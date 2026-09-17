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Güneşin Doğduğu Yer oyuncuları karakterleri kimler?Güneşin Doğduğu Yer oyuncuları ve karakterleri kimler? sorusu, dizinin izleyiciyle buluşmasıyla birlikte araştırılmaya başlandı. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapımda hangi oyuncunun hangi karakteri canlandırdığı merak konusu oldu. İşte Güneşin Doğduğu Yer oyuncuları, karakterleri ve dizinin oyuncu kadrosu hakkında merak edilenler...
Yeni sezonun dikkat çeken yapımları arasında yer alan Güneşin Doğduğu Yer, oyuncu kadrosuyla da izleyicilerin ilgisini çekiyor. Diziyi takip edenler, “ Güneşin Doğduğu Yer oyuncuları kimler, hangi oyuncu hangi karakteri canlandırıyor?” sorularına yanıt arıyor. İşte dizinin başrol oyuncuları, karakterleri ve kadroda yer alan diğer isimler...
GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
ATV’nin yeni sezon yapımları arasında yer alan Güneşin Doğduğu Yer, 17 Eylül 2026 Perşembe akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Burak Özçivit ve Beyza Gümülcine’nin başrollerini üstlendiği dizi, Almanya’da başlayan ve Çukurova’ya uzanan bir aşk hikâyesini aile sırları ve geçmişten gelen hesaplaşmalarla buluşturuyor. Dizinin ekran yolculuğunun başlamasıyla birlikte Güneşin Doğduğu Yer oyuncuları ve karakterleri de merak konusu oldu. İşte dizinin oyuncu kadrosu ve canlandırılan karakterler...
Güneşin Doğduğu Yer, farklı dünyalardan gelen Kenan ve Leyla’nın yollarının Almanya’da kesişmesiyle başlayan bir hikâyeyi anlatıyor. Çukurova’nın köklü ailelerinden Kozanlar’ın varisi Kenan ile Almanya’da kendi hayatını kurmaya çalışan Leyla’nın karşılaşması, ikilinin hayatında yeni bir dönemin başlangıcı oluyor.
Kenan ve Leyla arasında başlayan aşk, yalnızca ikilinin hayatını değil, ailelerinin geleceğini de etkiliyor. Geçmişte yaşanan olaylar, aile sırları ve hesaplaşmalar ortaya çıktıkça genç çift kendilerini daha büyük bir mücadelenin içerisinde buluyor.
Aşk, aile bağları, fedakârlık, ihanet ve intikam gibi temaların öne çıktığı dizide Kenan ve Leyla’nın vereceği kararlar hikâyenin seyrini belirliyor.
GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER UYARLAMA MI?
Diziyi takip eden izleyicilerin merak ettiği konulardan biri de Güneşin Doğduğu Yer’in uyarlama olup olmadığı. Yapım için paylaşılan bilgilere göre dizi, Yıldız Tunç tarafından kaleme alınan özgün bir senaryoya dayanıyor.
Yapımın herhangi bir yabancı dizi ya da romandan uyarlanmadığı, hikâyenin özgün olarak hazırlandığı belirtiliyor.
GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ KİMLER?
Dizinin başrollerini Burak Özçivit ve Beyza Gümülcine paylaşıyor. Burak Özçivit, Kozan ailesinin varisi Kenan Kozan karakterine hayat verirken Beyza Gümülcine ise Almanya’da yaşayan ve geçmişindeki sırlarla yüzleşen Leyla Breger rolünde izleyici karşısına çıkıyor.
Sibel Taşçıoğlu, Kozan ailesinin güçlü ve geleneklerine bağlı ismi Celadet Kozan karakterini canlandırıyor. Görkem Sevindik ise Kozan ailesiyle geçmişten gelen bir hesaplaşmanın içerisinde olan Ceyhun Atahanlı rolünde yer alıyor.
Devrim Yakut, Atahanlı ailesinin önemli isimlerinden Devran Atahanlı karakterini oynarken, Hilal Anay ise Ceyhun’un kardeşi Hanzade Atahanlı olarak dizide yer alıyor.
GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?
Güneşin Doğduğu Yer’in oyuncu kadrosunda başrollerin yanı sıra deneyimli ve genç birçok isim bulunuyor. Dizide Muharrem Türkseven, Bahar Süer, Nazlıcan Demir, Çağıl Aydıner, İlker Yavuz Aksakal, Kenan Civiniz, Sahra Gümüş, Meriç Özkaya, Gamze Bayraktaroğlu, Alper Kut, Ezgi Bektaş, Yeliz Doğramacılar ve Ali Erkazan da rol alıyor.
Dizide oyuncuların canlandırdığı karakterler ise hikâyenin farklı ailelerini ve çevresindeki isimleri bir araya getiriyor.
GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER KARAKTERLERİ VE OYUNCULARI
• Burak Özçivit – Kenan Kozan
• Beyza Gümülcine – Leyla Breger
• Sibel Taşçıoğlu – Celadet Kozan
• Görkem Sevindik – Ceyhun Atahanlı
• Devrim Yakut – Devran Atahanlı
• Hilal Anay – Hanzade Atahanlı
• Muharrem Türkseven – İhsan
• Bahar Süer – Gül
• Nazlıcan Demir – Munise
• Çağıl Aydıner – Suzi
• İlker Yavuz Aksakal – Zeki
• Kenan Civiniz – Medet
• Sahra Gümüş – Ahsen
• Meriç Özkaya – Cezmi
• Gamze Bayraktaroğlu – Şennur
• Alper Kut – Hikmet
• Ezgi Bektaş – Havva
• Yeliz Doğramacılar – Alev
• Ali Erkazan – Heybet Dede
GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER KENAN KOZAN KİMDİR?
Burak Özçivit’in canlandırdığı Kenan Kozan, Çukurova’nın köklü ailelerinden Kozanların varisi olarak hikâyenin merkezinde bulunuyor. Almanya’da Leyla ile tanışan Kenan’ın hayatı, bu karşılaşmanın ardından farklı bir yöne ilerliyor.
Ailesinin beklentileri ile Leyla’ya duyduğu aşk arasında kalan Kenan, geçmişten gelen sorunların da etkisiyle zor kararlarla karşı karşıya kalıyor.
GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER LEYLA BREGER KİMDİR?
Beyza Gümülcine’nin hayat verdiği Leyla Breger, Almanya’da kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan genç bir kadın olarak hikâyeye dahil oluyor. Kenan ile tanışmasıyla hayatında yeni bir dönem başlayan Leyla, geçmişiyle ilgili sırların ortaya çıkmasıyla zorlu bir sürecin içerisine giriyor.
Kenan ile yaşadığı aşk, Leyla’yı Kozan ve Atahanlı aileleri arasındaki geçmiş hesaplaşmaların da merkezine taşıyor.
GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER CELADET KOZAN KİMDİR?
Sibel Taşçıoğlu’nun canlandırdığı Celadet Kozan, Kozan ailesinin güçlü ve otoriter isimlerinden biri olarak öne çıkıyor. Ailenin geleneklerine ve değerlerine bağlı olan Celadet, Kenan’ın hayatına ilişkin beklentileriyle hikâyedeki önemli karakterlerden biri oluyor.
GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER CEYHUN ATAHANLI KİMDİR?
Görkem Sevindik, dizide Ceyhun Atahanlı karakterini canlandırıyor. Kozan ailesiyle geçmişten gelen bir hesaplaşmanın içerisinde bulunan Ceyhun, iki aile arasındaki dengelerin değişmesinde etkili olan karakterlerden biri olarak hikâyede yer alıyor.
Güneşin Doğduğu Yer, Kenan ve Leyla’nın aşkını merkeze alırken Kozan ve Atahanlı aileleri arasındaki geçmişten gelen olayları da ekrana taşıyor. Dizinin ilerleyen bölümlerinde karakterler arasındaki ilişkilerin ve ortaya çıkacak sırların hikâyeyi nasıl şekillendireceği merak ediliyor.
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