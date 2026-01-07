Haberler

Güzide Duran kimdir? Güzide Duran kaç yaşında, nereli?

Güzide Duran kimdir? Güzide Duran kaç yaşında, nereli?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güzide Duran, modellikten sunuculuğa, sinemadan televizyon yarışmalarına uzanan çok yönlü kariyeriyle dikkat çekiyor. Peki, Güzide Duran kimdir? Güzide Duran kaç yaşında, nereli?

Güzide Duran denince akla ilk olarak podyumlar, moda yarışmaları ve ekranlarda bıraktığı izler geliyor. Peki, Güzide Duran'ın kariyer yolculuğu, özel hayatı ve hayranlarının merak ettiği detaylar neler? Kaç yaşında, nereli ve hangi projelerle adından söz ettirdiğini öğrenmek isteyenler için ipuçları haberin devamında yer alıyor.

GÜZİDE DURAN KİMDİR?

Güzide Duran, Türk sunucu, model ve oyuncudur. 1996 yılında Best Model of Turkey birincisi olmuş, modellik kariyerini Türkiye ve yurt dışında sürdürmüş, reklam kampanyaları ve dergi kapaklarında yer almıştır. Ayrıca televizyon projelerinde sunuculuk ve jüri üyeliği yapmıştır. Oyunculuk alanında ise 2001'de "Yeşil Işık" ve "90-60-90", 2002'de "Kurşun Asker" filmlerinde rol almıştır.

Güzide Duran kimdir? Güzide Duran kaç yaşında, nereli?

GÜZİDE DURAN KAÇ YAŞINDA?

Güzide Duran, 4 Ağustos 1980 doğumlu olup, 7 Ocak 2026 tarihi itibarıyla 45 yaşındadır.

GÜZİDE DURAN NERELİ?

Güzide Duran, Mersin, Türkiye doğumludur.

Güzide Duran kimdir? Güzide Duran kaç yaşında, nereli?

GÜZİDE DURAN'IN KARİYERİ

  • 1996: Best Model of Turkey birincisi
  • Modellik kariyeri: Türkiye ve New York, Amerika'da Elle, Vogue, GQ gibi dergilerde yer aldı; Redstar, Revlon, Replay, L'Oreal, Pantene ve Saks 5th Avenue reklam kampanyalarında görev aldı.
  • Televizyon: Türkiye'de "Project Runway" tarzındaki moda yarışmasında hem sunuculuk hem jüri üyeliği yaptı. Star TV'de "Proje Moda" yarışmasını başlattı.
  • Oyunculuk: 2001'de "Yeşil Işık" ve "90-60-90", 2002'de "Kurşun Asker" filmlerinde rol aldı.
Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oğuz Aydın'ın gitmek istediği takımı duyan taraftarlar çıldıracak

Gitmek istediği takımı duyan taraftarlar çıldıracak
8 yıllık karısının ihanetini yıllar sonra öğrenen adam: İki kişiyle ilişkiye girmiş

8 yıllık karısının ihanetini yıllar sonra öğrenen adam
Görüşmeler başladı! Szymanski Fenerbahçe'den gidiyor

Görüşmeler başladı! Takımdan ayrılıyor
AK Parti'ye geçen vekilin sözleri parti grubuna damga vurdu

AK Parti'ye geçen vekilin sözleri parti grubuna damga vurdu
Oğuz Aydın'ın gitmek istediği takımı duyan taraftarlar çıldıracak

Gitmek istediği takımı duyan taraftarlar çıldıracak
Fenerbahçe'nin yeni transferi şimdiden tarihe geçti

Şimdiden Fenerbahçe tarihine geçti
Trump'ın torunu: Çıktığım kişiler hakkında sürekli Gizli Servis'e bilgi veriyorum

Trump'ın torunundan özel hayat itirafı: Gizli Servis'e bilgi veriyorum