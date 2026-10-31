Güller ve Günahlar neden yok, bitti mi? Güller ve Günahlar yeni bölüm ne zaman?

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Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Güller Ve Günahlar'ın yeni bölümünün bu hafta yayınlanmaması izleyicilerin dikkatini çekti. 31 Ekim Cumartesi akşamı yeni bölümü bekleyen izleyiciler, yayın akışında tekrar bölümünü görünce araştırmalara başladı. "Güller Ve Günahlar neden yok?", "Dizi final mi yaptı, bitti mi?" ve "Güller Ve Günahlar yeni bölüm ne zaman?" soruları gündeme geldi. Peki, Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'in başrollerini paylaştığı dizinin yeni bölümü neden ertelendi? İşte merak edilen son gelişmeler...

GÜLLER VE GÜNAHLAR BU AKŞAM NEDEN YOK?

Güller Ve Günahlar, 31 Ekim 2026 Cumartesi akşamı Kanal D ekranlarında yeni bölümüyle yayınlanmayacak. Kanal D'nin yayın akışına göre saat 20.00'de dizinin yeni bölümü yerine tekrar bölümü ekrana gelecek.

Yayın değişikliğinin nedeni konusunda Kanal D veya yapım şirketinden resmî bir açıklama yapılmadı. Ancak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftasında birçok dizinin yayın takviminde değişikliğe gidilmesi nedeniyle Güller ve Günahlar da yeni bölümü ertelenen yapımlar arasında yer aldı.

GÜLLER VE GÜNAHLAR FİNAL Mİ YAPTI, BİTTİ Mİ?

Güller ve Günahlar dizisinin final yaptığına veya yayından kaldırıldığına ilişkin Kanal D ya da yapım şirketi tarafından yapılmış resmî bir açıklama bulunmuyor. Bu nedenle yeni bölümün bu hafta yayınlanmaması dizinin sona erdiği anlamına gelmiyor.

Dizinin yayın hayatına devam etmesi beklenirken izleyicilerin yeni bölüm için gelecek haftayı takip etmesi gerekiyor.

GÜLLER VE GÜNAHLAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Güller ve Günahlar dizisinin yeni bölümünün 7 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 20.00'de Kanal D ekranlarında yayınlanması bekleniyor.

Ancak yeni bölüm tarihi henüz kanal tarafından ayrıca resmî olarak doğrulanmadı. Yayın takviminde değişiklik olması ihtimaline karşı Kanal D'nin güncel yayın akışının takip edilmesi gerekiyor.

GÜLLER VE GÜNAHLAR HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Güller ve Günahlar, Kanal D ekranlarında cumartesi akşamları saat 20.00'de yayınlanıyor. Dizinin tekrar bölümleri ve yeni bölüm fragmanları da Kanal D'nin resmî internet sitesi üzerinden takip edilebiliyor.

GÜLLER VE GÜNAHLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dizinin son bölümünde Kader'in Serhat'ın kızı olduğu gerçeği hikâyenin merkezine yerleşti. Berrak, bu gerçeğin ortaya çıkmasını engellemek için harekete geçerken Zeynep de kutudaki sırrı çözmek için DNA testi yaptırmaya karar verdi.

Serhat'ın gerçeği öğrenmesini engellemek isteyenlerin hamleleri ve Zeynep'in araştırmaları yeni bölüm öncesinde merakı artırdı.

31 EKİM 2026 KANAL D YAYIN AKIŞI

Kanal D'nin 31 Ekim Cumartesi akşamı yayın akışında şu programlar bulunuyor:

18.30 – Kanal D Haber Hafta Sonu

20.00 – Güller ve Günahlar (Tekrar)

23.15 – Daha 17 (Tekrar)