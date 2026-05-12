Haberler

Hababam Sınıfı Tatilde filmi ne zaman, nerede çekildi? Hababam Sınıfı Tatilde filmi oyuncuları kim, konusu ne? Hababam Sınıfı Tatilde filmi ne zaman,

Hababam Sınıfı Tatilde filmi ne zaman, nerede çekildi? Hababam Sınıfı Tatilde filmi oyuncuları kim, konusu ne? Hababam Sınıfı Tatilde filmi ne zaman,
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından biri olan Hababam Sınıfı Tatilde filmi, yeniden gündeme geldi. İzleyiciler özellikle “Hababam Sınıfı Tatilde filmi ne zaman, nerede çekildi?”, “Hababam Sınıfı Tatilde filmi oyuncuları kim?” ve “Hababam Sınıfı Tatilde filmi konusu ne?” sorularının yanıtlarını araştırıyor. Yeşilçam’ın efsane serisi içinde özel bir yere sahip olan film, hem oyuncu kadrosu hem de çekim mekanlarıyla büyük ilgi görüyor.

Rıfat Ilgaz’ın eserinden sinemaya uyarlanan Hababam Sınıfı Tatilde, Türk komedi sinemasının kült yapımları arasında yer alıyor. Filmle ilgili en çok merak edilen konuların başında “Hababam Sınıfı Tatilde filmi ne zaman, nerede çekildi?” sorusu gelirken, aynı zamanda oyuncu kadrosu ve konusu da araştırılıyor. Usta oyuncuların yer aldığı yapım, yıllar geçse de popülerliğini korumaya devam ediyor.

HABABAM SINIFI TATİLDE FİLMİ NE ZAMAN, NEREDE ÇEKİLDİ?

Türk sinemasının kült yapımları arasında yer alan Hababam Sınıfı Tatilde filmi, 1977 yılında çekilmiştir. Film, İstanbul’da bulunan tarihi Adile Sultan Kasrı’nda (günümüzdeki adıyla Validebağ Korusu içinde yer alan yapı) çekilmiştir. Hababam Sınıfı serisinin önemli bir devam filmi olan yapım, özellikle yaz dönemi sahneleri ve okul atmosferiyle dikkat çekmektedir.

HABABAM SINIFI TATİLDE FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Yönetmenliğini Ertem Eğilmez’in üstlendiği filmde Türk sinemasının usta isimleri yer almaktadır. Kemal Sunal, Münir Özkul, Adile Naşit, Halit Akçatepe, Şener Şen, Adile Naşit, Tarık Akan ve Ayşen Gruda gibi önemli oyuncular kadroda bulunmaktadır. Bu güçlü oyuncu topluluğu, filmin yıllar geçse de izlenmeye devam etmesini sağlamıştır.

HABABAM SINIFI TATİLDE FİLMİ KONUSU NE?

Film, Hababam Sınıfı öğrencilerinin yaz tatili döneminde yaşadığı eğlenceli ve komik olayları konu alır. Disiplinli okul yönetimi ile yaramaz öğrenciler arasındaki mücadele, tatil sürecinde de devam eder. Öğrencilerin çeşitli planları, kaçamakları ve başlarına gelen komik olaylar izleyiciye keyifli anlar sunar. Serinin diğer filmlerinde olduğu gibi bu yapımda da dostluk, eğlence ve okul hayatı mizahi bir dille anlatılmaktadır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Burcu Köksal partimize katıldı, Afyonkarahisar için birlikte çalışacağız

Erdoğan'dan Burcu Köksal'ı mest eden sözler: Afyonkarahisar için...

Burcu Köksal AK Parti'de! Rozetini Erdoğan taktı, ilk sözleri manidar

Burcu Köksal AK Parti'de! Rozetini Erdoğan taktı, ilk sözleri manidar
Özel'den çok sert Burcu Köksal tepkisi: Masayı yumrukladı, bardak devrildi

Masayı öyle bir yumrukladı ki önündeki bardak fırladı

Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıÖnder Koç:

vay be 1977'nin filmini hala böyle hype etmişler ?? heralde netflix'te yok diye herkes nostalji yapıyor. peki film gerçekten o kadar mı iyi yoksa sadece eski olduğu için mi legendarymiş? biraz da marketing var burada bence ngl

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÇavlan Kılıçarslan:

kemal sunal ve münir özkul'ün bu filmde beraber oynadığını biliyor muydunuz? gerçi o zamanlar bütün oyuncular iyi çalışıyorlardı ama bazen filmlerin ne kadar iyi çıkması değişik faktörlere bağlıymış. yani şener şen de vardı kadrada, onun sahneleri fena değildi herhalde.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÖzge Tatar:

ah bu filmi hatırladığım zaman bir nostalji çöküyor üzerime ya. 1977 yılında çekilmiş demek, ben o zamanlar henüz evlenmedim bile. adile sultan kasrı diye bir yer varmış istanbul'da, gitmesek de sinemalarda görmek başka birşey tabi.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Jose Mourinho dedikodulara son verdi: İmza atmayacağım

Dedikodulara son verdi: O takıma imza atmayacağım
Babanın sigara keyfi az daha can alıyordu! Evde yalnız bırakılan bebek 3. kattan düştü

Babasının evde tek başına bıraktığı bebek 3. kattan düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere müjde: 24 ay geri ödemesiz kredi sağlanacak

Erdoğan kürsüden müjdeyi verdi: 24 ay geri ödemesiz kredi sağlanacak
Hakan Bayrakçı, beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı

Merakla beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı
Noa Lang Galatasaray için gemileri yaktı

Galatasaray için gemileri yaktı
Sivas’ta sıra dışı ameliyat: Hastanın vücudundan 7.5 kiloluk kitle çıkarıldı

Saniye Nine'nin göğsünden çıkana doktorlar bile inanamadı!

Hacıosmanoğlu'ndan olay sözler: Parmağımla dokunsam şampiyondu

Hacıosmanoğlu: Parmağımla dokunsam şampiyondu
Rozeti taktı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öptü

Rozeti taktı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öptü