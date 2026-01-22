Özellikle geçtiğimiz yıllarda ABD'nin adayı satın alma girişimiyle dünya manşetlerine taşınan bu dev buz kütlesinin statüsü hakkında merak edilen tüm detayları açıklıyoruz. Grönland hangi ülkeye ait, ABD'nin mi Danimarka'nın mı? Grönland hangi ülkeye bağlı?

GRÖNLAND HANGİ ÜLKENİN TOPRAĞI?

Grönland, resmi olarak Danimarka Krallığı'na bağlı özerk bir bölgedir. Yani ada Amerika Birleşik Devletleri'ne ait değildir. Ancak Grönland, Danimarka'nın doğrudan bir ili veya eyaleti gibi değil; kendi iç işlerinde bağımsız, dış işlerinde ve savunma politikasında ise Kopenhag'a bağlı "özerk bir ülke" statüsünde yönetilmektedir. Coğrafi konumuna baktığımızda Kanada ve ABD'ye komşu olmasına rağmen, siyasi haritadaki yeri yüzyıllardır Avrupa merkezli Danimarka'nın yanındadır.

ABD GRÖNLAND'I SATIN ALMAK MI İSTİYOR?

"Grönland Amerika'nın mı?" sorusunun bu kadar sık sorulmasının temel nedeni, ABD'nin adaya olan stratejik ilgisidir. Amerika Birleşik Devletleri, 1946 yılında ve son olarak 2019 yılında Donald Trump döneminde adayı satın almak için Danimarka'ya resmi ve gayriresmi tekliflerde bulunmuştur. Ancak hem Danimarka hükümeti hem de Grönland yönetimi bu teklifleri kesin bir dille reddederek "Grönland satılık değil" mesajını dünyaya duyurmuştur. ABD'nin adada kendine ait Thule Hava Üssü (Pituffik Uzay Üssü) adında devasa bir askeri tesisi bulunmaktadır, bu durum kafa karışıklığı yaratsa da adanın egemenliği Danimarka'dadır.

GRÖNLAND'IN ÖZEL STATÜSÜ: TAM BAĞIMSIZLIK YAKIN MI?

Grönland, 1979 yılında iç işlerinde özerklik kazanmış, 2009 yılında ise bu yetkilerini daha da genişletmiştir. Günümüzde Grönland; kendi parlamentosuna, kendi diline (Grönlandca) ve kendi bayrağına sahiptir. Hatta Danimarka Avrupa Birliği üyesi olmasına rağmen, Grönland 1985 yılında kendi kararıyla Avrupa Birliği'nden ayrılmıştır. Zengin yeraltı kaynakları ve nadir toprak metalleri sayesinde gelecekte Danimarka'dan tamamen koparak tam bağımsız bir devlet olma hedefi, ada siyasetinin en önemli gündem maddelerinden biridir.

DÜNYANIN EN BÜYÜK ADASI HAKKINDA ŞAŞIRTICI BİLGİLER

Grönland sadece siyasi statüsüyle değil, doğasıyla da eşsiz bir yerdir:

• Yüzölçümü : Yaklaşık 2.1 milyon kilometrekaredir (Türkiye'nin yaklaşık 3 katı).

• Nüfus : Bu devasa alana rağmen sadece 56 bin civarında insan yaşamaktadır.

•Buz Örtüsü: Adanın %80'inden fazlası kalın buz tabakalarıyla kaplıdır.

• Stratejik Önem: Kuzey Kutbu'na yakınlığı nedeniyle küresel ısınma ve yeni ticaret rotaları açısından dünyanın en kritik noktalarından biri haline gelmiştir.