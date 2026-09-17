Güneşin Doğduğu Yer Zeki kim, Güneşin Doğduğu Yer İlker Yavuz kim, hangi dizilerde oynadı?

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Güneşin Doğduğu Yer Zeki karakteri dizinin dikkat çeken isimleri arasında yer alırken, karakteri canlandıran İlker Yavuz’un hayatı ve oyunculuk kariyeri gündeme geldi. İzleyiciler, “ Güneşin Doğduğu Yer İlker Yavuz kimdir, hangi dizilerde oynadı?” sorularına yanıt arıyor. İşte Zeki karakteri ve İlker Yavuz hakkında merak edilenler…

GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER ZEKİ KİM, İLKER YAVUZ KİM, HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Güneşin Doğduğu Yer Zeki kimdir? sorusu, dizinin izleyicileri tarafından araştırılmaya devam ediyor. Dizide Zeki karakterini İlker Yavuz canlandırıyor. Hikâyedeki karakteriyle dikkat çeken oyuncunun hayatı, kariyeri ve daha önce rol aldığı yapımlar merak konusu oldu. Peki, Güneşin Doğduğu Yer İlker Yavuz kimdir, hangi dizilerde oynadı? İşte İlker Yavuz hakkında merak edilenler.

GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER ZEKİ KİMDİR?

Güneşin Doğduğu Yer dizisinde Zeki karakterine İlker Yavuz hayat veriyor. Dizinin hikâyesinde yer alan karakter, oyuncunun başarılı performansıyla izleyicilerin dikkatini çekiyor. Zeki karakterinin dizideki konumu ve hikâyedeki gelişmeler, yeni bölümlerle birlikte izleyicilerin yakından takip ettiği konular arasında bulunuyor.

GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER İLKER YAVUZ KİMDİR?

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İLKER YAVUZ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA, HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Güneşin Doğduğu Yer dizisinde Zeki karakterini canlandıran İlker Yavuz, izleyicilerin dikkatini çeken oyuncular arasında yer alıyor. Oyunculuk kariyeri boyunca televizyon dizilerinin yanı sıra tiyatro çalışmalarında da yer alan Yavuz hakkında, “İlker Yavuz kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?” soruları araştırılıyor. İşte İlker Yavuz’un eğitimi, tiyatro çalışmaları ve rol aldığı diziler…

İLKER YAVUZ KİMDİR?

İlker Yavuz, oyunculuk eğitimi alan ve tiyatro ile televizyon projelerinde rol alan bir oyuncudur. 2014 yılında Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun olan Yavuz, oyunculuk eğitimini daha önce Şahika Tekand Studio Oyuncuları bünyesinde aldığı eğitimle geliştirdi.

37 yaşındaki oyuncu, 186 cm boyunda ve 78 kilogramdır. Kahverengi gözlere sahip olan İlker Yavuz, oyunculuk kariyerinde farklı karakterlerle izleyici karşısına çıkmıştır.

İLKER YAVUZ HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

İlker Yavuz, televizyon kariyerinde farklı yapımlarda çeşitli karakterlere hayat verdi. Oyuncunun yer aldığı dizi ve projeler arasında Tezgah, Emanet ve Aşk Emek İster bulunuyor.

Yavuz’un rol aldığı yapımlar ve canlandırdığı karakterler şöyle:

• 2021 – Tezgah: Vedat

• 2020 – Emanet: Melih

• 2014 – Aşk Emek İster: Semih

İLKER YAVUZ’UN EĞİTİMİ

Oyunculuk alanındaki eğitimine erken dönemde başlayan İlker Yavuz, 2012 yılında Şahika Tekand Studio Oyuncuları bünyesinde eğitim aldı. Ardından eğitimini akademik olarak sürdüren Yavuz, 2014 yılında Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu.

Aldığı tiyatro eğitimi, oyuncunun sahne çalışmalarının yanı sıra televizyon projelerinde de kariyerini sürdürmesine katkı sağladı.

İLKER YAVUZ’UN TİYATRO ÇALIŞMALARI

İlker Yavuz, televizyon dizilerinin yanı sıra çeşitli tiyatro oyunlarında da rol aldı. Oyuncunun tiyatro çalışmalarının geçmişi 2000'li yılların ortalarına uzanıyor.

Yavuz’un yer aldığı tiyatro çalışmaları arasında Bedevinin Armağanı, Çanakkale Geçilmez - Onbeşlik Ömer, Sıkıysa Gülme ve Taziye bulunuyor. Bu yapımlarda farklı karakterleri canlandıran oyuncu, sahne deneyimini oyunculuk kariyerinin önemli bir parçası olarak sürdürdü.

İLKER YAVUZ’UN OYNADIĞI DİZİLER VE KARAKTERLER

İlker Yavuz’un ekran kariyerinde farklı yıllarda rol aldığı yapımlar ve karakterleri şu şekilde sıralanıyor:

Aşk Emek İster (2014) – Semih: Yavuz’un rol aldığı yapımlar arasında yer alan dizide Semih karakterini canlandırdı.

Emanet (2020) – Melih: Oyuncu, 2020 yılında Emanet dizisinde Melih karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

Tezgah (2021) – Vedat: İlker Yavuz, 2021 yılında Tezgah projesinde Vedat karakterini canlandırdı.

İLKER YAVUZ’UN OYUNCULUK KARİYERİ

Tiyatro eğitimiyle başlayan oyunculuk yolculuğunu televizyon projeleriyle sürdüren İlker Yavuz, farklı karakterlerle ekran ve sahnede yer aldı. Özellikle rol aldığı dizi projeleriyle televizyon izleyicisinin tanıdığı isimlerden biri haline gelen Yavuz, Güneşin Doğduğu Yer dizisinde Zeki karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor.

İlker Yavuz’un hayatı, eğitimi, tiyatro çalışmaları ve rol aldığı diziler, Güneşin Doğduğu Yer dizisinin izleyicileri tarafından araştırılmaya devam ediyor.