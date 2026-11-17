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GTA 6, Türkiye'de 19 Kasım 2026 Perşembe günü saat 00.00'da erişime açılacak. Yani oyuncular, 18 Kasım Çarşamba'yı 19 Kasım Perşembe'ye bağlayan gece yarısı oyuna giriş yapabilecek. PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için çıkış yapacak oyunda dijital ön sipariş verenler için ön yükleme 10 Kasım'da başladı. Ön yükleme yapan oyuncular, saat 00.00 olur olmaz beklemeden oynamaya başlayabilecek. İşte GTA 6'nın Türkiye çıkış saati, fiyatı, platformları ve merak edilen tüm detaylar.

GTA 6 TÜRKİYE SAATİ İLE KAÇTA ÇIKACAK?

GTA 6, Türkiye saatiyle 19 Kasım 2026 saat 00.00'da çıkacak. Oyunun dijital sürümü, her bölgede yerel saatle gece yarısı erişime açılıyor.

GTA 6 KAÇ SAAT SONRA ÇIKACAK?

GTA 6'nın Türkiye'de erişime açılmasına bir günden biraz fazla süre kaldı. Oyun, 18 Kasım Çarşamba gecesi saat 24.00 itibarıyla oynanabilir olacak.

GTA 6 ÖN YÜKLEME BAŞLADI MI?

Evet, GTA 6'yı dijital olarak ön sipariş veren PlayStation 5 ve Xbox oyuncuları için ön yükleme 10 Kasım 2026'da başladı. Ön yükleme sayesinde oyun dosyaları önceden indirilebiliyor. Ancak oyun, resmi erişim saatine kadar oynanamıyor. GTA 6'nın konsollarda 212 GB'a kadar depolama alanı gerektirdiği belirtiliyor. Oyuncuların indirme için yeterli boş alan bırakması öneriliyor.

GTA 6 HANGİ PLATFORMLARDA ÇIKACAK?

GTA 6, PlayStation 5, PlayStation 5 Pro ve Xbox Series X/S için çıkış yapacak. Oyunun PlayStation 4 ve Xbox One sürümü bulunmuyor. Xbox One kullanıcıları, hizmetin sunulduğu bölgelerde oyuna Xbox Cloud Gaming üzerinden erişebilecek.

GTA 6 PC'YE NE ZAMAN GELECEK?

GTA 6'nın PC sürümü için Rockstar Games tarafından henüz resmi bir tarih açıklanmadı. Oyunun Steam sayfası ve sistem gereksinimleri de paylaşılmadı.

GTA 6 TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

GTA 6'nın Türkiye'deki satış fiyatı PlayStation Store ve Xbox Türkiye'de Standart Sürüm için 3.999 TL, Ultimate Sürüm için ise 4.999 TL olarak belirlendi. 20 Kasım'dan önce dijital ön sipariş verenlere Vintage Vice City Paketi ve bir aylık GTA+ üyeliği hediye ediliyor.

GTA 6 TÜRKÇE Mİ?

GTA 6'nın desteklenen diller arasında Türkçe bulunmuyor. Oyun, İngilizce seslendirme ve 13 farklı dilde metin desteğiyle yayınlanacak.

GTA 6'NIN KONUSU NE?

GTA 6, Vice City'nin de yer aldığı kurgusal Leonida eyaletinde geçiyor. Oyunun hikayesi, bir suç komplosunun merkezinde yer alan Jason Duval ve Lucia Caminos karakterleri etrafında şekilleniyor.