Güzide Duran kimdir? Güzide Duran kaç yaşında, nereli?

Güzide Duran denince akla ilk olarak podyumlar, moda yarışmaları ve ekranlarda bıraktığı izler geliyor. Peki, Güzide Duran'ın kariyer yolculuğu, özel hayatı ve hayranlarının merak ettiği detaylar neler? Kaç yaşında, nereli ve hangi projelerle adından söz ettirdiğini öğrenmek isteyenler için ipuçları haberin devamında yer alıyor.

GÜZİDE DURAN KİMDİR?

Güzide Duran, Türk sunucu, model ve oyuncudur. 1996 yılında Best Model of Turkey birincisi olmuş, modellik kariyerini Türkiye ve yurt dışında sürdürmüş, reklam kampanyaları ve dergi kapaklarında yer almıştır. Ayrıca televizyon projelerinde sunuculuk ve jüri üyeliği yapmıştır. Oyunculuk alanında ise 2001'de "Yeşil Işık" ve "90-60-90", 2002'de "Kurşun Asker" filmlerinde rol almıştır.

GÜZİDE DURAN KAÇ YAŞINDA?

Güzide Duran, 4 Ağustos 1980 doğumlu olup, 7 Ocak 2026 tarihi itibarıyla 45 yaşındadır.

GÜZİDE DURAN NERELİ?

Güzide Duran, Mersin, Türkiye doğumludur.

GÜZİDE DURAN'IN KARİYERİ