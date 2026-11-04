Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Grischa Prömel kimdir? Galatasaray'a karşı sahaya çıkan Stuttgartlı orta saha

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

VfB Stuttgart, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a 2-0 yenilirken orta sahada Grischa Prömel de ilk 11'de başladı. Grischa Prömel kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi takımda oynuyor? 31 yaşındaki oyuncu bu yaz Hoffenheim'dan doğduğu şehrin takımına geçti, 2016 Rio Olimpiyatları'nda da Almanya ile gümüş madalya kazanmıştı.

Grischa Prömel, mayıs ayında imza attığı VfB Stuttgart'la ilk Şampiyonlar Ligi sezonunu geçiriyor. Alman ekibi 3 Kasım 2026'da RAMS Park'ta Galatasaray'a 2-0 yenildi; Prömel o maçta ilk 11'deydi.

Galatasaray'ın iki golü de 12. ve 15. dakikalarda Aleksey Batrakov'dan geldi.

GRİSCHA PRÖMEL HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Grischa Prömel, 2026-27 sezonundan beri VfB Stuttgart'ta oynuyor. Kulüp transferi 25 Mayıs 2026'da yeni sezonun ilk takviyesi olarak duyurdu ve oyuncuyla 30 Haziran 2029'a kadar sözleşme imzaladı.

Galatasaray deplasmanındaki ilk 11'de Prömel'in yanında Atakan Karazor, Deniz Undav, Chris Führich, Bilal El Khannouss ve Ermedin Demirovic de vardı.

GRİSCHA PRÖMEL KİMDİR?

Grischa Prömel, Almanya'da Karlsruher SC, Union Berlin ve Hoffenheim formaları giymiş bir orta saha oyuncusu. Stuttgart'a gelişini çocukluk hayalinin gerçekleşmesi diye anlattı ve VfB'ye bir gün gelme isteğinin uzun zamandır içinde olduğunu söyledi.

Kulübün spor direktörü Fabian Wohlgemuth da transferi açıklarken oyuncunun bölgeyle bağından söz etti.

GRİSCHA PRÖMEL NERELİ?

Grischa Prömel Stuttgartlı. Şehrin Bad Cannstatt semtinde doğdu, yakındaki Esslingen'de büyüdü. Futbola TSV Esslingen'de başladı, ardından Stuttgarter Kickers'ın altyapısına geçti.

GRİSCHA PRÖMEL KAÇ YAŞINDA?

Grischa Prömel 31 yaşında. 9 Ocak 1995'te doğdu.

GRİSCHA PRÖMEL HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Grischa Prömel, Stuttgarter Kickers'tan sonra Hoffenheim'ın altyapısına ve ikinci takımına geçti. İlk düzenli forma şansını 2015-2017 arasında 2. Bundesliga'daki Karlsruher SC'de buldu, burada ligde 44 maça çıktı.

2017'de Union Berlin'e transfer oldu. Berlin ekibinde beş sezon kaldı, tüm kulvarlarda 141 maçta 20 gol attı. Union'dan sonra yeniden Hoffenheim'a döndü ve bu dönemde 87 maçta 14 gol buldu. 2026'da da doğduğu şehrin takımına imza attı.

GRİSCHA PRÖMEL OLİMPİYAT MADALYASI KAZANDI MI?

Grischa Prömel, 2016 Rio Olimpiyatları'nda Almanya ile gümüş madalya kazandı. Turnuvada 4 maçta forma giydi.

A Milli Takım'a ise Kasım 2023'te çağrıldı. Julian Nagelsmann, Türkiye ve Avusturya ile oynanacak hazırlık maçlarının kadrosuna onu sonradan ekledi.

Defne Ela Güneş
Defne Ela Güneş
Haberler.com
Bakan Işıkhan'dan İşsizlik Sigortası Fonu ile ilgili iddialara yanıt

İşsizlik Sigortası ile ilgili iddiaya yanıtı net: 1 kuruşumuz dahi yok
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD seçimlerinde dikkat çeken karar: 50 eyalete 1.000 federal gözlemci gönderildi

Seçim gününde görülmemiş adım: Binlerce göz sandığı izliyor!

İspanya'da 69 kişinin öldüğü tren kazası sonrası bakan istifa etti

Ülkeyi yasa boğan facia sonrası beklenen istifa geldi
DeSantis, İran savaşının Cumhuriyetçilere 'çok büyük bir yük' olduğunu söyledi

Son seçimde karşısına çıkmıştı! Giderayak açtı ağzını yumdu gözünü
Motosikletle gelip otele kurşun yağdırdı! Tüfeği yere atıp kaçtı

Motosikletle gelip otele kurşun yağdırdı! Bakın tüfeği ne yaptı
Esenyurt'ta 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

Yurt dışına kaçacaktı! Son anda böyle yakalandı
50 metrelik uçuruma yuvarlandı! Son hali böyle görüntülendi

Can pazarı! 50 metre uçuruma yuvarlandı
Ünlü şarkıcı Emre Altuğ'dan AK Parti'ye sürpriz ziyaret

Sebebi merak konusu oldu: Ünlü şarkıcıdan AK Parti'ye sürpriz ziyaret