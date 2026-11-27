Guinness Rekorlar Kitabı fikrine ilham veren tartışma hangi soruyla ilgiliydi sorusunun doğru cevabı "Avrupa'nın en hızlı av kuşu hangisidir?" oldu. Guinness bira şirketinin genel müdürü Sir Hugh Beaver, 1951 yılında İrlanda'da katıldığı bir av partisinde Avrupa'nın en hızlı av kuşunun hangisi olduğu konusunda bir tartışmaya girdi. Tartışmayı çözecek bir kaynak bulamayan Beaver, bu tür soruların yanıtlarını bir araya getiren bir kitap hazırlama fikrini ortaya attı. Bu fikir, dünyanın en çok satan kitapları arasına giren Guinness Rekorlar Kitabı'nın doğmasını sağladı.

GUİNNESS REKORLAR KİTABI FİKRİNE İLHAM VEREN TARTIŞMA NEYDİ?

Guinness Rekorlar Kitabı fikrine ilham veren tartışma, "Avrupa'nın en hızlı av kuşu hangisidir?" sorusu etrafında yaşandı. Tartışmada altın yağmurcun ile kızıl orman tavuğundan hangisinin daha hızlı olduğu konuşuldu.

Soru: Guinness Rekorlar Kitabı fikrine ilham veren tartışma, hangi soruyla ilgiliydi?

A) Dünyanın en yüksek dağı hangisidir?

B) Avrupa'nın en hızlı av kuşu hangisidir?

C) En uzun süre yaşayan ağaç hangisidir?

D) Okyanusun en derin noktası neresidir?