Güney Afrika Müslüman mı, Güney Afrika Cumhuriyeti dini ne?

Zengin yeraltı kaynakları ve "Gökkuşağı Ulusu" olarak adlandırılan etnik çeşitliliği ile tanınan Güney Afrika Cumhuriyeti, inanç özgürlüğü konusunda kıtanın en liberal anayasalarından birine sahip. Uluslararası arenadaki görünürlüğü arttıkça ülkeye dair kültürel sorular da hız kazanırken, pek çok kişi "Güney Afrika nüfusunun yüzde kaçı Müslüman, resmi dini var mı?" sorgularını gerçekleştiriyor. Hristiyanlıktan İslamiyet'e, Hinduizmden geleneksel Afrika inançlarına kadar geniş bir yelpazeye yayılan Güney Afrika'nın dini yapısına dair tüm resmi verileri ve merak edilen detayları haberimizde bir araya getirdik.

GÜNEY AFRİKA MÜSLÜMAN MI?

Hayır, Güney Afrika Cumhuriyeti bir İslam ülkesi değildir ve nüfusunun çoğunluğu Müslüman değildir. Ancak ülkede oldukça köklü, ekonomik ve kültürel açıdan nüfuzlu, aktif bir Müslüman azınlık yaşamaktadır. Güney Afrika toplumu genel olarak çok dinli bir yapıya sahiptir ve İslamiyet, ülkedeki en saygın ve görünür inançlardan biridir.

GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ'NİN RESMİ DİNİ NE?

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin resmi bir dini bulunmamaktadır. Ülke, 1996 yılında kabul edilen modern anayasası uyarınca tamamen laik bir devlet yapısına sahiptir. Anayasa; ırk, dil ve cinsiyet ayrımcılığını yasakladığı gibi kesin bir inanç ve vicdan özgürlüğü güvencesi sunar. Her vatandaş istediği dini seçme, ibadet etme veya hiçbir dine inanmama hakkına sahiptir.

GÜNEY AFRİKA'NIN DİNİ YAPISI VE ORANLARI

Güney Afrika resmi istatistik kurumu verilerine ve nüfus sayımı sonuçlarına göre ülkede inanç dağılımı şu şekildedir:

• Hristiyanlık (%80 - %85): Ülke nüfusunun ezici çoğunluğu Hristiyan'dır. Protestan, Katolik, Anglikan ve bölgeye özgü Siyonist Hristiyan kiliseleri oldukça yaygındır.

• Dinsizler ve Ateistler (%10 - %15): Herhangi bir dini inancı olmadığını belirtenlerin oranı azımsanmayacak derecededir.

• İslamiyet (%1.5 - %2): Müslümanların genel nüfusa oranı düşük görünse de, yaklaşık 1 milyon civarında bir nüfusa tekabül etmektedir.

• Hinduizm (%1): Özellikle Hint kökenli Güney Afrikalıların yoğun yaşadığı Durban gibi şehirlerde yaygındır.

• Geleneksel Afrika Dinleri ve Diğerleri (%1): Kabile kültürlerine dayalı animist inançlar varlığını sürdürmektedir.

GÜNEY AFRİKA'DA İSLAMİYET'İN TARİHİ VE ÖNEMİ

Güney Afrika'da İslam'ın tarihi oldukça eskiye, 17. yüzyıla kadar uzanmaktadır. Hollanda Doğu Hindistan Şirketi döneminde Malezya, Endonezya ve Hindistan gibi bölgelerden köle veya siyasi sürgün olarak getirilen Müslümanlar (Cape Malayları), ülkedeki ilk Müslüman topluluğu oluşturmuştur.

Bugün Güney Afrika'daki Müslümanlar; ticaret, hukuk, akademi ve siyaset alanlarında oldukça etkilidir. Ülkenin apartheid (ırk ayrımcılığı) rejimine karşı verdiği özgürlük mücadelesinde de Müslüman liderler çok kritik roller üstlenmiştir. Başkent Cape Town ve Johannesburg gibi metropollerde yüzlerce tarihi ve modern cami, helal gıda ağları ve İslami okullar konforlu bir ibadet hayatı sunmaktadır.

Özetle; Güney Afrika Hristiyan çoğunluklu seküler bir devlet olsa da, Müslümanların haklarının anayasal güvence altında olduğu, din özgürlüğünün en yüksek seviyede yaşandığı ülkelerden biridir.