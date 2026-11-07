Güldür Güldür yeni sezon oyuncuları kim, kadroya kimler dahil oldu?

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Güldür Güldür Show'un 14. sezonunda kadroya Sergen Özdemir ve Demet Taşkıran katıldı. Yeni sezonun afişinde toplam 18 oyuncu yer aldı. İşte Güldür Güldür Show'un yeni sezon oyuncu kadrosu ve kadroda yaşanan değişiklikler.

GÜLDÜR GÜLDÜR YENİ SEZON OYUNCULARI KİM?

Güldür Güldür Show'un 14. sezon oyuncu kadrosu şöyle:

Onur Buldu

Doğa Rutkay

Uğur Bilgin

Ecem Erkek

Meltem Yılmazkaya

Erdem Yener

Aylin Kontente

Mahir İpek

Aziz Aslan

Açelya Topaloğlu

Toygan Avanoğlu

Özgün Aydın

Özgün Bayraktar

Berkay Tulumbacı

Nebi Tolga Yılmaz

Helin Elif Balcı

Sergen Özdemir

Demet Taşkıran

GÜLDÜR GÜLDÜR KADROSUNA KİMLER DAHİL OLDU?

Güldür Güldür Show'un yeni sezonunda kadroya iki yeni isim katıldı. Sergen Özdemir ve Demet Taşkıran, 14. sezonla birlikte programın oyuncu kadrosunda yer almaya başladı.

GÜLDÜR GÜLDÜR'DEN KİMLER AYRILDI?

Güldür Güldür Show'da İbrahim karakteriyle tanınan Onur Atilla ve Bahadır karakteriyle tanınan Burak Topaloğlu, 14. sezonun oyuncu kadrosunda yer almadı. İki oyuncunun programdan kalıcı olarak ayrıldığına dair resmi bir açıklama ise yapılmadı.

Programın uzun yıllardır kadrosunda bulunan Alper Kul 2024 yılında, Hasibe Eren ise 2025 yılında Güldür Güldür Show'dan ayrılmıştı.

GÜLDÜR GÜLDÜR YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLADI?

Güldür Güldür Show'un 14. sezonu, 17 Ekim 2026 Cumartesi günü başladı. Yeni sezonun ilk bölümünde oyuncu Mert Fırat konuk oyuncu olarak yer aldı.

GÜLDÜR GÜLDÜR HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Güldür Güldür Show, her Cumartesi saat 20.00'de Show TV ekranlarında yayınlanıyor. Programın bölümleri, yayınlandıktan sonra Show TV'nin resmi internet sitesi ve dijital platformlarından da izlenebiliyor.

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW'UN SUNUCUSU KİM?

Güldür Güldür Show'un sunuculuğunu Ali Sunal üstleniyor.

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW KAÇINCI SEZONDA?

Güldür Güldür Show, 2026-2027 yayın döneminde 14. sezonunda izleyicilerle buluşuyor. Program, uzun yıllardır Türk televizyonlarının en çok izlenen komedi programları arasında yer alıyor.