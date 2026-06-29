Hakan Aysev kimdir, eşi kim? Hakan Aysev kaç yaşında, nereli?

Türk opera sanatının tanınan isimlerinden tenor Hakan Aysev, özel hayatıyla yeniden gündeme geldi. Uzun süredir birlikte olduğu Çağrı Özsaatçılar ile evlenen Aysev, sanat yaşamındaki başarılarının yanı sıra evliliğiyle de dikkat çekti. Daha önce altı kez nikâh masasına oturan ünlü tenor, yeni birlikteliğini evlilikle taçlandırdı. Peki, Hakan Aysev kimdir, Hakan Aysev kaç yaşında, Hakan Aysev nereli, Hakan Aysev kiminle evlendi, eşi kim? İşte sanatçının yaşamı ve kariyerine ilişkin merak edilenler.

HAKAN AYSEV KİMDİR?

Hakan Aysev, 10 Ocak 1968 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Henüz 13 yaşındayken anne ve babasının boşanmasının ardından annesinin yönlendirmesiyle konservatuvar sınavlarına katıldı ve başarılı olarak müzik eğitimine adım attı.

1981 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'nda eğitim görmeye başlayan Aysev, 1988 yılında mezun oldu. Öğrencilik yıllarında dikkat çeken başarılara imza atan sanatçı, 1987 yılında düzenlenen 6. Belvedere Şan Yarışması'nda "En İyi Genç Şarkıcı" ödülünü kazandı ve final konserinde sahne alma hakkı elde etti.

Mezuniyetinin ardından sanat kariyerini Avrupa'da sürdüren Hakan Aysev, 1988 yılında Viyana'ya giderek Wolfgang Amadeus Mozart'ın "Cosi fan tutte" operasında Ferrando rolünü seslendirdi. Bu yapımla Avusturya, Hollanda ve Almanya'da gerçekleştirilen turnelerde sahne aldı.

1989 yılında Salzburg Festivali'ne katılan sanatçı, Joseph Haydn'ın "Acis ve Galatea" eserinin yanı sıra Jacques Offenbach'ın "Les Bavardes" operasında başrol üstlendi. Aynı yılın eylül ayında Viyana Devlet Operası kadrosuna katılan Aysev, 1990 yılında kurumun kadrolu sanatçısı oldu.

Kariyerinin önemli dönüm noktalarından biri ise dünyaca ünlü tenor Luciano Pavarotti'nin öğrencisi olmasıydı. 1991 yılında Almanya'daki Koblenz Devlet Operası'na katılan sanatçı, burada birçok önemli operada görev aldı.

1995-1997 yılları arasında Darmstadt Devlet Operası'nda başroller üstlenen Hakan Aysev, 1997 yılında Norveç'te "Rigoletto", Fransa'da ise "Carmen" operalarında sahneye çıktı. Kariyeri boyunca Düsseldorf, Texas, Basel, Bern ve Heidelberg operalarında konuk sanatçı olarak performans sergiledi.

1997 yılında Verdi'nin Requiem eserinin CD kaydında yer alan Aysev, 1998 yılında Bulutsuzluk Özlemi ile rock-opera konseri gerçekleştirdi. 1999 yılında Nilüfer ile aynı sahneyi paylaşan sanatçı, Tiflis Senfoni Orkestrası eşliğinde sahnelenen "Ağrı Dağı Efsanesi" eserinde de rol aldı.

2000-2002 yılları arasında İzmir Devlet Opera ve Balesi'nde Müdür ve Genel Sanat Yönetmeni olarak görev yapan Hakan Aysev, yöneticilik kariyeriyle de opera sanatına katkı sundu.

2005 yılında Arjantin'deki Buenos Aires Teatro Colon'da "König Kandaules" operasında başrol oynayan sanatçı, Barcelona Senfoni Orkestrası eşliğinde Ludwig van Beethoven'ın 9. Senfonisi'ni seslendirdi. Kariyerini İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçısı olarak sürdürdü.

Televizyon ekranlarında da izleyici karşısına çıkan Hakan Aysev, 2007 yılında yayınlanan "Şarkı Söylemek Lazım" yarışmasında Serap Ezgü'nün koçluğunu üstlendi. Aynı dönemde Nebil Özgentürk'ün hazırladığı belgeselde Luciano Pavarotti'yi canlandırdı.

2008 yılından itibaren Haliç Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak görev yapan Aysev, 2013 yılında İstanbul'dan İzmir'in Urla ilçesine taşındı. 2015 yılında geçirdiği mide küçültme ameliyatının ardından verdiği kilolarla da kamuoyunun gündemine geldi.

HAKAN AYSEV KİMİNLE EVLENDİ, EŞİ KİM?

Türk opera sanatının tanınan isimlerinden tenor Hakan Aysev, bir süredir birlikte olduğu Çağrı Özsaatçılar ile evlendi.

Çift, sade bir nikâh töreniyle dünyaevine girerken, böylece ilişkilerini evlilikle taçlandırdı. Hakan Aysev'in bu evliliği, daha önce altı kez nikâh masasına oturmasının ardından gerçekleşen yedinci evliliği olarak kayıtlara geçti.

HAKAN AYSEV KAÇ YAŞINDA?

10 Ocak 1968 doğumlu olan Hakan Aysev, 2026 yılı itibarıyla 58 yaşındadır.

HAKAN AYSEV NERELİ?

Hakan Aysev, Ankara doğumludur.

Başkentte başladığı müzik eğitiminin ardından kariyerini Avrupa'nın önemli opera sahnelerine taşıyan Aysev, Viyana Devlet Operası başta olmak üzere birçok prestijli opera kurumunda görev yaptı. Sanat yaşamının ilerleyen dönemlerinde İstanbul Devlet Opera ve Balesi bünyesinde çalışmalarını sürdürürken, 2013 yılında İzmir'in Urla ilçesine taşındı.