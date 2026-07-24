Güneş tutulması ne zaman gerçekleşecek? Güneş tutulması Türkiye'den görülebilecek mi? Gökyüzünün en etkileyici doğa olaylarından biri olan tam Güneş tutulması için tarih belli oldu. Ay’ın, Dünya ile Güneş arasına girerek Güneş’in ışığını tamamen engellemesiyle meydana gelen bu astronomik olay, 22 Temmuz 2028 tarihinde gerçekleşecek.

GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?

Güneş tutulması 22 Temmuz 2028 tarihinde gerçekleşecek. Bu tarihte Ay’ın Güneş’in önünden geçmesiyle oluşacak tam tutulma, Dünya’nın belirli bölgelerinden gözlemlenebilecek.

Tutulmanın en dikkat çekici noktalarından biri Yeni Zelanda’nın güneyinde yer alan Dunedin kenti olacak. Ay’ın oluşturacağı yaklaşık 100 kilometrelik gölge hattı, bu bölge üzerinden geçecek.

Verilen bilgilere göre tam tutulma anı Dunedin’de yaklaşık 2 dakika 51 saniye sürecek. Bu süre boyunca Ay, Güneş’i tamamen örtecek ve gökyüzünde nadir görülen bir manzara oluşacak.

Tam Güneş tutulmaları, Dünya üzerinde her noktadan izlenememesi nedeniyle oldukça özel gökyüzü olayları arasında yer alıyor. Tutulmanın görülebilmesi için Ay’ın tam gölgesinin düştüğü bölgelerde bulunmak gerekiyor.

2028 GÜNEŞ TUTULMASININ ÖZELLİKLERİ

22 Temmuz 2028 tarihinde gerçekleşecek tam Güneş tutulması, özellikle Yeni Zelanda’nın güneyindeki Dunedin bölgesi açısından dikkat çekiyor.

Dunedin’de daha önce tam Güneş tutulmasının 1163 yılında gerçekleştiği belirtiliyor. Bu nedenle 2028’de yaşanacak tutulma, bölgede yüzyıllar sonra yeniden gözlemlenecek önemli bir astronomik olay olacak.

Tutulma sırasında Ay, Güneş ile Dünya arasına girerek Güneş ışığının Dünya’ya ulaşmasını kısa süreliğine engelleyecek. Ay’ın gölgesi Dünya yüzeyinde ilerlerken, tam tutulmanın görüldüğü bölgelerde gündüz saatlerinde kısa süreli bir karanlık yaşanacak.

Bu süreçte Güneş’in doğrudan gözlemlenmesi için özel koruyucu filtrelere sahip ekipmanların kullanılması gerekiyor. Güneş’e çıplak gözle bakmak göz sağlığı açısından risk oluşturabileceği için güvenli gözlem yöntemleri tercih edilmeli.

GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLEBİLECEK Mİ?

2028 yılında gerçekleşecek tam Güneş tutulmasının Türkiye’den izlenip izlenemeyeceği merak edilen konular arasında bulunuyor.

Verilen bilgilere göre 22 Temmuz 2028 tarihindeki tam Güneş tutulmasının ana gözlem bölgesi Yeni Zelanda’nın güneyindeki Dunedin çevresi olacak. Tutulmanın tam hali, Ay’ın tam gölgesinin ulaştığı bölgelerden izlenebilecek.

Türkiye, bu tutulmanın tam tutulma hattı üzerinde yer almıyor. Bu nedenle 2028 yılındaki tam Güneş tutulmasının Türkiye’den tam tutulma şeklinde görülmesi beklenmiyor.

GÜNEŞ TUTULMASI NASIL MEYDANA GELİR?

Güneş tutulması, Ay’ın yörüngesi üzerinde ilerlerken Güneş ile Dünya arasına girmesi sonucu meydana gelir. Ay, Güneş’in önüne geçtiğinde Güneş ışığının bir bölümünü veya tamamını engelleyebilir.

Ay’ın Güneş’i tamamen kapattığı durumlarda tam Güneş tutulması oluşur. Bu sırada Dünya’nın belirli bir bölgesine Ay’ın tam gölgesi düşer ve bu bölgelerde Güneş kısa süreliğine tamamen kaybolmuş gibi görünür.

Tam tutulma sırasında ortaya çıkan karanlık görüntü, Ay’ın Dünya’ya olan uzaklığı ve Güneş’in gökyüzündeki görünür büyüklüğü arasındaki denge sayesinde gerçekleşir.