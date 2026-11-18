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Oyun dünyasının merakla beklediği GTA 6 için ilk oynanış yayınları, oyunun bazı bölgelerde erişime açılmasıyla birlikte başladı. Grand Theft Auto VI heyecanını canlı takip etmek isteyen oyuncular Twitch, Kick ve YouTube üzerinden yayıncıların oyun deneyimlerini izleyebiliyor. Peki, GTA 6 canlı yayınları nereden izlenir, Twitch ve Kick'te hangi kategoriden takip edilir? İşte canlı yayınlara ulaşmanın yolları ve yayın takvimine ilişkin detaylar.

GTA 6 CANLI YAYINLARI TWITCH'TE NEREDEN İZLENİR?

GTA 6 yayınlarını Twitch üzerinden izlemek isteyenler, platformun arama bölümüne Grand Theft Auto VI yazarak oyunun kategorisine ulaşabiliyor. Bu bölümde canlı yayın yapan yayıncılar listeleniyor. İzleyiciler, yayın başlıklarını ve yayın dilini inceleyerek takip etmek istedikleri kanalı seçebiliyor.

Twitch'te GTA 6 oynanış yayınları ve oyunun çıkışına özel yayın maratonları da yer alıyor.

GTA 6 CANLI YAYINLARI KICK'TE NEREDEN İZLENİR?

Kick üzerinden GTA 6 yayınlarını izlemek için platformdaki Grand Theft Auto VI kategorisi ziyaret edilebilir. Bu kategoride canlı yayın yapan kanallar, yayın başlıkları ve yayın dilleri görüntülenebiliyor.

Kick ayrıca GTA 6'nın çıkışına özel bir yayın etkinliği düzenliyor. Platformun resmi etkinlik sayfasında GTA VI Launch başlığıyla yer alan organizasyonda yayın maratonları, özel etkinlikler ve farklı içerik üreticilerinin yayınları bulunuyor.

GTA 6 CANLI YAYINLARI YOUTUBE'DAN İZLENİR Mİ?

GTA 6 yayınlarını takip etmek isteyenlerin kullanabileceği bir diğer platform YouTube. YouTube, Rockstar Games iş birliğiyle oyunun çıkışına özel 24 saatlik canlı yayın etkinliği düzenleyeceğini duyurdu.

YouTube'un resmi açıklamasına göre etkinliğin ön gösterimi 19 Kasım 2026'da Türkiye saatiyle 07.00'de başlayacak. 24 saatlik ana yayın ise aynı gün saat 08.00'de YouTube'un resmi kanalında başlayacak. Yayında oyun içeriklerinin yanı sıra içerik üreticileriyle sohbetler ve Miami'den canlı bağlantılar da yer alacak.

GTA 6 CANLI YAYINLARI BAŞLADI MI?

Evet. 18 Kasım 2026 itibarıyla Twitch ve Kick'te GTA 6 kategorilerinde canlı yayınlar bulunuyor. Oyunun bazı bölgelerde erişime açılmasıyla birlikte yayıncılar ilk oynanış görüntülerini izleyicilerle paylaşmaya başladı. Türkiye'deki oyuncular da bu yayınları takip ederek oyunun dünyasını ve oynanışını görebiliyor.

GTA 6 CANLI YAYINLARI ÜCRETSİZ Mİ?

Twitch, Kick ve YouTube'daki herkese açık canlı yayınları izlemek için oyunu satın almak gerekmiyor. Kullanıcılar ilgili platformlara girerek GTA 6 kategorisindeki yayınları takip edebiliyor. Ancak yayıncıların kanallarına özel abonelikler veya ücretli içerikler bulunabileceğinden, bunlar canlı yayın izlemenin genel koşullarından ayrı değerlendiriliyor.

GTA 6 canlı yayınlarını izlemek için:

Twitch: Twitch canlı yayınları

Kick: Kick GTA 6 yayın kategorisi

YouTube: YouTube resmi kanalı