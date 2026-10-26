Haaland’ın Ballon d’Or’u var mı, Bellingham’ın Ballon d’Or’u var mı, Neymar’ın Ballon d’Or’u var mı?

Erling Haaland, Jude Bellingham ve Neymar, kariyerlerindeki büyük başarılara rağmen bugüne kadar Ballon d’Or kazanamadı. Üç yıldız da ödüle zaman zaman çok yaklaşsa da kürsünün zirvesine çıkmayı başaramadı. Haaland ve Bellingham, bu akşamki 2026 Ballon d’Or töreninde yeniden aday olarak yer alıyor. İşte üç yıldızın Ballon d’Or serüvenine dair merak edilenler.

HAALAND’IN BALLON D’OR’U VAR MI?

Hayır. Erling Haaland, 2025 yılına kadar düzenlenen törenlerde Ballon d’Or kazanamadı. Norveçli golcünün ödüle en çok yaklaştığı yıl, Manchester City ile Premier Lig, İngiltere Federasyon Kupası ve Şampiyonlar Ligi’ni kazandığı 2022-23 sezonunun ardından düzenlenen 2023 töreni oldu. Haaland, o yıl Lionel Messi’nin ardından ikinci sırada yer aldı. Norveçli yıldız, 2026 Ballon d’Or aday listesinde de bulunuyor.

BELLINGHAM’IN BALLON D’OR’U VAR MI?

Hayır. Jude Bellingham da henüz Ballon d’Or kazanamadı. İngiliz yıldızın ödüle en çok yaklaştığı yıl, Real Madrid ile LaLiga ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadığı sezonun ardından düzenlenen 2024 töreni oldu. Bellingham, o yıl ödülü kazanan Rodri ve ikinci olan Vinícius Júnior’un ardından üçüncü sırada yer aldı. Real Madrid’in yıldızı, 2026 Ballon d’Or aday listesinde de yer alıyor.

NEYMAR’IN BALLON D’OR’U VAR MI?

Hayır. Brezilyalı yıldız Neymar, kariyeri boyunca Ballon d’Or kazanamadı. Neymar, ödülün Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo arasında paylaşıldığı dönemde zirvedeki iki ismin hemen arkasında yer aldı. Brezilyalı futbolcu, 2015 ve 2017 yıllarında Ballon d’Or sıralamasında üçüncü olarak ödüle en çok yaklaştığı sonuçları elde etti. Neymar, 2026 Ballon d’Or aday listesinde ise yer almıyor.

BALLON D’OR’U EN ÇOK KİM KAZANDI?

Ballon d’Or tarihinde ödülü en çok kazanan futbolcu, sekiz ödülle Lionel Messi. Messi’yi beş ödülle Cristiano Ronaldo takip ediyor. Johan Cruyff, Michel Platini ve Marco van Basten ise üçer Ballon d’Or’a sahip.

2026 BALLON D’OR TÖRENİ NE ZAMAN?

2026 Ballon d’Or ödül töreni, bu akşam Türkiye saatiyle 23.00’te İngiltere’nin başkenti Londra’da başlayacak. Tören, Türkiye’de Tivibu Spor 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Bahis oranlarında Harry Kane ve Lamine Yamal’ın öne çıktığı ödül yarışında, Erling Haaland ve Jude Bellingham da adaylar arasında yer alıyor.