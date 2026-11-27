Guinness Rekorlar Kitabı fikrine ilham veren tartışma, hangi soruyla ilgiliydi?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilgi yarışmalarında yarışmacılara yöneltilen genel kültür soruları, izleyicilerin de merakını çekmeye devam ediyor. Ekranda yarışmacılara sorulan "Guinness Rekorlar Kitabı fikrine ilham veren tartışma, hangi soruyla ilgiliydi?" sorusu, yayının ardından en çok araştırılan sorular arasına girdi. Soruda yarışmacılara dünyanın en yüksek dağı, Avrupa'nın en hızlı av kuşu, en uzun süre yaşayan ağaç ve okyanusun en derin noktasıyla ilgili dört seçenek sunuldu.
Guinness Rekorlar Kitabı fikrine ilham veren tartışma hangi soruyla ilgiliydi sorusunun doğru cevabı "Avrupa'nın en hızlı av kuşu hangisidir?" oldu. Guinness bira şirketinin genel müdürü Sir Hugh Beaver, 1951 yılında İrlanda'da katıldığı bir av partisinde Avrupa'nın en hızlı av kuşunun hangisi olduğu konusunda bir tartışmaya girdi. Tartışmayı çözecek bir kaynak bulamayan Beaver, bu tür soruların yanıtlarını bir araya getiren bir kitap hazırlama fikrini ortaya attı. Bu fikir, dünyanın en çok satan kitapları arasına giren Guinness Rekorlar Kitabı'nın doğmasını sağladı.
GUİNNESS REKORLAR KİTABI FİKRİNE İLHAM VEREN TARTIŞMA NEYDİ?
Guinness Rekorlar Kitabı fikrine ilham veren tartışma, "Avrupa'nın en hızlı av kuşu hangisidir?" sorusu etrafında yaşandı. Tartışmada altın yağmurcun ile kızıl orman tavuğundan hangisinin daha hızlı olduğu konuşuldu.
Soru: Guinness Rekorlar Kitabı fikrine ilham veren tartışma, hangi soruyla ilgiliydi?
A) Dünyanın en yüksek dağı hangisidir?
B) Avrupa'nın en hızlı av kuşu hangisidir?
C) En uzun süre yaşayan ağaç hangisidir?
D) Okyanusun en derin noktası neresidir?
Doğru cevap: B) Avrupa'nın en hızlı av kuşu hangisidir?
GUİNNESS REKORLAR KİTABI NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Guinness bira şirketinin genel müdürü Sir Hugh Beaver, 1951 yılında İrlanda'nın Wexford bölgesinde bir av partisine katıldı. Av sırasında Avrupa'nın en hızlı av kuşunun hangisi olduğu konusunda bir tartışma yaşandı. Beaver, tartışmayı sonuçlandırmak için başvurulabilecek bir kaynak bulamadı.
Beaver, barlarda ve sohbetlerde benzer tartışmaların sıkça yaşandığını düşünerek, bu tür soruların yanıtlarını içeren bir kitabın büyük ilgi göreceğine inandı. Bunun üzerine Londra'da bir bilgi araştırma ajansı işleten ikiz kardeşler Norris ve Ross McWhirter ile çalışmaya başladı. McWhirter kardeşlerin derlediği bilgilerle hazırlanan kitabın ilk baskısı 27 Ağustos 1955'te yayımlandı.
GUİNNESS REKORLAR KİTABI NEDEN BU ADI ALDI?
Kitap, fikrin sahibi Sir Hugh Beaver'ın yöneticisi olduğu Guinness bira şirketinin adını taşıyor. Kitap ilk yıllarda şirketin tanıtım projesi olarak hazırlandı ve barlara dağıtıldı. Kısa sürede büyük ilgi gören kitap, sonraki yıllarda dünyanın dört bir yanında okunan bir yayına dönüştü. Kitabın adı günümüzde Guinness Dünya Rekorları olarak kullanılıyor.
GUİNNESS REKORLAR KİTABI HAKKINDA
Guinness Rekorlar Kitabı, her yıl yeni baskısıyla yayımlanıyor ve dünya çapında onlarca dilde okuyucuyla buluşuyor. Kitap, dünyanın en çok satan telif hakkı korumalı kitapları arasında yer alıyor. Kitapta insanların, hayvanların, doğanın ve teknolojinin sınırlarını zorlayan binlerce rekor bulunuyor.