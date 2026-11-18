GTA 6'nın en erken çıkış yapacağı ülke Yeni Zelanda olacak. Oyun, Yeni Zelanda'da yerel saatle 19 Kasım 2026 Perşembe günü saat 00.00'da erişime açılacak. Bu saat, Türkiye saatiyle 18 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 14.00'e denk geliyor. Yeni Zelanda'nın ardından oyun sırasıyla Avustralya, Japonya ve Asya ülkelerinde açılacak. Türkiye'deki oyuncular ise GTA 6'yı 19 Kasım saat 00.00'da, Yeni Zelanda'dan 10 saat sonra oynamaya başlayabilecek. İşte GTA 6'nın ülkelere göre çıkış saatleri ve Yeni Zelanda'daki çıkışıyla ilgili tüm detaylar.

GTA 6 EN ERKEN HANGİ ÜLKEDE ÇIKACAK?

GTA 6, en erken Yeni Zelanda'da çıkacak. Oyun her bölgede yerel saatle gece yarısı açılacağı için dünyada günü ilk karşılayan ülkeler arasında yer alan Yeni Zelanda, GTA 6'nın resmi olarak satışa sunulduğu ülkeler arasında oyunu ilk oynayabilecek ülke olacak.

GTA 6 YENİ ZELANDA'DA NE ZAMAN ÇIKACAK?

GTA 6, Yeni Zelanda'da 19 Kasım 2026 Perşembe günü yerel saatle 00.00'da erişime açılacak.

GTA 6 YENİ ZELANDA'DA TÜRKİYE SAATİYLE KAÇTA AÇILACAK?

Yeni Zelanda'da gece yarısı, Türkiye saatiyle 18 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 14.00'e karşılık geliyor. Yeni Zelanda ile Türkiye arasında kasım ayında 10 saatlik zaman farkı bulunuyor.

GTA 6 ÜLKELERE GÖRE SAAT KAÇTA ÇIKACAK?

GTA 6'nın bazı ülkelerdeki çıkış saatleri Türkiye saatine göre şöyle:

Yeni Zelanda: 18 Kasım, 14.00

Avustralya (Sidney): 18 Kasım, 16.00

Japonya: 18 Kasım, 18.00

Türkiye: 19 Kasım, 00.00

İngiltere: 19 Kasım, 03.00

GTA 6 TÜRKİYE'DE NE ZAMAN ÇIKACAK?

GTA 6, Türkiye'de 19 Kasım 2026 Perşembe günü saat 00.00'da erişime açılacak. Türkiye'deki oyuncular, 18 Kasım Çarşamba'yı 19 Kasım'a bağlayan gece yarısı oyuna girebilecek.

GTA 6 YENİ ZELANDA YÖNTEMİ NEDİR?

Yeni Zelanda yöntemi, bazı oyuncuların konsollarındaki bölge ya da hesap ayarlarını Yeni Zelanda olarak değiştirerek oyuna Türkiye'deki çıkış saatinden önce erişmeye çalışması olarak biliniyor. Ancak bu yöntem Rockstar Games, Sony ya da Microsoft tarafından sunulan resmi bir erken erişim değil. Bölge ve hesap ayarlarıyla oynamak platformların kullanım koşullarına aykırı olabiliyor ve hesap ya da satın alma sorunlarına yol açabiliyor. Bu nedenle oyuncuların bu tür yöntemleri denemeden önce ilgili platformların kullanım koşullarını incelemesi öneriliyor.

GTA 6 ERKEN ERİŞİM VAR MI?

GTA 6 için Rockstar Games tarafından açıklanmış resmi bir erken erişim bulunmuyor. Ultimate Sürüm'ün de erken erişim sunduğuna dair resmi bir bilgi yok. Oyun, tüm oyuncular için her bölgede yerel saatle gece yarısı erişime açılacak.

GTA 6 ÖN YÜKLEME BAŞLADI MI?

Evet, GTA 6'yı PlayStation 5 ve Xbox Series X/S'te dijital olarak ön sipariş veren oyuncular için ön yükleme 10 Kasım 2026'da başladı. Ön yükleme yapan oyuncular, erişim açılır açılmaz oyuna girebilecek. Oyunun konsollarda 212 GB'a kadar depolama alanı gerektirdiği belirtiliyor.

GTA 6 TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

GTA 6'nın Türkiye'deki satış fiyatı PlayStation Store ve Xbox Türkiye'de Standart Sürüm için 3.999 TL, Ultimate Sürüm için ise 4.999 TL olarak belirlendi.