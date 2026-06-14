Hakan Çalhanoğlu kimdir, Hakan Çalhanoğlu kaç yaşında, nereli, evli mi, bekar mı, eşi kim, Hakan Çalhanoğlu hangi takımı tutuyor hangi takımda oynuyor

Transfer dönemlerinin ve milli maçların en çok konuşulan ismi Hakan Çalhanoğlu, kariyerinin zirvesini yaşamaya devam ediyor. Arama motorlarında en çok aratılan "Hakan Çalhanoğlu hangi takımda oynuyor?" sorusunun cevabı, İtalyan ekibi Inter iken; başarılı futbolcunun özel yaşamı da bir o kadar ilgi çekiyor. Sinem Çalhanoğlu ile mutlu bir evliliği olan Hakan'ın Liya, Ayaz ve Asil Can adında üç çocuğu bulunuyor. Peki, Avrupa'da fırtınalar estiren milli yıldız hangi takımı tutuyor? İşte Hakan Çalhanoğlu’nun biyografisi, yaşı, memleketi ve bilinmeyenlerine dair her şey!

HAKAN ÇALHANOĞLU KİMDİR VE KAÇ YAŞINDA?

Hakan Çalhanoğlu, 8 Şubat 1994 tarihinde Almanya’nın Mannheim kentinde dünyaya gelmiştir. Futbol kariyerine Almanya altyapısında başlayan ve kısa sürede "serbest vuruş ustası" olarak dünya çapında ün kazanan milli futbolcu, 2026 yılı itibarıyla 32 yaşındadır. Kariyerinde Hamburg, Bayer Leverkusen ve AC Milan gibi dev kulüplerde forma giyen Çalhanoğlu, şu an dünyanın en iyi derin oyun kurucularından biri olarak kabul edilmektedir.

HAKAN ÇALHANOĞLU ASLEN NERELİ?

Almanya doğumlu olmasına rağmen milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanan Hakan Çalhanoğlu, aslen Bayburtludur. Memleketiyle olan bağını her fırsatta dile getiren yıldız oyuncu, tatillerinde sık sık Türkiye'ye gelerek ailesi ve dostlarıyla vakit geçirmektedir.

HAKAN ÇALHANOĞLU EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Hakan Çalhanoğlu, 2017 yılında çocukluk aşkı Sinem Gündoğdu ile dünyaevine girmiştir. Çiftin evliliği magazin dünyasında yakından takip edilmektedir. Hakan Çalhanoğlu’nun bu mutlu evlilikten 3 çocuğu bulunmaktadır. Çocuklarının isimleri sırasıyla Liya, Ayaz ve 2023 yılında dünyaya gelen Asil Can'dır.

HAKAN ÇALHANOĞLU HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Başarılı orta saha oyuncusu, İtalya Serie A’nın köklü kulüplerinden Inter Milan forması giymektedir. 2021 yılında Milan’dan Inter’e transfer olarak büyük ses getiren Çalhanoğlu, Inter ile Serie A şampiyonluğu ve İtalya Kupası gibi pek çok başarıya imza atmıştır. Ayrıca 2026 Dünya Kupası elemelerinde A Milli Takımımızın kaptanlığını yürütmektedir.

HAKAN ÇALHANOĞLU HANGİ TAKIMI TUTUYOR?

Hakan Çalhanoğlu, verdiği röportajlarda çocukluğundan beri Galatasaray taraftarı olduğunu gizlememiştir. Kariyerinin bir noktasında sarı-kırmızılı formayı giyme hayali olduğunu belirten milli futbolcu için her transfer döneminde Galatasaray iddiaları gündeme gelmektedir.

HAKAN ÇALHANOĞLU KÜNYE (2026 GÜNCEL)

Doğum Tarihi: 8 Şubat 1994

Yaş: 32

Memleketi: Bayburt

Mevkii: Orta Saha / Oyun Kurucu

Güncel Takımı: Inter Milan

Eşi: Sinem Çalhanoğlu

Çocukları: Liya, Ayaz, Asil Can