Hakan Bilecen kimdir, hangi partiden? Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen kaç yaşında, nereli, eşi kim?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen hakkında merak edilenler, gündeme gelen gelişmelerin ardından araştırma konusu oldu. Bilecen'in hayatı ve kariyerine ilişkin bilgiler merak ediliyor. Peki, Hakan Bilecen kimdir, hangi partiden? Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen kaç yaşında, nereli? Detaylar...

KİLİS BELEDİYE BAŞKANI HAKAN BİLECEN KİMDİR?

Hakan Bilecen, 1 Ocak 1987 tarihinde Kilis'te doğdu. İlköğretim, ortaöğretim ve lise eğitimini Kilis'te tamamladı. Üniversite eğitimini Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde alan Bilecen, mezuniyetinin ardından avukatlık mesleğine başladı. Hakan Bilecen, 2015 yılından bu yana avukatlık görevini icra ediyor.

Hakan Bilecen'in doğum yeri ve eğitim hayatının ilk dönemleri Kilis'te bulunuyor. Hukuk eğitiminin ardından mesleki yaşamını avukat olarak sürdüren Bilecen, daha sonra Kilis Belediye Başkanı olarak görev yapmaya başladı. Kilis Belediyesi'nin resmi internet sitesinde yer alan özgeçmiş bilgilerinde de Bilecen'in doğum tarihi, eğitim bilgileri ve mesleki geçmişi bu şekilde yer alıyor.

HAKAN BİLECEN HANGİ PARTİDEN?

Hakan Bilecen, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Kilis Belediye Başkan adayı olarak seçime girdi ve Kilis Belediye Başkanı oldu. Ancak Bilecen, 5 Haziran 2026 tarihinde CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Açıklamasında belediye başkanlığı görevine bağımsız olarak devam edeceğini belirtti.

Dolayısıyla Hakan Bilecen'in 2026 itibarıyla belediye başkanlığı görevini bağımsız olarak sürdürdüğü görülüyor. CHP'den istifa kararının ardından Bilecen'in başka bir partiye geçtiğine ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor; kendisi görevine bağımsız olarak devam edeceğini açıkladı.

HAKAN BİLECEN KAÇ YAŞINDA?

Hakan Bilecen, 1 Ocak 1987 tarihinde doğdu. Buna göre 21 Eylül 2026 itibarıyla 39 yaşındadır.

HAKAN BİLECEN NERELİ?

Hakan Bilecen Kilislidir. 1 Ocak 1987 tarihinde Kilis'te doğan Bilecen, ilköğretim, ortaöğretim ve lise eğitimini de Kilis'te tamamladı. Böylece doğum yeri ve eğitim hayatının ilk aşamaları Kilis'te bulunan Bilecen'in memleketi Kilis'tir.

HAKAN BİLECEN EŞİ KİM?

Hakan Bilecen, Cemile Bilecen ile evlidir. Bilecen'in iki çocuğu bulunuyor. Özay Berra ve Defne Bilecen'in babası olan Hakan Bilecen, aile yaşamını Cemile Bilecen ve iki çocuğuyla sürdürüyor. Bu bilgiler Kilis Belediyesi'nin resmi başkan özgeçmişinde de yer alıyor.