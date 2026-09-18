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Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Gülsen Tuncer'den acı haber geldi. Aşk-ı Memnu'daki Arsen Hanım rolüyle hafızalara kazınan oyuncunun, uzun süredir mücadele ettiği beyin kanseri nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi. Peki, Gülsen Tuncer neden öldü? ‘Arsen Hala’ Gülsen Tuncer kimdir, kaç yaşında, eşi kim, hangi dizilerde oynadı? Detaylar...

GÜLSEN TUNCER NEDEN ÖLDÜ?

Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Arsen Hanım karakteriyle geniş kitlelerce tanınan usta oyuncu Gülsen Tuncer, 81 yaşında yaşamını yitirdi. Uzun süredir beyin kanseriyle mücadele eden Tuncer'in vefatı, ailesi, meslektaşları ve sevenlerini yasa boğdu. Tuncer, 50 yılı aşkın sanat hayatında tiyatro, sinema ve televizyon çalışmalarının yanı sıra farklı sanat alanlarında da görev aldı.

‘ARSEN HALA’ GÜLSEN TUNCER KİMDİR?

Gülsen Tuncer, 20 Ekim 1945 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Tiyatro, sinema ve dizi oyunculuğunun yanı sıra seslendirme sanatçılığı, söz yazarlığı, bestecilik ve sanat yönetmenliği alanlarında çalışmalar yaptı.

Sanat hayatına profesyonel olarak 1968 yılında, Haldun Taner'in klasiği olan ve Gülriz Sururi'nin başrolünde yer aldığı “Zilli Zarife” oyunuyla başladı. 50 yılı aşkın süre aktif olarak sanat çalışmalarını sürdüren Tuncer, özellikle Aşk-ı Memnu dizisindeki Arsen Hanım karakteriyle daha geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanındı.

Tuncer'in sanat kariyeri yalnızca oyunculukla sınırlı kalmadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tepebaşı Sahnesi ve Ankara Çağdaş Sahnesi'nde yöneticilik yapan sanatçı, 37 filmde yönetmen yardımcılığı görevini üstlendi. Şarkı sözü ve diyalog yazımı, çevre düzeni ve yapım yönetmenliği gibi alanlarda da çalıştı.

GÜLSEN TUNCER HAYATI VE KARİYERİ

Gülsen Tuncer, ortaokul eğitimini İstanbul Kız Lisesi'nde, lise eğitimini ise İstanbul Tarhan Koleji'nde tamamladı. Bu dönemde Yıldız Kenter, Melih Cevdet Anday, Ahmet Kutsi Tecer, Sabahattin Kudret Aksal ve Samih Nafiz Tansu'dan eğitim aldı. Daha sonra İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi.

Nişantaşı LCC Language and Culture Centre'da Ayla Algan ve Beklan Algan'dan tiyatro, Selma Berk'ten şan, Seyit Mısırlı'dan ise eskrim eğitimi aldı. Öğrencilik yıllarında TMTF çalışmalarına katılan Tuncer, öğrenci temsilciliği de yaptı.

Konservatuvar döneminde Ertuğ Koruyan, Deniz Türkali, İbrahim Bergman, Mehmet Çerezcioğlu ve Mustafa Alabora ile birlikte Grup 6 Tiyatrosu'nu kurdu. Grup, Erdek şenliklerinin düzenlenmesinde de görev aldı.

Tuncer, 1968 yılında Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu'nda sahnelenen “Zilli Zarife” ile profesyonel tiyatro oyunculuğuna başladı. Yetmişli yıllardan itibaren 300'ün üzerinde politik kitlesel gösterinin sanat yönetmenliğini ve sunuculuğunu yaptı. Bu gösterilerde senaryolu akış ve dia kullanımını uygulayan Tuncer, 1974 yılında Ümit Tiyatrosu'nda düzenlenen Dünya Kadınlar Günü etkinliğinde ilk dia uygulamasını gerçekleştirdi.

İstanbul Açıkhava Tiyatrosu ve Spor Sergi Sarayı gibi mekanlarda dia-film destekli anlatımlarla ajit-prop gösterileri sahneye koydu. Demokratik kadın örgütlerinde de çalışmalar yürüten Tuncer, Ümraniye Kadın Kurultayı'nın hazırlık sürecinde yer aldı.

İstanbul TRT Radyosu'nda şiir, radyo tiyatrosu ve kültürel programlar seslendiren Tuncer, TRT televizyon programlarının ilk canlı yayınlarında sanatçılarla söyleşiler gerçekleştirdi. Sinema ve tiyatro çalışmalarının yanında Almanya, Fransa, İngiltere, Yunanistan, Avusturya, Belçika, Hollanda ve İsviçre'de tek kişilik okuma tiyatroları, şiir resitalleri ve müzikli gösteriler düzenledi.

İstanbul ve Türkiye'nin farklı bölgelerinde demokratik örgütlerin ve belediyelerin festivallerinde yönetmenlik, sunuculuk ve danışmanlık yaptı. Altınoluk Belediye Kültür Festivali'ne “Yaşama Saygı” adını verdi.

Mehmet Teoman ile profesyonel müzik çalışmaları da yapan Tuncer, Harbiye'deki “Siyah Gümüş” lokalinde bir kuartet eşliğinde türküleri caz formunda seslendirdi.

Sanat çalışmalarının yanı sıra dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet İsvan'ın danışmanlığını yaptı. Milletvekili seçimleri ile Beyoğlu Belediye Başkanlığı seçimlerinde bağımsız aday oldu. İstanbul Konservatuvarı'nda halkla ilişkiler sorumluluğu görevini üstlendi.

Tuncer ayrıca Mimar Arkeolog Mustafa Uz'un denetimindeki İzmir-Teos antik şehir kazısında iki sezon kazı yöneticiliği yaptı.

Eğitim alanındaki çalışmalarına ise Yalçın Tura'nın davetiyle İstanbul Teknik Üniversitesi Konservatuvarı'nda “Sahne Estetiği” ve “Oyunculuk” dersleri vererek başladı. TÜRSAK'ta sinema ve tiyatro oyunculuğu, Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde ise tiyatro tarihi, oyunculuk bilgisi ve dramaturji dersleri verdi.

Meslek örgütleri SODER, TODER ve SİNESEN'de ikişer dönem yönetim kurulu üyeliği yapan Tuncer, FİLM-SAN Vakfı'nda da iki dönem yönetim kurulu üyeliği ve başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu.

GÜLSEN TUNCER KAÇ YAŞINDA?

Gülsen Tuncer, 81 yaşında yaşamını yitirdi. 20 Ekim 1945 tarihinde Adana'da doğan Tuncer, vefatına kadar 50 yılı aşkın süren sanat hayatını aktif şekilde sürdürdü. Güncel vefat haberlerinde de Tuncer'in 81 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.

GÜLSEN TUNCER HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Gülsen Tuncer, özellikle Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Arsen Hanım karakteriyle geniş kitlelerce tanındı. Tuncer'in tiyatro ve sinemanın yanı sıra televizyon çalışmalarında da yer aldığı bilgisi bulunurken, verilen bilgilerde başka bir dizi adına yer verilmemektedir.