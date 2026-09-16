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Grip aşısı ne zaman vurulur, kaç ay korur? Grip aşısı fiyatı ne kadar, eczanelere geldi mi?

Grip aşısı ne zaman vurulur, kaç ay korur? Grip aşısı fiyatı ne kadar, eczanelere geldi mi?
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Sonbaharın gelmesiyle birlikte grip sezonu yaklaşırken, grip aşısıyla ilgili araştırmalar da hız kazandı. Vatandaşlar 2026 grip aşısının ne zaman yapılacağını, eczanelere gelip gelmediğini ve fiyatının ne kadar olduğunu merak ediyor. Peki, Grip aşısı ne zaman vurulur, kaç ay korur? Grip aşısı fiyatı ne kadar, eczanelere geldi mi? Grip aşısı hakkında merak edilen detaylar haberimizde.

Sonbaharın gelmesiyle birlikte grip sezonu yaklaşırken, grip aşısının ne zaman uygulanacağı, eczanelere gelip gelmediği ve fiyatı vatandaşların gündemindeki başlıklar arasında yer alıyor. Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS), 2026 yılı grip aşıları hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, Grip aşısı ne zaman vurulur, kaç ay korur? Grip aşısı fiyatı ne kadar, eczanelere geldi mi? Detaylar haberimizde.

GRİP AŞISI NE ZAMAN VURULUR?

TEİS, grip aşısı için en uygun dönemin ekim ve kasım ayları olduğunu bildirdi. Açıklamada, grip aşısının koruyuculuğunun aşı uygulandıktan yaklaşık 2 hafta sonra başladığı belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü de grip aşısının grip sezonu başlamadan önce uygulanmasının uygun olduğunu ve aşının ardından koruyucu bağışıklığın oluşmasının yaklaşık 2 hafta sürdüğünü belirtiyor.

TEİS Genel Başkanı Nurten Saydan ise grip aşılarının eylül ayında başlayan ve kasım boyunca devam eden dönemde uygulanabildiğini, şubat ayına kadar da aşı yapılabileceğini belirtti.

GRİP AŞISI KAÇ AY KORUR?

Grip aşısının koruyuculuğunun yaklaşık 2 hafta sonra başladığı belirtiliyor. Ancak Dünya Sağlık Örgütü, grip aşısına bağlı bağışıklığın zaman içinde azaldığını ve grip virüslerinin sürekli değişmesi nedeniyle aşının her yıl yenilendiğini belirtiyor.

Bu nedenle grip aşısı yıllık olarak uygulanıyor. Aşının etkisi kişiye, dolaşımdaki virüslere ve aşının içeriğiyle dolaşımdaki virüslerin uyumuna göre değişebiliyor.

GRİP AŞISI FİYATI NE KADAR?

TEİS'in 2026 yılına ilişkin açıklamasına göre grip aşılarının perakende fiyatı 764 lira olarak belirtildi. SGK tarafından karşılanan tutarın ise 451,01 lira olduğu açıklandı.

TEİS ayrıca 2026 yılında SGK kapsamında iki çeşit grip aşısının bulunacağını bildirdi. Bu aşılardan ilkinin eczanelere ulaştığı, ikincisinin ise eylül ayının sonunda gelmesinin beklendiği açıklandı.

GRİP AŞISI ECZANELERE GELDİ Mİ?

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası'nın (TEİS) açıklamasına göre 2026 yılı grip aşıları eczanelere gelmeye başladı. SGK kapsamında bulunan iki grip aşısından ilkinin eczanelere ulaştığı, ikinci aşının ise eylül sonunda geleceği bildirildi.

TEİS tarafından yapılan açıklamada, grip aşısının 6 aylıktan büyük herkese önerildiği belirtildi. Özellikle 65 yaş üstü kişiler, kronik hastalığı bulunanlar, gebeler, çocuklar ve sağlık çalışanları öncelikli gruplar arasında gösterildi.

Dünya Sağlık Örgütü de grip nedeniyle ciddi hastalık riski daha yüksek olan gruplar arasında yaşlıları, küçük çocukları, gebeleri, kronik hastalığı bulunanları ve sağlık çalışanlarını sayıyor.

UYARI: Bu içerik yalnızca bilgi amaçlıdır. Sağlık durumunuz ve grip aşısı hakkında detaylı bilgi almak için sağlık kuruluşlarına başvurunuz. 

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
Haberler.com
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