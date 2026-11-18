GTA 6, yalnızca PlayStation 5, PlayStation 5 Pro ve Xbox Series X/S konsolları için çıkış yapacağından oyunun resmi PC sistem gereksinimleri bulunmuyor. Rockstar Games, oyunun PC sürümünü henüz duyurmadı ve bilgisayar için minimum ya da önerilen sistem gereksinimlerini paylaşmadı. İnternette yer alan GTA 6 PC sistem gereksinimi listeleri resmi değil ve tahminlere dayanıyor. Konsollarda ise oyunun 212 GB'a kadar depolama alanı gerektirdiği belirtiliyor. Rockstar, oyunun mevcut nesil konsollarda saniyede 30 kare hedefiyle geliştirildiğini açıkladı. İşte GTA 6'nın sistem gereksinimleri, depolama alanı ve platformlarıyla ilgili tüm detaylar.

GTA 6 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NEDİR?

GTA 6 yalnızca konsollar için çıkış yapacağından resmi bir PC sistem gereksinimi bulunmuyor. Oyunu oynayabilmek için PlayStation 5, PlayStation 5 Pro ya da Xbox Series X/S konsolu gerekiyor. Konsollarda ek bir donanım gereksinimi bulunmuyor. Oyuncuların yalnızca yeterli depolama alanına sahip olması gerekiyor.

GTA 6 PC SİSTEM GEREKSİNİMLERİ AÇIKLANDI MI?

Hayır, GTA 6'nın PC sistem gereksinimleri açıklanmadı. Rockstar Games ve Take-Two Interactive, oyunun PC sürümüne ilişkin bir tarih ya da teknik bilgi paylaşmadı. İnternette dolaşan minimum ve önerilen sistem gereksinimi listeleri resmi kaynaklara dayanmıyor. Oyuncuların bu listelere göre donanım satın almadan önce Rockstar'ın resmi açıklamasını beklemesi öneriliyor.

GTA 6 KAÇ GB?

GTA 6'nın konsollarda cihaza bağlı olarak 212 GB'a kadar depolama alanı gerektirdiği belirtiliyor. Oyunu indirmeden önce konsolda yeterli boş alan bulunduğundan emin olunması gerekiyor. Gelecekteki güncellemeler için de ek alan bırakılması öneriliyor.

GTA 6 KAÇ FPS ÇALIŞACAK?

Rockstar Games, GTA 6'nın mevcut nesil konsollarda saniyede 30 kare (30 FPS) hedefiyle geliştirildiğini açıkladı. PlayStation 5 Pro'da ise oyun, PSSR görüntü iyileştirme teknolojisi ve ışın izlemeli gölgeler gibi ek grafik özellikleriyle çalışacak.

GTA 6 HANGİ KONSOLLARDA ÇALIŞIR?

GTA 6 şu platformlarda oynanabilecek:

PlayStation 5

PlayStation 5 Pro

Xbox Series X

Xbox Series S

Oyunun PlayStation 4 ve Xbox One sürümü bulunmuyor. Xbox One kullanıcıları ise hizmetin sunulduğu bölgelerde oyuna Xbox Cloud Gaming üzerinden erişebilecek.

GTA 6 XBOX SERIES S'TE ÇALIŞIR MI?

Evet, GTA 6 Xbox Series S'te de oynanabilecek. Xbox Cloud Gaming üzerinden oyuna erişen Xbox One kullanıcıları da oyunu Series S ayarlarıyla oynayacak.

GTA 6 PC'YE NE ZAMAN GELECEK?

GTA 6'nın PC sürümü için resmi bir tarih açıklanmadı. Rockstar'ın önceki oyunlarında PC sürümleri, konsol çıkışından bir süre sonra yayınlanmıştı. GTA 5 PC'ye konsol çıkışından yaklaşık 19 ay sonra, Red Dead Redemption 2 ise yaklaşık bir yıl sonra gelmişti.

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

GTA 6, Türkiye'de 19 Kasım 2026 Perşembe günü saat 00.00'da PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için erişime açılacak.