GTA 6 için Rockstar Games tarafından açıklanmış resmi bir erken erişim bulunmuyor. Oyun, her bölgede yerel saatle 19 Kasım 2026 gece yarısı erişime açılacak. Türkiye'deki oyuncular ise GTA 6'yı 19 Kasım saat 00.00'da oynamaya başlayabilecek. Dijital ön sipariş verenler için 10 Kasım'da başlayan ön yükleme, oyunun önceden indirilmesine imkan tanısa da oyun resmi erişim saatinden önce oynanamıyor. Saat dilimi farkı nedeniyle oyunun ilk olarak Yeni Zelanda'da açılacak olması ise "Yeni Zelanda yöntemi" adıyla bilinen bölge değiştirme yöntemini gündeme getirdi. Ancak bu yöntem resmi bir erken erişim değil. İşte GTA 6'nın erken erişim durumu ve çıkış saatiyle ilgili tüm detaylar.

GTA 6 ERKEN ERİŞİM VAR MI?

Hayır, GTA 6 için resmi bir erken erişim bulunmuyor. Rockstar Games, oyunun tüm oyuncular için aynı gün, her bölgede yerel saatle gece yarısı erişime açılacağını duyurdu. Ultimate Sürüm'ün de erken erişim sunduğuna dair resmi bir bilgi bulunmuyor.

GTA 6 TÜRKİYE'DE NE ZAMAN AÇILACAK?

GTA 6, Türkiye'de 19 Kasım 2026 Perşembe günü saat 00.00'da erişime açılacak. Oyuncular, 18 Kasım Çarşamba'yı 19 Kasım'a bağlayan gece yarısı oyuna girebilecek.

GTA 6 İLK HANGİ ÜLKEDE ÇIKACAK?

Oyun her bölgede yerel saatle gece yarısı açılacağı için GTA 6'yı ilk oynayabilecek ülkelerden biri Yeni Zelanda olacak. Yeni Zelanda'da gece yarısı, Türkiye saatiyle 18 Kasım Çarşamba günü saat 14.00'e denk geliyor.

GTA 6 YENİ ZELANDA YÖNTEMİ NEDİR?

Yeni Zelanda yöntemi, bazı oyuncuların konsollarındaki bölge ya da hesap ayarlarını Yeni Zelanda olarak değiştirerek oyuna Türkiye'deki çıkış saatinden yaklaşık 10 saat önce erişmeye çalışması olarak biliniyor. Ancak bu yöntem Rockstar Games, Sony ya da Microsoft tarafından sunulan resmi bir erken erişim değil. Bölge ve hesap ayarlarıyla oynamak, platformların kullanım koşullarına aykırı olabiliyor ve satın alma ya da hesap sorunlarına yol açabiliyor. Bu nedenle oyuncuların bu tür yöntemleri denemeden önce ilgili platformların kullanım koşullarını incelemesi öneriliyor.

GTA 6 ÖN YÜKLEME BAŞLADI MI?

Evet, GTA 6'yı PlayStation 5 ve Xbox Series X/S'te dijital olarak ön sipariş veren oyuncular için ön yükleme 10 Kasım 2026'da başladı. Ön yükleme yapan oyuncular, oyun dosyalarını önceden indirerek erişim açılır açılmaz oyuna girebilecek. Oyunun konsollarda 212 GB'a kadar depolama alanı gerektirdiği belirtiliyor.

GTA 6 TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

GTA 6'nın Türkiye'deki satış fiyatı PlayStation Store ve Xbox Türkiye'de Standart Sürüm için 3.999 TL, Ultimate Sürüm için ise 4.999 TL olarak belirlendi.

GTA 6 HANGİ PLATFORMLARDA ÇIKACAK?

GTA 6, PlayStation 5, PlayStation 5 Pro ve Xbox Series X/S için çıkış yapacak. Oyunun PC sürümü için henüz bir tarih açıklanmadı.