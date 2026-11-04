Grischa Prömel kimdir? Galatasaray'a karşı sahaya çıkan Stuttgartlı orta saha

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Grischa Prömel, mayıs ayında imza attığı VfB Stuttgart'la ilk Şampiyonlar Ligi sezonunu geçiriyor. Alman ekibi 3 Kasım 2026'da RAMS Park'ta Galatasaray'a 2-0 yenildi; Prömel o maçta ilk 11'deydi.

Galatasaray'ın iki golü de 12. ve 15. dakikalarda Aleksey Batrakov'dan geldi.

GRİSCHA PRÖMEL HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Grischa Prömel, 2026-27 sezonundan beri VfB Stuttgart'ta oynuyor. Kulüp transferi 25 Mayıs 2026'da yeni sezonun ilk takviyesi olarak duyurdu ve oyuncuyla 30 Haziran 2029'a kadar sözleşme imzaladı.

Galatasaray deplasmanındaki ilk 11'de Prömel'in yanında Atakan Karazor, Deniz Undav, Chris Führich, Bilal El Khannouss ve Ermedin Demirovic de vardı.

GRİSCHA PRÖMEL KİMDİR?

Grischa Prömel, Almanya'da Karlsruher SC, Union Berlin ve Hoffenheim formaları giymiş bir orta saha oyuncusu. Stuttgart'a gelişini çocukluk hayalinin gerçekleşmesi diye anlattı ve VfB'ye bir gün gelme isteğinin uzun zamandır içinde olduğunu söyledi.

Kulübün spor direktörü Fabian Wohlgemuth da transferi açıklarken oyuncunun bölgeyle bağından söz etti.

GRİSCHA PRÖMEL NERELİ?

Grischa Prömel Stuttgartlı. Şehrin Bad Cannstatt semtinde doğdu, yakındaki Esslingen'de büyüdü. Futbola TSV Esslingen'de başladı, ardından Stuttgarter Kickers'ın altyapısına geçti.

GRİSCHA PRÖMEL KAÇ YAŞINDA?

Grischa Prömel 31 yaşında. 9 Ocak 1995'te doğdu.

GRİSCHA PRÖMEL HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Grischa Prömel, Stuttgarter Kickers'tan sonra Hoffenheim'ın altyapısına ve ikinci takımına geçti. İlk düzenli forma şansını 2015-2017 arasında 2. Bundesliga'daki Karlsruher SC'de buldu, burada ligde 44 maça çıktı.

2017'de Union Berlin'e transfer oldu. Berlin ekibinde beş sezon kaldı, tüm kulvarlarda 141 maçta 20 gol attı. Union'dan sonra yeniden Hoffenheim'a döndü ve bu dönemde 87 maçta 14 gol buldu. 2026'da da doğduğu şehrin takımına imza attı.

GRİSCHA PRÖMEL OLİMPİYAT MADALYASI KAZANDI MI?

Grischa Prömel, 2016 Rio Olimpiyatları'nda Almanya ile gümüş madalya kazandı. Turnuvada 4 maçta forma giydi.

A Milli Takım'a ise Kasım 2023'te çağrıldı. Julian Nagelsmann, Türkiye ve Avusturya ile oynanacak hazırlık maçlarının kadrosuna onu sonradan ekledi.