GTA 6, 19 Kasım 2026 Perşembe günü PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için çıkış yapacak. Türkiye'deki oyuncular, oyunu yerel saatle 19 Kasım gece yarısı, yani 18 Kasım'ı 19 Kasım'a bağlayan gece saat 00.00'da oynamaya başlayabilecek. Dijital ön sipariş verenler için ön yükleme 10 Kasım'da başladı. Bu sayede oyuncular, oyun dosyalarını önceden indirerek erişim açılır açılmaz oyuna girebilecek. PC sürümü için ise Rockstar Games tarafından henüz bir tarih açıklanmadı. İşte GTA 6'nın Türkiye çıkış saati, fiyatı, platformları ve merak edilen tüm detaylar.

GTA 6 SAAT KAÇTA AÇILACAK?

GTA 6, Türkiye'de 19 Kasım 2026 saat 00.00'da erişime açılacak. Oyuncular, 18 Kasım Çarşamba gününü 19 Kasım Perşembe'ye bağlayan gece yarısı oyunu oynamaya başlayabilecek.

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

GTA 6'nın resmi çıkış tarihi 19 Kasım 2026 Perşembe. Oyun, aynı gün PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformlarında satışa sunulacak.

GTA 6 ÖN YÜKLEME BAŞLADI MI?

Evet, GTA 6'yı dijital olarak ön sipariş veren PlayStation 5 ve Xbox oyuncuları için ön yükleme 10 Kasım 2026'da başladı. Ön yükleme yapan oyuncular, oyunu çıkış saatinden önce indirebiliyor ancak resmi erişim saatine kadar oynayamıyor. Oyunun konsollarda 212 GB'a kadar depolama alanı gerektirdiği belirtiliyor.

GTA 6 TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

GTA 6'nın Türkiye'deki satış fiyatı PlayStation Store ve Xbox Türkiye'de Standart Sürüm için 3.999 TL, Ultimate Sürüm için ise 4.999 TL olarak belirlendi. Ultimate Sürüm, oyuna ek araçlar, silahlar ve kıyafetler gibi ekstra içerikler sunuyor.

GTA 6 HANGİ PLATFORMLARDA ÇIKACAK?

GTA 6, PlayStation 5, PlayStation 5 Pro ve Xbox Series X/S için çıkış yapacak. Oyunun PlayStation 4 ve Xbox One sürümü bulunmuyor. Xbox One kullanıcıları ise hizmetin sunulduğu bölgelerde oyuna Xbox Cloud Gaming üzerinden erişebilecek.

GTA 6 PC'YE GELECEK Mİ?

GTA 6'nın PC sürümü için Rockstar Games tarafından henüz resmi bir tarih açıklanmadı. Oyunun Steam sayfası ya da sistem gereksinimleri de paylaşılmadı. Rockstar'ın önceki oyunlarında olduğu gibi PC sürümünün konsol sürümünden daha sonra yayınlanması bekleniyor.

GTA 6 TÜRKÇE Mİ?

GTA 6'nın desteklenen diller arasında Türkçe bulunmuyor. Oyun, İngilizce seslendirme ve 13 farklı dilde metin desteğiyle yayınlanacak.

GTA 6'NIN KONUSU NE?

GTA 6, Vice City'nin de yer aldığı kurgusal Leonida eyaletinde geçiyor. Oyunun hikayesi, bir suç komplosunun merkezinde yer alan Jason Duval ve Lucia Caminos karakterleri etrafında şekilleniyor.