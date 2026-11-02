GSS borçları silinecek mi? GSS prim borcu affı çıktı mı, Meclis'ten geçti mi, kimleri kapsayacak, şartları neler?

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Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu bulunan vatandaşların gözü, gündeme gelmesi beklenen yeni düzenlemeye çevrildi. Geçmiş dönemlere ait ödenmemiş prim borçlarının silinmesini öngören çalışma, milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Özellikle 2016 yılına ait GSS borçlarının yanı sıra gecikme cezası ve zamlarının da silinmesi planlanırken düzenlemenin kapsamı ve yürürlük tarihi merak konusu oldu. Peki, GSS borçları silinecek mi? GSS prim borcu affı kimleri kapsayacak, şartları neler? Detaylar...

GSS PRİM BORCU AFFI ÇIKTI MI, MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

2 Kasım 2026 itibarıyla GSS prim borçlarının silinmesine yönelik yeni düzenleme henüz yasalaşmadı. AK Parti milletvekilleri tarafından hazırlanan 11 maddelik torba kanun teklifinde, 2017 yılı öncesine ait ödenmemiş GSS prim borçlarının tahsilinden vazgeçilmesi öngörülüyor.

Teklifin TBMM Başkanlığına sunulması ve ardından ilgili komisyonlarda görüşülerek Genel Kurul gündemine gelmesi gerekiyor. Düzenlemenin yürürlüğe girmesi için Meclis'te kabul edilmesi ve Resmî Gazete'de yayımlanması şart.

Bu nedenle mevcut durumda GSS prim borçlarının silindiğini söylemek mümkün değil.

GSS BORÇ AFFI HANGİ YILLARI KAPSAYACAK?

Gündemdeki düzenlemenin 1 Ocak 2017 tarihinden önceki dönemlere ait ödenmemiş GSS prim borçlarını kapsaması planlanıyor. Daha önceki yasal düzenlemelerle 2016 yılı öncesine ilişkin bazı borçların tahsilinden vazgeçilmişti. Yeni çalışmayla özellikle 2016 yılına ait ödenmemiş prim borçlarının da silinmesi hedefleniyor.

Düzenlemenin yasalaşması halinde yalnızca prim borçlarının ana parasından değil, bu borçlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zamlarından da vazgeçilmesi öngörülüyor.

Buna göre mevcut hazırlık kapsamında:

2016 yılına ait ödenmemiş GSS prim borçlarının silinmesi,

Borçlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zamlarının kaldırılması,

2017 ve sonraki yıllara ait borçların ise kapsam dışında tutulması planlanıyor.

Ancak kesin tarih aralığı ve uygulama esasları kanun metninin kabul edilmesiyle netleşecek.

GSS PRİM BORCU AFFI KİMLERİ KAPSAYACAK?

Yeni düzenlemenin, 2016 yılına ait ödenmemiş Genel Sağlık Sigortası prim borcu bulunan vatandaşları kapsaması bekleniyor. Özellikle herhangi bir sosyal güvencesi bulunmadığı için GSS kapsamına alınan ve primlerini kendisi ödemekle yükümlü olan kişiler düzenlemenin hedef kitlesinde yer alıyor.

Hazırlık aşamasındaki çalışmadan yaklaşık 1-1,5 milyon kişinin yararlanabileceği belirtiliyor. Silinmesi planlanan borç tutarının ise yaklaşık 4 milyar liraya ulaşabileceği ifade ediliyor.

Bununla birlikte bu rakamlar tahmini verilere dayanıyor. Düzenlemenin kapsamı ve yararlanacak kişi sayısı, kanun teklifinin son şekline göre kesinleşecek.

GSS BORÇ AFFI ŞARTLARI NELER?

GSS prim borcu affından yararlanabilmek için temel kriterin borcun ait olduğu dönem olması bekleniyor. Hazırlanan düzenlemenin yasalaşması halinde 1 Ocak 2017 öncesine ait ödenmemiş prim borçları kapsamda değerlendirilecek.

Bu çerçevede öne çıkan koşullar şöyle:

Borcun Genel Sağlık Sigortası prim borcu olması,

Borcun 1 Ocak 2017 öncesindeki döneme ait bulunması,

Borcun henüz ödenmemiş olması,

Borca bağlı gecikme cezası ve gecikme zamlarının da düzenleme kapsamındaki alacaklardan olması.

2017 ve sonrasına ait borçların silinmesi ise mevcut çalışmada öngörülmüyor. Ayrıca geçmişte ödenmiş primlerin iade edilip edilmeyeceğine ilişkin bir düzenleme bulunduğu yönünde doğrulanmış bilgi yok.

GSS BORÇLARI NE ZAMAN SİLİNECEK?

GSS prim borçlarının silinmesine yönelik düzenlemenin 2026 yılı sonuna kadar yasalaştırılması ve uygulamanın 1 Ocak 2027 itibarıyla başlaması beklentiler arasında yer alıyor.

Ancak 1 Ocak 2027 tarihi henüz kesinleşmiş bir uygulama tarihi değil. Kanun teklifinin Meclis'teki görüşmeleri, kabul edilmesi ve Resmî Gazete'de yayımlanması sürecin takvimini belirleyecek.

Dolayısıyla vatandaşların borçlarının hangi tarihte SGK kayıtlarından kaldırılacağına ilişkin kesin bir açıklama bulunmuyor.

GSS PRİM BORCU NASIL SORGULANIR?

Vatandaşlar, mevcut Genel Sağlık Sigortası prim borçlarını e-Devlet üzerinden kontrol edebiliyor. Bunun için şu adımlar izlenebiliyor:

e-Devlet sistemine T.C. kimlik numarası ve şifreyle giriş yapılır.

Arama bölümüne "Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Borcu Sorgulama" yazılır.

SGK hizmet ekranı açılarak mevcut borç bilgileri görüntülenir.

Borcun hangi döneme ait olduğu kontrol edilir.

Böylece vatandaşlar, borçlarının 2016 yılına mı yoksa 2017 ve sonraki yıllara mı ait olduğunu görebilir. Olası düzenlemenin kapsamını değerlendirmek açısından borç döneminin kontrol edilmesi önem taşıyor.