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Grand Theft Auto serisinin en sevilen oyunlarından biri olan GTA 4, Niko Bellic karakterinin hikâyesiyle oyun dünyasında önemli bir yer edindi. Rockstar Games tarafından geliştirilen yapım, Liberty City'de geçen hikâyesi ve yenilenen oynanış mekanikleriyle serinin önceki oyunlarından ayrıldı. Oyunu yeniden oynamak isteyenler ve serinin geçmişini merak edenler ise GTA 4'ün ilk çıkış tarihini araştırıyor. Peki, GTA 4 ne zaman çıktı, hangi yılda piyasaya sürüldü? GTA 4 hangi platformlarda oynanabiliyor?

GTA 4 NE ZAMAN ÇIKTI?

Grand Theft Auto IV (GTA 4), ilk olarak 29 Nisan 2008 tarihinde piyasaya sürüldü. Rockstar North tarafından geliştirilen oyun, Rockstar Games tarafından yayımlandı. Yapımın ilk çıkışı PlayStation 3 ve Xbox 360 platformları için gerçekleştirildi.

GTA 4 HANGİ YILDA ÇIKTI?

GTA 4, 2008 yılında çıktı. Oyunun konsol sürümleri 29 Nisan 2008'de oyuncularla buluşurken bilgisayar sürümü aynı yılın aralık ayında yayımlandı. Böylece GTA 4, serinin 2000'li yıllardaki en önemli oyunlarından biri olarak geniş bir oyuncu kitlesine ulaştı.

GTA 4 PC SÜRÜMÜ NE ZAMAN ÇIKTI?

GTA 4'ün Microsoft Windows sürümü, Kuzey Amerika'da 2 Aralık 2008 tarihinde piyasaya çıktı. Avrupa'daki oyuncular ise oyuna 3 Aralık 2008'de erişebildi. Konsol sürümünden yaklaşık yedi ay sonra yayımlanan PC versiyonu, klavye-fare desteği ve farklı grafik ayarlarıyla bilgisayar oyuncularına sunuldu.

GTA 4 HANGİ PLATFORMLARDA ÇIKTI?

GTA 4 ilk olarak PlayStation 3 ve Xbox 360 için yayımlandı. Daha sonra Microsoft Windows sürümü de oyuncuların kullanımına açıldı.

Oyunun ilk çıkış yaptığı platformlar şöyle:

PlayStation 3

Xbox 360

Microsoft Windows (PC)

GTA 4 KONUSU NE?

GTA 4'ün hikâyesi, Doğu Avrupa'dan Amerika'ya gelen Niko Bellic'in Liberty City'deki yaşamını konu alıyor. Daha iyi bir hayat kurma ve Amerikan rüyasını yaşama umuduyla şehre gelen Niko, kuzeni Roman Bellic ile yeniden bir araya geliyor. Ancak geçmişinden kaçamayan karakter, kısa sürede şehrin suç dünyasının içine çekiliyor.

Oyuncular, Niko Bellic'in geçmişiyle yüzleştiği, farklı karakterlerle ilişkiler kurduğu ve çeşitli suç örgütleriyle karşı karşıya geldiği hikâyede Liberty City'yi keşfediyor.