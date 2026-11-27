GTA 6 Online ne zaman çıkacak?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Oyun dünyasının yıllardır beklediği Grand Theft Auto VI, 19 Kasım 2026'da oyuncularla buluştu. Rockstar Games'in merakla beklenen yapımı yalnızca tek oyunculu modla piyasaya çıkınca, oyuncuların gözü serinin çok oyunculu ayağı GTA 6 Online'a çevrildi.
GTA 6 Online ne zaman çıkacak sorusu, oyunun çıkışının ardından en çok araştırılan konuların başında geliyor. Rockstar Games, GTA 6 Online için henüz resmi bir çıkış tarihi açıklamadı. GTA 6, PlayStation 5 ve Xbox Series X|S için tek oyunculu bir deneyim olarak piyasaya sürüldü. Twitch CEO'su Dan Clancy'nin açıklamaları ise çok oyunculu modun 2027 yılında gelebileceğine işaret ediyor. Ancak bu tarih Rockstar tarafından doğrulanmadı.
GTA 6 ONLINE NE ZAMAN ÇIKACAK?
GTA 6 Online'ın çıkış tarihi henüz belli değil. Rockstar Games, oyunun çok oyunculu moduna ilişkin bir tarih, dönem ya da içerik bilgisi paylaşmadı. GTA 6'nın 19 Kasım 2026'daki çıkışında oyunda çevrim içi mod yer almadı.
TWITCH CEO'SU 2027 DEDİ
GTA 6 Online'ın çıkış zamanına ilişkin en dikkat çekici açıklama Twitch CEO'su Dan Clancy'den geldi. Clancy, 17 Eylül 2026'da Bloomberg'e verdiği röportajda GTA 6'nın Twitch'te büyük bir hareketlilik yaratacağını, ancak asıl büyük artışın çok oyunculu modun yayınlanacağı bir sonraki yıl yaşanacağını söyledi. Clancy, "GTA 6 ile büyük bir artış göreceksiniz, ancak gelecek yıl çok oyunculu modu yayınladıklarında çok daha büyüğünü göreceksiniz" ifadelerini kullandı. Bu açıklama, GTA 6 Online'ın 2027'de çıkabileceği şeklinde yorumlandı. Ancak Rockstar bu tarihi resmi olarak doğrulamadı.
GTA 6'DA ONLINE MOD VAR MI?
GTA 6, çıkışında yalnızca tek oyunculu modla oyunculara sunuldu. PlayStation'ın resmi sayfasında da oyun "tek oyunculu bir deneyim" olarak tanımlanıyor. Çok oyunculu modun ilerleyen dönemde ayrı olarak gelmesi bekleniyor.
GTA ONLINE DESTEĞİ DEVAM EDECEK Mİ?
Rockstar Games'in çatı şirketi Take-Two Interactive, 17 Eylül 2026'daki hissedarlar toplantısında mevcut GTA Online'a GTA 6'nın çıkışından sonra da destek vermeye devam edeceklerini açıkladı. Şirket, "GTA 6'nın çıkışından sonra ve sonrasında da GTA Online'ı desteklemeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.
GTA 5 ONLINE NE ZAMAN ÇIKMIŞTI?
Serinin bir önceki oyunu GTA 5'in çok oyunculu modu GTA Online, oyunun çıkışından yaklaşık iki hafta sonra oyuncularla buluşmuştu. Ancak GTA 6 için Rockstar'ın benzer bir takvim izleyeceğine dair bir işaret bulunmuyor.
GTA 6 HANGİ PLATFORMLARDA VAR?
GTA 6, PlayStation 5 ve Xbox Series X|S platformları için piyasaya sürüldü. Oyunun PC sürümüne ilişkin ise henüz bir tarih açıklanmadı. GTA 6'nın PlayStation Store'daki standart sürümü 79,99 dolar, Ultimate sürümü ise 99,99 dolar fiyatla satışa sunuldu.