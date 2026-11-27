GTA 6 Online ne zaman çıkacak sorusu, oyunun çıkışının ardından en çok araştırılan konuların başında geliyor. Rockstar Games, GTA 6 Online için henüz resmi bir çıkış tarihi açıklamadı. GTA 6, PlayStation 5 ve Xbox Series X|S için tek oyunculu bir deneyim olarak piyasaya sürüldü. Twitch CEO'su Dan Clancy'nin açıklamaları ise çok oyunculu modun 2027 yılında gelebileceğine işaret ediyor. Ancak bu tarih Rockstar tarafından doğrulanmadı.

GTA 6 ONLINE NE ZAMAN ÇIKACAK?

GTA 6 Online'ın çıkış tarihi henüz belli değil. Rockstar Games, oyunun çok oyunculu moduna ilişkin bir tarih, dönem ya da içerik bilgisi paylaşmadı. GTA 6'nın 19 Kasım 2026'daki çıkışında oyunda çevrim içi mod yer almadı.

TWITCH CEO'SU 2027 DEDİ

GTA 6 Online'ın çıkış zamanına ilişkin en dikkat çekici açıklama Twitch CEO'su Dan Clancy'den geldi. Clancy, 17 Eylül 2026'da Bloomberg'e verdiği röportajda GTA 6'nın Twitch'te büyük bir hareketlilik yaratacağını, ancak asıl büyük artışın çok oyunculu modun yayınlanacağı bir sonraki yıl yaşanacağını söyledi. Clancy, "GTA 6 ile büyük bir artış göreceksiniz, ancak gelecek yıl çok oyunculu modu yayınladıklarında çok daha büyüğünü göreceksiniz" ifadelerini kullandı. Bu açıklama, GTA 6 Online'ın 2027'de çıkabileceği şeklinde yorumlandı. Ancak Rockstar bu tarihi resmi olarak doğrulamadı.