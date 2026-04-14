Gülistan Doku öldü mü, yaşıyor mu?

Gülistan Doku öldü mü, yaşıyor mu?
Güncelleme:
Gülistan Doku’nun öldü mü yoksa yaşıyor mu olduğu sorusu, uzun süredir devam eden kayıp vakası nedeniyle kamuoyunda merakla araştırılıyor. 2020 yılından bu yana kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku hakkında ortaya atılan iddialar ve gelişmeler, olayın seyrine ilişkin belirsizliği sürdürürken resmi açıklamalar yakından takip ediliyor.

Gülistan Doku öldü mü, yaşıyor mu?” sorusu sosyal medyada ve arama motorlarında en çok sorgulanan başlıklar arasında yer alıyor. Gülistan Doku hakkında süregelen kayıp dosyasıyla ilgili yeni bilgiler gündeme gelirken, ailesi ve kamuoyu olayın aydınlatılmasına yönelik gelişmeleri dikkatle izliyor.

GÜLİSTAN DOKU ÖLDÜ MÜ, YAŞIYOR MU?

Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinde kaybolduktan sonra bir daha alınamayan Gülistan Doku olayı ile ilgili, 7 ilde düğmeye basıldı. Cinayet şüphesiyle 13 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, 11 kişi yakalandı.

Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan Gülistan Doku ile ilgili, 7 ilde 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

GÜLİSTAN DOKU OLAYINDA 11 KİŞİ GÖZALTINDA 

Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında çarpıcı bir gelişme yaşandı. 7 ayrı ilde belirlenen adreslere baskın yapıldı. Aralarında dönemin bazı kamu görevlilerinin yakınlarının da bulunduğu toplam 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Hakkında gözaltı kararı verilen bazı isimler dikkat çekti. Dönemin Tunceli Valisi halen İçişleri Bakanlığı müfettişi olan Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel İstanbul'da, Gülistan'ın sevgilisi Zeinal Bakarov Alanya'da yakalandı.

Gözaltına alınan tüm isimler şu şekilde:

• Zeinal Abarakov: Alanya (Gülistan’ın sevgilisi)

• Engin Yücer: Alanya (Zeinal’ın eski polis olan üvey babası)

• Cemile Yücer: Alanya (Zeinal’ın annesi)

• Uğurcan Açıkgöz: Antalya (Mustafa Türkay Sonel'in o dönem ve halen yakın arkadaşı, kamera kaydında yer alan şahıs)

• Erdoğan Elaldı: Antalya (O dönem Tunceli İl Özel İdarede çalışan kişi)

• Mustafa Türkay Sonel: İstanbul Ataşehir (Dönemin Tunceli Valisi halen İçişleri Bakanlığı müfettişi olan Tuncay Sonel’in oğlu)

• Gökhan Ertok: Ankara (İhraç olan eski polis memuru, vali ve korumasıyla bu süreçte irtibatı olan şahıs)

• Savaş Gültürk: Elazığ (Munzur Üniversitesi'nde kameralardan sorumlu görevli)

• Süleyman Önal: Tunceli (Munzur Üniversitesi'nde kameralardan sorumlu görevli)

• Celal ALTAŞ: Tunceli

• Nurşen ARIKAN: Tunceli

Gülistan Doku öldü mü, yaşıyor mu, akıbeti bilinmiyor . Gülistan Doku kayıtlara kayıp olarak geçmiştir. 

Osman DEMİR
Osman DEMİR
