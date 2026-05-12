Hababam Sınıfı Tatilde filmi ne zaman, nerede çekildi? Hababam Sınıfı Tatilde filmi oyuncuları kim, konusu ne? Hababam Sınıfı Tatilde filmi ne zaman,

Rıfat Ilgaz’ın eserinden sinemaya uyarlanan Hababam Sınıfı Tatilde, Türk komedi sinemasının kült yapımları arasında yer alıyor. Filmle ilgili en çok merak edilen konuların başında “Hababam Sınıfı Tatilde filmi ne zaman, nerede çekildi?” sorusu gelirken, aynı zamanda oyuncu kadrosu ve konusu da araştırılıyor. Usta oyuncuların yer aldığı yapım, yıllar geçse de popülerliğini korumaya devam ediyor.

HABABAM SINIFI TATİLDE FİLMİ NE ZAMAN, NEREDE ÇEKİLDİ?

Türk sinemasının kült yapımları arasında yer alan Hababam Sınıfı Tatilde filmi, 1977 yılında çekilmiştir. Film, İstanbul’da bulunan tarihi Adile Sultan Kasrı’nda (günümüzdeki adıyla Validebağ Korusu içinde yer alan yapı) çekilmiştir. Hababam Sınıfı serisinin önemli bir devam filmi olan yapım, özellikle yaz dönemi sahneleri ve okul atmosferiyle dikkat çekmektedir.

HABABAM SINIFI TATİLDE FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Yönetmenliğini Ertem Eğilmez’in üstlendiği filmde Türk sinemasının usta isimleri yer almaktadır. Kemal Sunal, Münir Özkul, Adile Naşit, Halit Akçatepe, Şener Şen, Adile Naşit, Tarık Akan ve Ayşen Gruda gibi önemli oyuncular kadroda bulunmaktadır. Bu güçlü oyuncu topluluğu, filmin yıllar geçse de izlenmeye devam etmesini sağlamıştır.

HABABAM SINIFI TATİLDE FİLMİ KONUSU NE?

Film, Hababam Sınıfı öğrencilerinin yaz tatili döneminde yaşadığı eğlenceli ve komik olayları konu alır. Disiplinli okul yönetimi ile yaramaz öğrenciler arasındaki mücadele, tatil sürecinde de devam eder. Öğrencilerin çeşitli planları, kaçamakları ve başlarına gelen komik olaylar izleyiciye keyifli anlar sunar. Serinin diğer filmlerinde olduğu gibi bu yapımda da dostluk, eğlence ve okul hayatı mizahi bir dille anlatılmaktadır.