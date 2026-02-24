Haberler

Gümüşhane okullar tatil mi, 25 Şubat Çarşamba Gümüşhane'de okul yok mu (GÜMÜŞHANE VALİLİĞİ)?
Güncelleme:
Gümüşhane'de etkili olması beklenen kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle gözler Gümüşhane Valiliği'ne çevrildi. "Gümüşhane okullar tatil mi, 25 Şubat Çarşamba Gümüşhane'de okul yok mu?" soruları öğrenciler, veliler ve öğretmenler tarafından yoğun şekilde araştırılırken, Valilikten yapılacak kar tatili açıklaması merakla bekleniyor.

25 Şubat Çarşamba günü Gümüşhane genelinde kar yağışı ve soğuk hava etkisini artırırken, eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği gündemin ilk sıralarında yer aldı. "Gümüşhane okullar tatil mi?" ve "Gümüşhane Valiliği kar tatili açıklaması yaptı mı?" aramaları artış gösterirken, resmi açıklamalar yakından takip ediliyor.

GÜMÜŞHANE HAVA DURUMU

Meteoroloji tahminlerine göre Gümüşhane'de 25 Şubat günü hava çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacak. Gün içerisinde hava sıcaklıklarının -2 ila 4 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Yüksek kesimlerde yağışların kar şeklinde ve yer yer etkili olacağı tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde don ve buzlanma riski bulunurken, özellikle kırsal bölgeler ve geçitlerde ulaşımda aksama yaşanabileceği belirtiliyor. Rüzgârın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

GÜMÜŞHANE OKULLAR TATİL Mİ?

25 Şubat Çarşambagünü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.

