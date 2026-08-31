Hababam Sınıfı Tatilde filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Hababam Sınıfı Tatilde filmi oyuncuları kim, konusu ne?

İzleyenleri ekrana bağlayan Hababam Sınıfı Tatilde filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Hababam Sınıfı Tatilde filmini izleyecek olanların merak ettiği Hababam Sınıfı Tatilde konusu nedir, Hababam Sınıfı Tatilde oyuncuları kimler ve Hababam Sınıfı Tatilde özeti gibi konuları inceliyoruz.

HABABAM SINIFI TATİLDE FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ, NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Türk sinemasının unutulmaz yapımları arasında yer alan Hababam Sınıfı Tatilde, yıllar geçmesine rağmen televizyon ekranlarında izlenmeye devam ediyor. Ertem Eğilmez'in yönetmenliğini yaptığı film hakkında “Hababam Sınıfı Tatilde nerede çekildi?”, “Hababam Sınıfı Tatilde ne zaman çekildi?”, “Oyuncuları kim?” ve “Konusu ne?” soruları araştırılıyor. 1977 yapımı olan film, Hababam Sınıfı serisinin sevilen yapımları arasında bulunuyor.

HABABAM SINIFI TATİLDE FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Hababam Sınıfı Tatilde filminin çekimleri İstanbul'da gerçekleştirildi. Filmin okul sahnelerinde, serinin diğer filmlerinde de kullanılan Üsküdar'daki Adile Sultan Kasrı önemli bir mekan olarak öne çıktı. Adile Sultan Kasrı, Hababam Sınıfı filmleriyle özdeşleşen ve izleyicilerin hafızasında yer eden mekanlardan biri oldu.

Filmde öğrencilerin izcilik kampına gönderilmesiyle birlikte okul dışındaki maceralar da anlatılıyor. Kamp ve açık hava sahneleri ise filmin tatil temasını destekleyen görüntülerle izleyiciye aktarılıyor.

HABABAM SINIFI TATİLDE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Hababam Sınıfı Tatilde 1977 yılında çekildi. Filmin yönetmen koltuğunda Ertem Eğilmez otururken senaryosunu Sadık Şendil kaleme aldı. Yapım, Rıfat Ilgaz'ın Hababam Sınıfı eserinden sinemaya uyarlanan serinin önemli filmlerinden biri olarak Türk sinema tarihindeki yerini aldı.

HABABAM SINIFI TATİLDE OYUNCULARI KİMLER?

Filmin oyuncu kadrosunda Türk sinemasının unutulmaz isimleri yer alıyor. Hababam Sınıfı Tatilde oyuncuları arasında şu isimler bulunuyor:

• Münir Özkul – Mahmut Hoca

• Kemal Sunal – İnek Şaban

• Adile Naşit – Hafize Ana

• Şener Şen – Badi Ekrem

• Ayşen Gruda – Ayşe

• Avni Yalçın – Edebiyat Hocası Avni

• Feridun Şavlı – Domdom Ali

• Ahmet Arıman – Hayta İsmail

• Sevda Aktolga – Sevda

• Ayben Erman – Sevtap

• Filiz Bozkurt – Filiz

• Muharrem Gürses – Okul Müdürü

HABABAM SINIFI TATİLDE FİLMİNİN KONUSU NE?

Hababam Sınıfı Tatilde filminde, Özel Çamlıca Lisesi'ne dört kız öğrencinin kabul edilmesiyle başlayan olaylar anlatılıyor. Okul müdürü daha fazla gelir elde edebilmek amacıyla kız öğrencileri okula alır ve bu öğrenciler Hababam Sınıfı'na gönderilir.

Kısa sürede Hababam Sınıfı'nın yaramazlıklarına ayak uyduran kız öğrenciler ile sınıftaki erkek öğrenciler arasında eğlenceli bir rekabet başlar. Hababam öğrencileri okuldan kaçabilmek için izcilik bahanesini kullanırken, planlarının ardından Mahmut Hoca tarafından izcilik kampına gönderilir.

HABABAM SINIFI TATİLDE FİLMİ HAKKINDA

Ertem Eğilmez'in yönetmenliğini üstlendiği Hababam Sınıfı Tatilde, Kemal Sunal, Münir Özkul, Adile Naşit ve Şener Şen gibi usta oyuncuları bir araya getiriyor. Komedi ve macerayı bir arada sunan film, Hababam Sınıfı serisinin en çok hatırlanan yapımları arasında yer alıyor. 1977 yılında çekilen film, günümüzde de televizyon yayınlarıyla yeni nesil izleyiciler tarafından takip ediliyor.