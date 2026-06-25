GTA 6 çıktı mı, nereden oynanır? GTA 6 fiyatı kaç TL?

Grand Theft Auto VI için Rockstar Games tarafından yapılan resmi açıklamalar, oyunun çıkış tarihi ve satış seçeneklerine dair merak edilenleri netleştirdi. Ön sipariş sürecinin başlamasıyla birlikte Türkiye fiyatları, sürüm farkları ve platform bilgileri de gündeme geldi.

GTA 6 ÇIKTI MI?

GTA 6 henüz çıkmadı. Rockstar Games’in resmi açıklamasına göre Grand Theft Auto VI, 19 Kasım 2026 Perşembe günü PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için yayımlanacak. Şirket, oyunun daha önce planlanan tarihten ileri alındığını ve ek sürenin yapımın beklenen kalite seviyesine ulaşması için gerekli olduğunu açıkladı. Bu nedenle şu an için en güvenilir bilgi, oyunun 19 Kasım 2026 tarihinde konsol platformlarında çıkacağı yönünde.

Rockstar Games’in duyurusunda, çıkış tarihinin yanı sıra ön sipariş sürecine ilişkin bilgiler de yer aldı. GTA 6 için dijital mağaza sayfalarının güncellenmesiyle birlikte oyuncuların ön sipariş işlemlerine başladığı belirtildi. Çıkış tarihine kadar ön sipariş veren kullanıcıların Vintage Vice Cirt özel içeriklerine erişim sağlayabileceği açıklandı. Oyunun Standard Edition ve Ultimate Edition olmak üzere farklı sürümlerle satışa sunulması da resmi bilgiler arasında yer aldı.

GTA 6 NEREDEN OYNANIR?

Grand Theft Auto VI, Rockstar Games tarafından yapılan açıklamaya göre PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformlarında oyuncularla buluşacak. Oyunun ön sipariş süreci de bu platformlar için başlatıldı. Dijital mağazalardaki sayfaların güncellenmesinin ardından kullanıcılar, ilgili platformlar üzerinden satın alma işlemlerini gerçekleştirmeye başladı. Resmi açıklamada oyunun çıkış tarihine kadar ön sipariş veren oyuncular için özel içerik erişimi de duyuruldu.

GTA 6’nın çıkış sürecinde verilen bilgiler, oyunun PlayStation 5 ve Xbox Series X/S konsolları için hazırlandığını belirtiyor. Ön sipariş veren kullanıcıların Vintage Vice Cirt özel içeriklerine erişebileceği açıklanırken, oyunun farklı sürümlerle satışa sunulması da oyuncuların tercih edebileceği seçenekleri artırdı. Standard Edition alan kullanıcılar için daha sonra Ultimate Edition’a yükseltme imkanı da sunuldu. Bu yükseltme seçeneğiyle oyuncular, oyunun tamamını yeniden satın almadan ek dijital içeriklere ve Ultimate Edition avantajlarına erişebilecek.

GTA 6 KAÇ TL?

GTA 6’nın Türkiye fiyatları, ön siparişlerin açılmasıyla birlikte netleşti. Rockstar Games tarafından satışa sunulan sürümler arasında Standard Edition ve Ultimate Edition yer aldı. GTA 6 Standard Edition için Türkiye fiyatı 3.999 TL olarak açıklandı. GTA 6 Ultimate Edition ise 4.999 TL fiyatla satışa sunuldu. Ultimate Edition sürümünün ek dijital içerikler, özel araç paketleri, kozmetik öğeler, görevler ve çıkış sonrası bazı avantajları kapsadığı belirtildi.

Standard Edition satın alan oyuncular için Ultimate Edition’a sonradan yükseltme seçeneği de duyuruldu. Bu paket sayesinde kullanıcılar, oyunun tamamını tekrar satın almak zorunda kalmadan Ultimate Edition içeriklerine erişebilecek. Rockstar Games’in sunduğu yükseltme paketinde özel araçlar, dijital bonuslar, kozmetik içerikler ve Ultimate Edition’a özel ek avantajlar yer alıyor. Oyuncular yalnızca sürümler arasındaki yükseltme ücretini ödeyerek daha kapsamlı pakete geçiş yapabilecek.