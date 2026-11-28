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Güller Ve Günahlar 44. bölüm fragmanı yayınlandı mı, Güller ve Günahlar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı soruları, dizinin takipçileri tarafından sıkça araştırılıyor. Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'in başrollerini paylaştığı dizinin yeni bölümünde Serhat, kızı İlkim'i kurtarmak için zamana karşı yarışacak. 44. bölüm fragmanına ilişkin gelişmeler ve yeni bölümde yaşanacaklar haberimizde.

GÜLLER VE GÜNAHLAR 44. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Güller ve Günahlar'ın 44. bölüm fragmanı yayınlandığında Kanal D'nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden izleyicilerle paylaşılacak. Fragmanla birlikte yeni bölüme ilişkin ayrıntılar da netlik kazanacak.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sonay'ın İlkim'le ilgili söylediği son sözlerle sarsılan Serhat, kızını bulabilmek için canını dişine takar. Dondurucu bir odanın kilidini kırarak içeri giren Serhat, soğuk odada bulduğu İlkim'i kucaklayarak oradan çıkarır.

İlkim'e karşılık Zeynep'i isteyen Sonay, karşısında polisi görünce Serhat'a kızını bir daha asla göremeyeceğini söyler.

Hayal, Berrak'a artık onların annesi olmadığını söyler. Bu sözlere öfkelenen Berrak, hesap sormak için soluğu Serhat'ın yanında alır. Berrak ayrıca Pelin'i, Tibet'i Serhat'ın öldürdüğünü söylemesi için tehdit eder.

Oteldeki hisselerine karşılık Tibet'in katilini teslim edeceğini söyleyen Cihan ise bu kez işin içinden sıyrılmanın yolunu arar. Cihan'ın planı işe yarayacak mı?

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Serhat, Zeynep ve Mustafa, Sonay'ı yakalamak için harekete geçer. Ancak Sonay, Mustafa'nın yaralanmasına yol açarak kaçmayı başarır. Sonay'ın kurduğu komplonun ortaya çıkmasıyla Serhat ve Zeynep, ilişkilerine kaldıkları yerden devam etme kararı alır. Fakat Zeynep'in kocasına geri dönmesi, Candan ailesinde büyük bir krize yol açar.

Çaresiz kalan Berrak, mecburen Tülay ile Erkan'ın evine sığınır. Serhat'tan intikam almak isteyen Berrak, Kaan'ı manipüle etmeyi sürdürür. Her yerde aranan Sonay ise geri adım atmaya niyetli değildir. Sonay'ın son hamlesi, Serhat'ı derinden sarsacaktır.

GÜLLER VE GÜNAHLAR OYUNCU KADROSU

Murat Yıldırım: Serhat Tecer

Cemre Baysel: Zeynep Candan

Oya Unustası: Berrak Tecer

Gülenay Kalkan: Sevim Tecer

Serdar Özer: Can Tecer

Emel Çölgeçen: Refika Candan

Ahmet Saraçoğlu: Arif Candan

Aleyna Solaker: Azra Tecer

Kaan Çakır: Tibet

Serdar Orçin: Cihan Tecer

Yade Arayıcı: Kader

Mina Akdin: İlkim Tecer

Beren Gençalp: Hayal Tecer

Gizem Sevim: Ebru Candan

Neslihan Arslan: Tülay

Merve Nur Bengi: Sedef

Doğaç Yıldız: Mustafa Candan

Bahar Gökçeri: Muhabir

GÜLLER VE GÜNAHLAR KONUSU

Başarılı bir iş insanı olan Serhat, hayatını dürüstlük, güven ve aile değerleri üzerine kurmuştur. Ancak eşi Berrak'ın yıllardır sakladığı büyük bir sırrın gün yüzüne çıkması, Serhat'ın tüm hayatını altüst eder. Berrak'ın talihsiz bir kazanın ardından komaya girmesiyle Serhat, hem geçmişin hem de evliliklerinin karanlıkta kalan yönlerini araştırmak zorunda kalır.

Gerçeğe yaklaştıkça hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını fark eden Serhat, kendisini ailesini ve hayatını derinden etkileyecek bir yüzleşmenin içinde bulur.