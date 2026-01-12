Hadise'nin İran paylaşımı: Hadise İran ile ilgili ne paylaşımı yaptı, Fulya Öztürk ne yanıt verdi, Hadise Fulya Öztürk olayı nedir?

Sosyal medyada yaptığı tek bir paylaşım, Hadise'yi yeni bir tartışmanın odağına taşıdı. İran'daki protestolara destek veren ünlü şarkıcıya, gazeteci Fulya Öztürk'ten dikkat çeken ve sert ifadeler içeren bir yanıt geldi. Gazze vurgusuyla büyüyen bu polemik, kamuoyunda "çifte standart" tartışmalarını da beraberinde getirdi. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

HADİSE İRAN İLE İLGİLİ NE PAYLAŞIM YAPTI?

Hadise, sosyal medya hesabından İran'da devam eden protestolara destek verdiği bir paylaşım yaptı. Ünlü şarkıcı mesajında, İran halkının yalnızca duyulmak için hayatlarını riske attığını vurgulayarak sessiz kalamayacağını ifade etti. Paylaşımında, yaşananların sadece rakamlardan ibaret olmadığını, gerçek insanların onur ve özgürlük mücadelesi verdiğini belirtti ve "İran, yanındayız. Seni görüyor, seni duyuyoruz. Yüzümüzü çevirmeyelim" ifadelerine yer verdi.

FULYA ÖZTÜRK HADİSE'YE NE YANIT VERDİ?

Gazeteci Fulya Öztürk, Hadise'nin İran'a destek paylaşımına sert bir yanıt verdi. Öztürk, Hadise'nin Gazze konusunda sessiz kaldığını hatırlatarak, "Keşke Gazze için de sessiz kalamam deseydiniz. Biraz Ortadoğu'da ne yapılmaya çalışılıyor araştırmanızı ve haber izlemenizi tavsiye ederim" ifadelerini kullandı. Bu sözler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

HADİSE İLE FULYA ÖZTÜRK OLAYI NEDİR?

Hadise ile Fulya Öztürk arasındaki olay, Hadise'nin İran'daki protestolara destek veren paylaşımıyla başladı. Fulya Öztürk'ün bu paylaşıma Gazze üzerinden yaptığı eleştirel yorum, sosyal medyada büyük bir polemiğe dönüştü. Gelen tepkiler üzerine Fulya Öztürk ikinci bir açıklama yaparak, Hadise'nin ya da herhangi bir ismin hedef gösterilmesini istemediğini, asıl amacının birlik ve beraberlik vurgusu yapmak olduğunu belirtti. Olay, sanatçıların ve gazetecilerin toplumsal konulara yaklaşımı üzerinden yürüyen bir tartışma olarak gündemde yer aldı.

HADİSE KİMDİR?

Hadise Açıkgöz, 22 Ekim 1985 tarihinde Belçika'nın Mol kentinde dünyaya gelen Belçikalı-Türk şarkıcı ve söz yazarıdır. Sivaslı bir ailenin kızı olarak Belçika'da büyüdü. Müzik kariyerine 2003 yılında katıldığı Idool yarışmasıyla adım attı. 2005 yılında yayımladığı "Sweat" albümüyle tanındı.

2008'de çıkardığı Hadise albümündeki "Deli Oğlan" şarkısı Türkiye'de büyük başarı yakaladı. 2009 yılında Türkiye'yi Eurovision Şarkı Yarışması'nda "Düm Tek Tek" şarkısıyla temsil ederek dördüncü oldu. Kariyeri boyunca Fast Life, Kahraman, Aşk Kaç Beden Giyer?, Tavsiye ve Şampiyon gibi albümlere imza attı. Aynı zamanda O Ses Türkiye'de jüri üyeliği yaparak televizyon dünyasında da yer aldı.

FULYA ÖZTÜRK KİMDİR?

Fulya Öztürk, 5 Ocak 1989 tarihinde Adana'nın Seyhan ilçesinde doğmuş Türk gazeteci, muhabir ve sunucudur. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo ve Televizyon Bölümü mezunudur. Medya kariyerine Star TV'de stajyer olarak başladı, ardından CNN Türk'te yapımcı, kurgu editörü ve saha muhabiri olarak görev yaptı.

Afet bölgeleri, savaş alanları ve insani krizlere ilişkin yaptığı haberlerle tanındı. Çorlu tren kazası, Dağlık Karabağ Savaşı, Afrika'daki insani yardım çalışmaları ve deprem bölgelerinden yaptığı yayınlar büyük ses getirdi. 2021-2022 yıllarında Fulya ile Umudun Olsun programını sundu. 2022'de CNN Türk'e geri dönen Öztürk, Özel Haberler Şefi olarak görev aldı. 2025 yılında Anadolu Medya Ödülleri'nde "Yılın Muhabiri" seçildi.