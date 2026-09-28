GTA 6 ne zaman çıkacak? PS5 ve PC çıkış tarihi!

GTA 6 için Rockstar Games tarafından paylaşılan bilgiler, oyunun çıkış sürecine ilişkin merakı artırırken oyuncuların gözü açıklanan takvimde bulunuyor. Yeni Grand Theft Auto oyununun çıkış tarihi, platform seçenekleri ve Türkiye fiyatlarıyla ilgili mevcut bilgiler araştırılıyor.

GTA 6 ÇIKIŞ TARİHİ

GTA 6'nın resmi çıkış tarihi 19 Kasım 2026 Perşembe olarak açıklandı. Yıllardır beklenen yeni Grand Theft Auto oyunu için açıklanan takvim kapsamında oyuncular çıkış gününü takip ederken, Türkiye'deki oyuncular açısından dijital sürümün erişim saati de merak edilen konular arasında yer alıyor. Mevcut bilgilere göre Türkiye'de dijital sürümün 19 Kasım saat 00.00'da erişime açılması bekleniyor. Rockstar Games tarafından GTA 6 için açıklanan çıkış tarihi, oyunun ne zaman oyuncularla buluşacağını netleştirirken, platform seçenekleriyle ilgili bilgiler de paylaşıldı.

Rockstar Games'in şu an açıkladığı platformlar arasında PlayStation 5 ve Xbox Series X|S bulunuyor. GTA 6'nın PC sürümü konusunda ise şirket tarafından henüz resmi bir çıkış tarihi açıklanmadı. Rockstar Games'in destek sayfasında GTA 6 için ön siparişe açılan platformlar da PlayStation 5 ve Xbox Series X|S olarak belirtiliyor. Bu nedenle PC oyuncuları açısından oyunun bilgisayara ne zaman geleceğine ilişkin açıklanmış resmi bir tarih bulunmuyor.

GTA 6 NE KADAR, KAÇ TL?

GTA 6'nın Türkiye fiyatları da oyuncuların takip ettiği konular arasında bulunuyor. PlayStation Store Türkiye listelemesine göre oyunun iki farklı sürümü yer alıyor. Standard Edition'ın fiyatı 3.999 TL olarak listelenirken, Ultimate Edition için belirlenen fiyat 4.999 TL olarak açıklandı. Böylelikle Türkiye'deki oyuncular için iki farklı sürümün satış fiyatı belli olmuş durumda.

GTA 6'nın fiyat bilgileri PlayStation Store Türkiye listelemesine dayanıyor. Oyunun mevcut platform bilgileri arasında PlayStation 5 ve Xbox Series X|S bulunurken, PC sürümü için henüz resmi bir çıkış tarihi açıklanmadığı belirtiliyor.