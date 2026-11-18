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Rockstar Games'in merakla beklenen oyunu Grand Theft Auto VI (GTA 6), çıkışından önce yayımlanan eleştirmen incelemeleriyle oyun dünyasında gündem oldu. Peki, GTA 6 Metacritic puanı kaç, kaçıncı sırada? Detaylar...

GTA 6 METACRITIC PUANI KAÇ?

GTA 6'nın PS5 sürümü, 18 Kasım 2026'da yayımlanan eleştirmen değerlendirmelerine ilişkin haberlere göre Metacritic'te 100 üzerinden 99 puan aldı. Bu puan, oyunu Metacritic'in en yüksek değerlendirme alan yapımları arasına taşıdı.

AltChar'ın 18 Kasım tarihli haberinde GTA 6'nın PS5 Metascore değerinin 99 olduğu ve bu puanla tüm zamanların en yüksek puanlı oyunu unvanını The Legend of Zelda: Ocarina of Time ile paylaştığı aktarıldı.

GTA 6 METACRITIC SIRALAMASINDA KAÇINCI?

GTA 6, PS5 oyunları kategorisinde 99 puanla ilk sıraya yerleşti. Tüm zamanların oyun sıralamasında ise 99 puanlı The Legend of Zelda: Ocarina of Time ile zirveyi paylaşıyor.

Metacritic'te öne çıkan puanlar şöyle sıralanıyor:

GTA 6: 99

The Legend of Zelda: Ocarina of Time: 99

Grand Theft Auto IV: 98

Red Dead Redemption 2: 97

Grand Theft Auto V: 97

The Legend of Zelda: Breath of the Wild: 97

Bu değerlendirmelere göre GTA 6, Rockstar Games'in önceki büyük yapımları GTA IV, GTA V ve Red Dead Redemption 2'nin puanlarını da geride bırakmış durumda.

GTA 6 DÜNYANIN EN İYİ OYUNU MU OLDU?

GTA 6'nın 99 Metascore alması, onu Metacritic'te en yüksek puanlı oyunlar arasına taşıdı. Ancak bu sonuç, oyunun tartışmasız biçimde dünyanın en iyi oyunu seçildiği anlamına gelmiyor. Metacritic puanları eleştirmen değerlendirmelerinin ağırlıklı ortalamasına dayanıyor ve yeni incelemeler yayımlandıkça değişebiliyor.

Mevcut değerlendirmelerde GTA 6, The Legend of Zelda: Ocarina of Time ile 99 puan üzerinden zirveyi paylaşıyor. Bu nedenle oyunun tüm zamanların en yüksek puanlı yapımları arasındaki konumu dikkat çekiyor.

GTA 6, GTA 5 VE RED DEAD REDEMPTION 2'Yİ GEÇTİ Mİ?

GTA 6'nın 99 puanlık PS5 Metascore değeri, Rockstar Games'in önceki başarılı yapımlarının değerlendirmelerinin üzerinde bulunuyor. GTA IV, Metacritic'te 98 puan alırken GTA V ve Red Dead Redemption 2'nin puanı 97 olarak listeleniyor.

Böylece GTA 6, mevcut 99 puanını koruması halinde Rockstar Games'in Metacritic'te en yüksek puan alan oyunlarından biri olmayı sürdürecek.

GTA 6 METACRITIC PUANI DEĞİŞİR Mİ?

Metacritic puanları, eleştirmenlerden gelen yeni incelemelerle güncellenebiliyor. Bu nedenle GTA 6'nın 99 puanının ilerleyen değerlendirmelerde değişmesi mümkün. Özellikle oyunun çıkışından sonra daha fazla incelemenin yayımlanması, ortalama puanı etkileyebilir.

Not: Burada aktarılan 99 puan, 18 Kasım 2026 tarihli haberlerde belirtilen PS5 sürümünün eleştirmen puanıdır. Xbox Series X|S sürümünün puanı ve kullanıcı değerlendirmeleriyle aynı değer olarak kabul edilmemelidir.