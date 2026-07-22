Haberler

Güven Hokna kimdir? Güven Hokna kaç yaşında, nereli?

Güven Hokna kimdir? Güven Hokna kaç yaşında, nereli?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk tiyatro ve televizyon dünyasının usta isimlerinden Güven Hokna, başarılı oyunculuk kariyeri ve rol aldığı unutulmaz yapımlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Özellikle ekranların sevilen dizilerindeki performansıyla hafızalarda yer edinen oyuncu hakkında "Güven Hokna kimdir?", "Kaç yaşında?" ve "Nereli?" soruları araştırılıyor. Peki, Güven Hokna kimdir? Güven Hokna kaç yaşında, nereli?

Yıllardır tiyatro, sinema ve televizyon projelerinde sergilediği başarılı performanslarla adından söz ettiren Güven Hokna, yeniden gündeme gelmesiyle birlikte en çok araştırılan isimler arasında yer aldı. Vatandaşlar, "Güven Hokna kimdir?", "Kaç yaşında, nereli?" ve "Hangi dizi ve filmlerde rol aldı?" sorularına yanıt arıyor. İşte Devlet Tiyatroları'ndan televizyon ekranlarına uzanan kariyeriyle Güven Hokna'nın yaşamı ve sanat hayatına ilişkin merak edilen detaylar...

GÜVEN HOKNA KİMDİR?

Güven Hokna, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Uzun yıllara yayılan sanat hayatı boyunca Devlet Tiyatroları'nda görev alan Hokna, televizyon ekranlarında rol aldığı başarılı yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Özellikle Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı "Hayriye Tekin" karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu, kariyeri boyunca birçok tiyatro oyunu, sinema filmi ve televizyon dizisinde yer aldı.

GÜVEN HOKNA KAÇ YAŞINDA?

Güven Hokna, 1946 yılında doğdu. 2026 yılı itibarıyla 80 yaşındadır.

GÜVEN HOKNA NERELİ?

Güven Hokna, Ankara doğumludur. Eğitim hayatını Ankara'da sürdüren sanatçı, oyunculuk eğitimini Ankara Devlet Konservatuvarı'nda tamamladı.

GÜVEN HOKNA'NIN KARİYERİ

Sanat yaşamına Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olduktan sonra başlayan Güven Hokna, uzun yıllar Devlet Tiyatroları bünyesinde sahne aldı. Tiyatrodaki başarılı performansının ardından televizyon ve sinema projelerinde de yer alarak geniş kitleler tarafından tanındı.

Kariyeri boyunca Yaprak Dökümü, Ekmek Teknesi, Zerda, Karadayı, Bizim Hikaye, Hicran ve birçok farklı yapımda rol alan deneyimli oyuncu, özellikle dramatik karakterlerdeki başarılı performansıyla dikkat çekti. Tiyatro kökenli oyunculuğu ve güçlü sahne deneyimiyle Türk televizyon ve sinemasının önemli isimleri arasında gösterilen Güven Hokna, kariyerini uzun yıllardır başarıyla sürdürüyor.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
Ahbap soruşturmasında 5 ünlü ifadeye çağrıldı: Fatih Portakal, Ece Üner, Gökhan Özoğuz...

Ahbap soruşturmasında yeni gelişme! 5 ünlü ifadeye çağrıldı
Bomba iddia: İşte Sinem Dedetaş'ın yeni parti için kararı

Sinem Dedetaş da kararını verdi

Ankara'da eğitim helikopteri düştü

Ankara'da helikopter düştü! Yaralılar var
Özgür Özel'in yeni parti kararı sonrası ilk anket! Dikkat çeken rakamlar

Özel'in yeni parti kararı sonrası ilk anket! Dediği oluyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Asgari ücrette yeni hazırlık tartışma yarattı: Çok büyük bir kaosa neden olur

Asgari ücrette yeni hazırlık tartışma yarattı: Çok büyük kaos çıkar
Nihat Kahveci maç biter bitmez açıkladı: O oyuncu Fenerbahçelileri sevinçten çıldırtır

Maç biter bitmez açıkladı: O isim Fenerlileri sevinçten çıldırtır
Düzce'de 'insanlık ölmemiş' dedirten görüntü: Ambulansa yol vermek için bunu yaptılar

"İnsanlık ölmemiş" dedirten olay: Bunu yapma sebepleri duygulandırdı
Dev pitonu ip atlamak için kullanıp doyasıya eğlendiler

Böyle olur kabilenin eğlencesi! Herkes görüntüdeki aynı detaya takıldı
Özel mi, Kılıçdaroğlu mu? CHP'nin ağır topu kararını verdi

Özel mi, Kılıçdaroğlu mu? CHP'nin ağır topu kararını verdi
Para için her yol mübah mı? Tekne kaptanından yeni bir görüntü daha

Para için her yol mübah mı? Görüntülerin ardı arkası kesilmiyor
Apple'dan yeni hamle! 24 ay taksitle iPhone dönemi başlıyor

24 ay taksitle iPhone dönemi başlıyor