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GTA 6'nın çıkışına yönelik heyecan artarken oyuncular, satın alma seçeneklerini ve sürümler arasındaki farkları araştırıyor. Rockstar Games tarafından sunulan Grand Theft Auto VI, Standard Edition ve Ultimate Edition olmak üzere iki farklı seçenekle satışa sunuluyor. Her iki sürüm de ana oyunu içerirken Ultimate Edition, ek oyun içi içerikler ve özel avantajlarla Standard Edition'dan ayrılıyor. Peki, GTA 6 Ultimate Edition farkı nedir? GTA 6 Ultimate Standart sürüm arasında fark nedir? Detaylar...

GTA 6 ULTIMATE EDITION FARKI NEDİR?

GTA 6 Ultimate Edition, ana oyunun yanı sıra Jason ve Lucia'nın hikâyesine eşlik eden özel oyun içi içerikler sunuyor. Rockstar Games'in açıklamasına göre bu sürümde oyunculara özel araçlar, silahlar, kıyafetler, kişiselleştirme seçenekleri ve çeşitli oyun içi mekanlar bulunuyor.

Ultimate Edition'ın sunduğu içerikler, oyun boyunca farklı bölümlerde açılacak şekilde hikâyeye dağıtılıyor. Böylece oyuncular, yalnızca başlangıçta kullanılabilen ek paketlerle değil, ilerleyen aşamalarda erişilebilen içeriklerle de karşılaşıyor.

GTA 6 STANDARD EDITION İÇERİĞİNDE NELER VAR?

GTA 6 Standard Edition, Grand Theft Auto VI'nın ana oyununu kapsıyor. Bu sürümü satın alan oyuncular Jason ve Lucia'nın hikâyesine erişebiliyor ancak Ultimate Edition'a özel ek içerikleri doğrudan elde edemiyor.

Standard Edition dijital olarak satın alınabildiği gibi kutulu kod seçeneğiyle de sunuluyor. Ancak Rockstar Games'in açıklamasına göre kutulu sürümde fiziksel oyun diski bulunmuyor; oyunu indirmek için kullanılabilecek bir kod yer alıyor.

GTA 6 ULTIMATE EDITION İÇERİĞİNDE NELER VAR?

GTA 6 Ultimate Edition, Standard Edition'daki ana oyuna ek olarak özel oyun içi içerikleri kapsıyor. Rockstar Games tarafından açıklanan Ultimate Edition yükseltmesinde şu içerikler bulunuyor:

'95 Grotti Cheetah: Retro-fütüristik tasarıma sahip özel spor otomobil.

Hawk & Little Morgan Revolvers: Vice City tarzında tasarlanan iki özel revolver.

Kişiselleştirilmiş silah seçenekleri: Jason ve Lucia'nın silahları için özel gravür ve tasarımlar.

Vice City Styles: Karakterlere özel kıyafetler, saç modelleri ve dövmeler.

Jason's Safehouse Vehicles: Jason'ın güvenli evine ait özel araçlar.

Ganado Retro Build: Özel modifikasyonlara sahip retro tasarımlı araç.

Rideout Customs Mod Shop: Araç özelleştirme imkanı sunan modifiye atölyesi.

Sara's Unisex Salon: Karakterlerin görünümünü değiştirmeye yönelik kuaför ve bakım seçenekleri.

Shitzu Squalo: Özel tekne.

Stock 305 Clothing Store: Özel kıyafet seçenekleri sunan mağaza.

'67 Vapid Dominator Buggy: Özel buggy araç ve garaj içeriği.

Electric Fang Tattoo Parlor: Dövme seçenekleri sunan mekan.

One-Eyed Willie's Mod Shop: Araç modifikasyon atölyesi.

Goodtime Gear: Özel kıyafet ve aksesuar koleksiyonu.

PTT Youngin$ Compound: Oyunda özel içeriklerin bulunduğu mekan.

Classic Car Collection: Klasik araçları kapsayan koleksiyon.

Bu içeriklerin bir bölümü oyunda ilerledikçe açılıyor. Dolayısıyla Ultimate Edition satın almak, bütün ek içeriklerin oyunun başlangıcında kullanılabileceği anlamına gelmiyor.

GTA 6 STANDARD VE ULTIMATE EDITION ARASINDAKİ FARKLAR NELER?

İki sürüm arasındaki temel fark, Ultimate Edition'ın ana oyuna ek olarak özel oyun içi içerikler sunması. Standard Edition yalnızca ana oyunu kapsarken Ultimate Edition, araçlardan silahlara, kıyafetlerden oyun içi mekanlara kadar farklı bonusları da içeriyor.

Rockstar Games'in açıklamasına göre Standard Edition sahipleri, oyunu satın aldıktan sonra ayrıca Ultimate Edition yükseltmesini alabiliyor. Böylece başlangıçta Standard Edition tercih eden oyuncular da sonradan ek içeriklere erişebiliyor.

GTA 6 ULTIMATE EDITION YÜKSELTMESİ AYRICA SATIN ALINABİLİR Mİ?

Evet. Rockstar Games, Standard Edition sahiplerinin Ultimate Edition yükseltmesini ayrıca satın alabileceğini belirtiyor. Yükseltme, PlayStation Store ve Microsoft Store üzerinden dijital eklenti olarak alınabiliyor.

Bu seçenek sayesinde oyuncuların başlangıçta Ultimate Edition satın alması zorunlu değil. Standard Edition ile oyuna başlayıp daha sonra ek içeriklere sahip olmak isteyenler yükseltme seçeneğini değerlendirebiliyor.

GTA 6 ULTIMATE EDITION VE STANDARD EDITION ÖN SİPARİŞ BONUSLARI AYNI MI?

Rockstar Games'in duyurduğu Vintage Vice City Paketi, belirlenen ön sipariş ve satın alma koşullarını karşılayan her iki sürüm için de sunuluyor. Paket kapsamında '55 Vapid Stanier Sedan ve garajı, karakterlere özel kıyafet ve saç modelleri ile özel silah deseni bulunuyor.

Dijital ön siparişlerde ayrıca bir aylık GTA+ üyeliği avantajı da duyuruldu. Bu nedenle ön sipariş bonusları, Ultimate Edition'a özel içeriklerle karıştırılmamalı. Ultimate Edition'ın asıl farkını oluşturan ek araç, silah, kıyafet ve mekan içerikleri ayrı bir yükseltme paketinin parçası.