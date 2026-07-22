Güven Hokna kimdir? Güven Hokna kaç yaşında, nereli?

Yıllardır tiyatro, sinema ve televizyon projelerinde sergilediği başarılı performanslarla adından söz ettiren Güven Hokna, yeniden gündeme gelmesiyle birlikte en çok araştırılan isimler arasında yer aldı. Vatandaşlar, "Güven Hokna kimdir?", "Kaç yaşında, nereli?" ve "Hangi dizi ve filmlerde rol aldı?" sorularına yanıt arıyor. İşte Devlet Tiyatroları'ndan televizyon ekranlarına uzanan kariyeriyle Güven Hokna'nın yaşamı ve sanat hayatına ilişkin merak edilen detaylar...

GÜVEN HOKNA KİMDİR?

Güven Hokna, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Uzun yıllara yayılan sanat hayatı boyunca Devlet Tiyatroları'nda görev alan Hokna, televizyon ekranlarında rol aldığı başarılı yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Özellikle Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı "Hayriye Tekin" karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu, kariyeri boyunca birçok tiyatro oyunu, sinema filmi ve televizyon dizisinde yer aldı.

GÜVEN HOKNA KAÇ YAŞINDA?

Güven Hokna, 1946 yılında doğdu. 2026 yılı itibarıyla 80 yaşındadır.

GÜVEN HOKNA NERELİ?

Güven Hokna, Ankara doğumludur. Eğitim hayatını Ankara'da sürdüren sanatçı, oyunculuk eğitimini Ankara Devlet Konservatuvarı'nda tamamladı.

GÜVEN HOKNA'NIN KARİYERİ

Sanat yaşamına Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olduktan sonra başlayan Güven Hokna, uzun yıllar Devlet Tiyatroları bünyesinde sahne aldı. Tiyatrodaki başarılı performansının ardından televizyon ve sinema projelerinde de yer alarak geniş kitleler tarafından tanındı.

Kariyeri boyunca Yaprak Dökümü, Ekmek Teknesi, Zerda, Karadayı, Bizim Hikaye, Hicran ve birçok farklı yapımda rol alan deneyimli oyuncu, özellikle dramatik karakterlerdeki başarılı performansıyla dikkat çekti. Tiyatro kökenli oyunculuğu ve güçlü sahne deneyimiyle Türk televizyon ve sinemasının önemli isimleri arasında gösterilen Güven Hokna, kariyerini uzun yıllardır başarıyla sürdürüyor.