Inter'in Bodo/Glimt ile oynadığı Şampiyonlar Ligi rövanş karşılaşmasında Hakan Çalhanoğluilk 11'de yer almadı. Peki, Hakan Çalhanoğlu sakat mı, Hakan Çalhanoğlu Bodo Glimt maçında neden yok?

HAKAN ÇALHANOĞLU BODO GLİMT MAÇINDA NEDEN YOK?

Hakan Çalhanoğlu, Bodo/Glimt maçında ne ilk 11'de ne de yedekler arasında yer aldı. Hakan Çalhanoğlu'nun maçta neden yer almadığına dair bir açıklama yapılmadı.

İşte ilk 11:



HAKAN ÇALHANOĞLU KİMDİR?

Hakan Çalhanoğlu, Türk kökenli bir ailenin çocuğu olarak Almanya'da dünyaya geldi ve futbol kariyerine 2001 yılında Waldhof Mannheim altyapısında başladı. Genç yaşlarda gösterdiği üstün yeteneklerle dikkat çeken Hakan, kısa sürede profesyonel futbol sahnesine adım attı. Orta saha mevkisinde oynayan Çalhanoğlu, Bundesliga'daki etkileyici performansının ardından Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden AC Milan ve Inter Milan'da forma giymeyi başardı.

Uluslararası arenada ise Türkiye millî takımının kaptanlığını üstlenen başarılı futbolcu, oyun zekâsı, keskin pasları ve serbest vuruşlardaki isabetli vuruşlarıyla tanınıyor. 2025-2026 sezonu için adı Türkiye Süper Lig takımlarıyla anılan Çalhanoğlu, kariyerindeki yeni gelişmelerle futbolseverlerin gündeminde yer almaya devam ediyor.

Hakan Çalhanoğlu, 2017 yılında hayatını Sinem Gündoğdu ile birleştirerek evlendi. Bu evlilik, onun kişisel yaşamında önemli ve anlamlı bir dönüm noktası olarak öne çıktı. Eşi Sinem Gündoğdu ile olan ilişkisi, Hakan'ın sosyal yaşamında istikrar ve mutluluk kaynağı oldu. Çift, sosyal medya platformlarında sıkça birlikte paylaşımlar yaparak, takipçileri ve hayranlarıyla samimi bir iletişim kuruyor. Bu paylaşımlar, hem özel hayatlarına dair hoş anlar sunuyor hem de Hakan'ın hayran kitlesiyle bağlarını güçlendiriyor. Evliliği sayesinde sahadaki performansına da olumlu yansıyan Çalhanoğlu, özel hayatındaki dengeli yapısıyla dikkat çekiyor.