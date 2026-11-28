Güller ve Günahlar 44. bölüm fragmanı yayınlandı mı, Güller ve Günahlar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Güller ve Günahlar'da gerilim tırmanmaya devam ediyor. Son bölümde yaşanan gelişmelerin ardından izleyiciler, hikâyenin nasıl devam edeceğini öğrenmek için yeni bölüm fragmanını bekliyor.
Güller Ve Günahlar 44. bölüm fragmanı yayınlandı mı, Güller ve Günahlar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı soruları, dizinin takipçileri tarafından sıkça araştırılıyor. Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'in başrollerini paylaştığı dizinin yeni bölümünde Serhat, kızı İlkim'i kurtarmak için zamana karşı yarışacak. 44. bölüm fragmanına ilişkin gelişmeler ve yeni bölümde yaşanacaklar haberimizde.
GÜLLER VE GÜNAHLAR 44. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Güller ve Günahlar'ın 44. bölüm fragmanı yayınlandığında Kanal D'nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden izleyicilerle paylaşılacak. Fragmanla birlikte yeni bölüme ilişkin ayrıntılar da netlik kazanacak.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Sonay'ın İlkim'le ilgili söylediği son sözlerle sarsılan Serhat, kızını bulabilmek için canını dişine takar. Dondurucu bir odanın kilidini kırarak içeri giren Serhat, soğuk odada bulduğu İlkim'i kucaklayarak oradan çıkarır.
İlkim'e karşılık Zeynep'i isteyen Sonay, karşısında polisi görünce Serhat'a kızını bir daha asla göremeyeceğini söyler.
Hayal, Berrak'a artık onların annesi olmadığını söyler. Bu sözlere öfkelenen Berrak, hesap sormak için soluğu Serhat'ın yanında alır. Berrak ayrıca Pelin'i, Tibet'i Serhat'ın öldürdüğünü söylemesi için tehdit eder.
Oteldeki hisselerine karşılık Tibet'in katilini teslim edeceğini söyleyen Cihan ise bu kez işin içinden sıyrılmanın yolunu arar. Cihan'ın planı işe yarayacak mı?
SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Serhat, Zeynep ve Mustafa, Sonay'ı yakalamak için harekete geçer. Ancak Sonay, Mustafa'nın yaralanmasına yol açarak kaçmayı başarır. Sonay'ın kurduğu komplonun ortaya çıkmasıyla Serhat ve Zeynep, ilişkilerine kaldıkları yerden devam etme kararı alır. Fakat Zeynep'in kocasına geri dönmesi, Candan ailesinde büyük bir krize yol açar.
Çaresiz kalan Berrak, mecburen Tülay ile Erkan'ın evine sığınır. Serhat'tan intikam almak isteyen Berrak, Kaan'ı manipüle etmeyi sürdürür. Her yerde aranan Sonay ise geri adım atmaya niyetli değildir. Sonay'ın son hamlesi, Serhat'ı derinden sarsacaktır.
GÜLLER VE GÜNAHLAR OYUNCU KADROSU
Murat Yıldırım: Serhat Tecer
Cemre Baysel: Zeynep Candan
Oya Unustası: Berrak Tecer
Gülenay Kalkan: Sevim Tecer
Serdar Özer: Can Tecer
Emel Çölgeçen: Refika Candan
Ahmet Saraçoğlu: Arif Candan
Aleyna Solaker: Azra Tecer
Kaan Çakır: Tibet
Serdar Orçin: Cihan Tecer
Yade Arayıcı: Kader
Mina Akdin: İlkim Tecer
Beren Gençalp: Hayal Tecer
Gizem Sevim: Ebru Candan
Neslihan Arslan: Tülay
Merve Nur Bengi: Sedef
Doğaç Yıldız: Mustafa Candan
Bahar Gökçeri: Muhabir
GÜLLER VE GÜNAHLAR KONUSU
Başarılı bir iş insanı olan Serhat, hayatını dürüstlük, güven ve aile değerleri üzerine kurmuştur. Ancak eşi Berrak'ın yıllardır sakladığı büyük bir sırrın gün yüzüne çıkması, Serhat'ın tüm hayatını altüst eder. Berrak'ın talihsiz bir kazanın ardından komaya girmesiyle Serhat, hem geçmişin hem de evliliklerinin karanlıkta kalan yönlerini araştırmak zorunda kalır.
Gerçeğe yaklaştıkça hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını fark eden Serhat, kendisini ailesini ve hayatını derinden etkileyecek bir yüzleşmenin içinde bulur.