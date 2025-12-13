Güllü'nün hayatı film olacak mı? Güllü'nün hayatı ne zaman film olacak?

Sahne ışıkları altında geçen yıllar, büyük kırılmalar, yeniden ayağa kalkma çabası ve ardında bıraktığı derin izler… Güllü'nün yaşam öyküsü, bir biyografi filmine sığacak kadar çarpıcı mı? Son dönemde sanatçının kendi sözleriyle yeniden gündeme gelen bu soru, "Güllü'nün hayatı beyaz perdeye taşınacak mı?" ve "Bu hikâye ne zaman filme dönüşecek?" merakını beraberinde getirdi. Gözler şimdi, bu etkileyici yaşamın bir gün sinema perdesinde hayat bulup bulmayacağına çevrildi. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

GÜLÜ'NÜN HAYATI FİLM OLACAK MI?

Güllü, yaptığı açıklamalarda hayatının film olmasını çok istediğini dile getirmiştir. Ancak şu ana kadar Güllü'nün hayatının sinemaya ya da diziye uyarlanacağına dair resmî olarak açıklanmış, netleşmiş bir proje bulunmamaktadır. Bu istek, sanatçının kişisel temennisini yansıtmaktadır.

GÜLÜNÜN HAYATI NE ZAMAN FİLM OLACAK?

Güllü'nün hayatının filme dönüşmesiyle ilgili açıklanmış bir tarih veya yapım takvimi yoktur. Herhangi bir yapım şirketi ya da yönetmen tarafından duyurulmuş resmi bir çalışma bulunmadığı için, filmin ne zaman yapılacağı konusunda kesin bir bilgi mevcut değildir.

GÜLLÜ KİMİN BAŞROL OLMASINI İSTİYORDU?

Güllü, hayatı film olursa kendisine Serenay Sarıkaya'nın hayat vermesini istediğini açıkça ifade etmiştir. Ünlü oyuncuya duyduğu hayranlığı dile getiren Güllü, Sarıkaya'nın duruşunu, asaletini ve oyunculuğunu sık sık övdüğünü, hatta zaman zaman sosyal medya üzerinden yazıştıklarını belirtmiştir.

GÜLLÜ'NÜN HAYAT HİKAYESİ

Güllü'nün yaşam öyküsü oldukça zorlu ve dramatik bir süreçten oluşmaktadır. Henüz 15 yaşındayken sahneye çıkan sanatçı, ailesinin maddi imkânsızlıkları nedeniyle eğitim hayatını sürdürememiştir. "Kasımpaşalıyım" şarkısıyla geniş kitlelerce tanınan Güllü, uzun yıllar sahnelerde çalışmıştır.

2008 yılında yüksek alkol tüketimi nedeniyle hastaneye kaldırılarak komaya girmiş, bu olay hayatında bir dönüm noktası olmuştur. Ardından yaşam tarzını değiştirme kararı almış, eşinden boşanarak iki çocuğuyla birlikte Yalova'ya yerleşmiştir. Kilo verip imaj değişikliğine giden Güllü, yaşadığı tüm zorluklara rağmen yeniden hayata tutunmaya çalışmıştır.

Paylaşılan bilgilere göre, 26 Eylül 2025 tarihinde Yalova'daki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybettiği ve olayla ilgili resmi makamlar tarafından soruşturma başlatıldığı belirtilmiştir.