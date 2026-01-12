GÜNCEL ANKARA BARAJ DOLULUK ORANI: Ankara'nın kaç günlük suyu kaldı?

Türkiye, son yılların en ciddi kuraklık dönemlerinden birini yaşıyor. Özellikle başkent Ankara, baraj doluluk oranlarının kritik seviyelere gerilemesiyle su kaynakları açısından alarm veriyor. ASKİ'nin 8 Ocak 2026 verilerine göre Ankara'daki barajların aktif doluluk oranı yalnızca yüzde 1 seviyesinde. Geçen yıl aynı dönemde bu oran yüzde 19,75 olarak kaydedilmişti. Peki, Ankara'nın kaç günlük suyu kaldı? Detaylar...

GÜNCEL ANKARA BARAJ DOLULUK ORANI

Başkentte kullanılabilir su miktarı 13 milyon 974 bin metreküp olarak ölçülürken, günlük tüketim yaklaşık 1,4 milyon metreküp olarak hesaplanıyor. Barajların doluluk oranındaki bu dramatik düşüş, Ankara'nın su yönetiminde önemli tedbirlerin alınmasını zorunlu kılıyor.

Ankara'da barajlara gelen su miktarı, son 19 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşmiş durumda. Özellikle Kurtboğazı Barajı'nda doluluk yüzde 2,88, Çubuk-2 Barajı'nda ise yüzde 2,75 olarak kaydedildi. Bu tablo, Ankara'nın su kaynaklarının sürdürülebilirliği açısından ciddi bir uyarı niteliği taşıyor.

ANKARA'NIN KAÇ GÜNLÜK SUYU KALDI?

Ankara Büyükşehir Belediyesi verilerine göre, başkentte mevcut su miktarıyla yaklaşık 200 günlük su ihtiyacı karşılanabiliyor. Ancak mevcut durum, yalnızca barajların normalde kullanılmayan "ölü hacim" bölümlerinden su çekilerek sürdürülebiliyor. Akyar, Eğrekkaya, Kavşakkaya ve Çamlıdere barajlarına yüzer pompa sistemleri kurularak bu bölümlerden su temini sağlanıyor.

Kentte ayrıca Kesikköprü Barajı'ndan İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi'ne su aktarımı sürdürülüyor. Bununla birlikte, 2025 yılında Gerede Tüneli'nden sağlanan su miktarı yalnızca 72 milyon metreküp olarak kaydedildi. Bu rakam, Ankara'nın uzun vadeli su güvenliği planları açısından mevcut sıkıntının boyutunu ortaya koyuyor.

BAŞKENTİN SU KAYNAKLARINDAKİ KRİTİK DURUM

Ankara'nın su ihtiyacında yaşanan bu sıkıntı, 2025 yılında barajlara giren su miktarındaki dramatik düşüşle de destekleniyor:

2025: 182 milyon metreküp

2024: 404 milyon metreküp

2023: 661 milyon metreküp

2022: 648 milyon metreküp

Uzun yıllar ortalaması: 350–400 milyon metreküp

Bu veriler, başkentin içme suyu kaynaklarının son 50 yılın en kurak yılı olan 2025'te ciddi baskı altında olduğunu gösteriyor.

ANKARA BARAJLARINDA SON DURUM VE ÖNLEMLER

Ankara'daki barajlarda su seviyesinin kritik düzeye gelmesiyle birlikte, belediye bazı olağanüstü önlemler aldı:

Barajların "ölü hacim" bölümlerinden su çekilmesi,

Yüzer pompa sistemlerinin Akyar, Eğrekkaya, Kavşakkaya ve Çamlıdere barajlarına kurulması,

Kesikköprü Barajı'ndan İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi'ne su aktarımı,

Gerede Tüneli üzerinden sınırlı su sağlama.