, Hakan Çalhanoğlu ana dili ne?

Dünya futbolunun en iyi orta saha oyuncularından biri olarak gösterilen Hakan Çalhanoğlu, gurbetçi bir ailenin çocuğu olarak Almanya’da dünyaya geldi. Ancak milli tercihini Türkiye’den yana kullanan yıldız futbolcu hakkında "Hakan Çalhanoğlu Türkçe mi konuşuyor, ana dili Almanca mı?" gibi sorular sık sık gündeme geliyor. Aslen Bayburtlu bir ailenin ferdi olan Hakan, Türkçeyi akıcı bir şekilde konuşurken; profesyonel kariyerini sürdürdüğü İtalya ve yetiştiği Almanya sayesinde tam bir "dil uzmanı" olarak dikkat çekiyor. Hakan Çalhanoğlu’nun özel hayatı, konuştuğu diller ve kimliğine dair tüm detaylar haberimizde!

HAKAN ÇALHANOĞLU TÜRKÇE KONUŞUYOR MU?

Evet, Hakan Çalhanoğlu akıcı bir şekilde Türkçe konuşmaktadır. Almanya’da doğup büyümesine rağmen, aile içindeki iletişimi ve milli takımdaki uzun yılları sayesinde Türkçeye tam anlamıyla hakimdir. Milli takım kamplarında, basın toplantılarında ve özel röportajlarında Türkçeyi rahatlıkla kullanan yıldız futbolcu, takım arkadaşlarıyla da ana dilinde iletişim kurmaktadır.

HAKAN ÇALHANOĞLU ANA DİLİ NE?

Hakan Çalhanoğlu, çift ana dilli bir yapıya sahiptir. Gurbetçi bir ailenin çocuğu olduğu için ev ortamında Türkçe ile büyümüştür; ancak eğitim hayatını ve futbol temelini Almanya’da aldığı için Almanca da onun birinci dilleri arasında yer alır. Kendi ifadesiyle, kendisini her iki dilde de ana dili seviyesinde ifade edebilmektedir.

HAKAN ÇALHANOĞLU KAÇ DİL BİLİYOR?

Milli gururumuz, uluslararası kariyeri sayesinde tam bir "dil uzmanı" haline gelmiştir. Hakan Çalhanoğlu toplamda 4 dil konuşabilmektedir. İşte o diller:

Türkçe: Aile içi ve milli takım dili.

Almanca: Doğup büyüdüğü ve eğitim aldığı ülkenin dili.

İtalyanca: Uzun yıllardır AC Milan ve Inter formaları giydiği İtalya’da profesyonel düzeyde öğrendiği dil.

İngilizce: Uluslararası futbol dünyasında iletişim kurmak için kullandığı dil.

HAKAN ÇALHANOĞLU TÜRKÇE BİLİYOR MU?

Hakan Çalhanoğlu’nun Türkçe bilip bilmediği tartışmaları, genellikle yurt dışında yetişen oyuncuların aksanları nedeniyle gündeme gelse de, tecrübeli oyuncu bu konuda oldukça yetkindir. Sadece konuşmakla kalmayıp, röportajlarında Türk kültürüne ve deyimlerine olan hakimiyetini de sergilemektedir. A Milli Takım kaptanı olarak saha içinde de yerli oyuncularla olan iletişimi tamamen Türkçe üzerinden yürütmektedir.

HAKAN ÇALHANOĞLU KÜLTÜREL KİMLİK ÖZETİ

Doğum Yeri: Mannheim, Almanya

Aslen Nereli: Bayburt, Türkiye

Konuştuğu Diller: Türkçe, Almanca, İtalyanca, İngilizce

Milli Takım Kariyeri: 2013'ten beri A Milli Takım forması giyiyor.