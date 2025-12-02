Gülşah Durbay, Türkiye'nin genç ve dinamik siyasetçileri arasında öne çıkan isimlerden biri olarak Manisa tarihine geçti. 2024 yerel seçimlerinde Şehzadeler Belediye Başkanı seçilerek Manisa'nın ilk kadın belediye başkanı unvanını kazanan Gülşah Durbay kimdir? CHP'li belediye başkanı Gülşah Durbay kaç yaşında, nereli? Detaylar...

CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI GÜLŞAH DURBAY KİMDİR?

Gülşah Durbay, Türkiye'nin genç ve dinamik siyasi isimlerinden biri olarak dikkat çekiyor. 1988 yılında Manisa'da dünyaya gelen Durbay, eğitim ve iş hayatındaki başarılarıyla Manisa'nın tarihine geçen isimler arasında yer aldı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) çatısı altında uzun yıllar aktif olarak görev yapan Durbay, 2014 yılında İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı ile siyasete adım attı. Ardından 2015-2020 yılları arasında iki dönem boyunca İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevini yürüttü.

2024 yerel seçimlerinde Şehzadeler Belediye Başkanı seçilen Gülşah Durbay, Manisa'nın ilk kadın belediye başkanı olarak tarihe geçti. Siyasi kariyerinin yanı sıra iş ve akademik dünyadaki başarılarıyla da dikkat çeken Durbay, özellikle gençlerin ve kadınların siyasette daha aktif rol almasını teşvik ediyor.

Gülşah Durbay, aynı zamanda sosyal sorumluluk ve sivil toplum alanında da aktif bir isimdir. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, 29 Ekim Kadınları Derneği ve İkinci Yüzyıl Derneği gibi kurumların üyesi olarak, toplumsal projelerde rol alıyor.

GÜLŞAH DURBAY KAÇ YAŞINDA?

Gülşah Durbay, 1988 yılında doğduğu için 2025 yılı itibarıyla 37 yaşındadır. Bu genç yaşına rağmen siyasette ve iş hayatında önemli başarılar elde etmiş olması, onu Türkiye'de öne çıkan kadın liderlerden biri haline getiriyor. Eğitim, iş ve siyaset alanlarında gösterdiği başarılar, yaşına kıyasla oldukça etkileyicidir.

GÜLŞAH DURBAY NERELİ?

Gülşah Durbay, Manisa doğumludur. Hayatının büyük bir bölümünü Manisa'da geçiren Durbay, hem eğitim hem de iş hayatında şehrin önde gelen isimleri arasında yer aldı. Şehzadeler Belediye Başkanı olarak Manisa'ya hizmet eden Durbay, yerel yönetimlerde şehir kökenli bir lider olarak halkın taleplerini ve şehrin dinamiklerini iyi bilen bir profil sergiliyor.

GÜLŞAH DURBAY EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

Gülşah Durbay'ın özel yaşamıyla ilgili bilgiler sınırlıdır. Kamuya açık bilgilere göre, medeni durumu paylaşılmamıştır. Bu nedenle eşi olup olmadığı veya özel hayatına dair detaylar şu an için kamuya yansımamıştır. Durbay, kariyerine ve toplumsal projelere odaklanarak, özellikle gençler ve kadınlar için rol model olmayı sürdürmektedir.

EĞİTİM VE AKADEMİK HAYATI

Gülşah Durbay, eğitim hayatına Manisa'da başlamış ve 2011 yılında Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur. Akademik merakı ve öğrenme isteği onu durdurmamış; 2024 yılında Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuş, aynı zamanda Yaşar Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nde yüksek lisans programını tamamlamıştır. Ayrıca, Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde ekonomi ve finans alanında doktora eğitimine başlamıştır.