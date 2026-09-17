Güneşin Doğduğu Yer oyuncuları karakterleri kimler

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Yeni sezonun dikkat çeken yapımları arasında yer alan Güneşin Doğduğu Yer, oyuncu kadrosuyla da izleyicilerin ilgisini çekiyor. Diziyi takip edenler, “ Güneşin Doğduğu Yer oyuncuları kimler, hangi oyuncu hangi karakteri canlandırıyor?” sorularına yanıt arıyor. İşte dizinin başrol oyuncuları, karakterleri ve kadroda yer alan diğer isimler...

GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

ATV’nin yeni sezon yapımları arasında yer alan Güneşin Doğduğu Yer, 17 Eylül 2026 Perşembe akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Burak Özçivit ve Beyza Gümülcine’nin başrollerini üstlendiği dizi, Almanya’da başlayan ve Çukurova’ya uzanan bir aşk hikâyesini aile sırları ve geçmişten gelen hesaplaşmalarla buluşturuyor. Dizinin ekran yolculuğunun başlamasıyla birlikte Güneşin Doğduğu Yer oyuncuları ve karakterleri de merak konusu oldu. İşte dizinin oyuncu kadrosu ve canlandırılan karakterler...

Güneşin Doğduğu Yer, farklı dünyalardan gelen Kenan ve Leyla’nın yollarının Almanya’da kesişmesiyle başlayan bir hikâyeyi anlatıyor. Çukurova’nın köklü ailelerinden Kozanlar’ın varisi Kenan ile Almanya’da kendi hayatını kurmaya çalışan Leyla’nın karşılaşması, ikilinin hayatında yeni bir dönemin başlangıcı oluyor.

Kenan ve Leyla arasında başlayan aşk, yalnızca ikilinin hayatını değil, ailelerinin geleceğini de etkiliyor. Geçmişte yaşanan olaylar, aile sırları ve hesaplaşmalar ortaya çıktıkça genç çift kendilerini daha büyük bir mücadelenin içerisinde buluyor.

Aşk, aile bağları, fedakârlık, ihanet ve intikam gibi temaların öne çıktığı dizide Kenan ve Leyla’nın vereceği kararlar hikâyenin seyrini belirliyor.

GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER UYARLAMA MI?

Diziyi takip eden izleyicilerin merak ettiği konulardan biri de Güneşin Doğduğu Yer’in uyarlama olup olmadığı. Yapım için paylaşılan bilgilere göre dizi, Yıldız Tunç tarafından kaleme alınan özgün bir senaryoya dayanıyor.

Yapımın herhangi bir yabancı dizi ya da romandan uyarlanmadığı, hikâyenin özgün olarak hazırlandığı belirtiliyor.