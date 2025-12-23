Van'ın en büyük aşiretlerinden biri olan Ertoşi Aşireti'nin lideri İskender Ertuş'un oğlu Hadi İskender, Ankara'da yaşanan silahlı tartışma ile gündeme geldi. Peki, Hadi İskender kimdir? İskender Ertuş'un oğlu Hadi İskender kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

İSKENDER ERTUŞ'UN OĞLU HADİ İSKENDER KİMDİR?

Van'ın en büyük aşiretlerinden biri olan Ertoşi Aşireti'nin lideri İskender Ertuş'un oğlu Hadi İskender, geçtiğimiz günlerde Ankara'da yaşanan bir olayla gündeme geldi. İddialara göre, İskender Ertuş ile oğlu Hadi İskender arasında henüz netleşmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İskender Ertuş, oğluna silahla ateş etti.

Olayın ardından Hadi İskender, ayaklarından yaralanarak ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay, özellikle Van'daki aşiret yapısı ve Türkiye siyasetindeki etkisi nedeniyle geniş yankı uyandırdı.

HADİ İSKENDER KAÇ YAŞINDA?

Hadi İskender'in yaşı hakkında resmi bir bilgi paylaşılmamış olsa da, babası İskender Ertuş'un ikinci eşinden olduğu biliniyor.

HADİ İSKENDERİN BABASI İSKENDER ERTUŞ

HADİ İSKENDER NERELİ?

Hadi İskender, babası İskender Ertuş'un doğduğu Van'ın Başkale ilçesinde kökleri olan bir aileden geliyor.

OLAYIN DETAYLARI VE GÜNCEL DURUM

Olay, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. İskender Ertuş, ikinci eşinden olan oğlu Hadi İskender'in ikametine gitti ve burada tartışma çıktı. Tartışma sonucunda Ertuş'un ateş açmasıyla Hadi İskender yaralandı.

İskender Ertuş, olayın ardından yaklaşık 3 saat süren polis ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Hadi İskender ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği bildirildi.