Greenwood saat kaçta İstanbul'a inecek, Greenwood hangi havalimanına inecek?

"Greenwood saat kaçta İstanbul'a inecek?" ve "Greenwood hangi havalimanına inecek?" soruları arama motorlarında en çok sorgulanan başlıklar arasında yer alıyor. Transferde sıcak gelişmeler yaşanırken, yıldız oyuncunun İstanbul'a geliş programı, uçağının iniş saati ve kullanacağı havalimanı futbol gündeminin en çok konuşulan konuları arasında bulunuyor. İşte merak edilen tüm detaylar...

GREENWOOD SAAT KAÇTA İSTANBUL'A GELECEK?

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mason Greenwood'un İstanbul'a geliş programı resmileşti. Sarı-lacivertli kulüp, İngiliz futbolcunun yarın saat 16.50'de İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ne iniş yapacağını açıkladı. Taraftarların büyük heyecanla beklediği yıldız oyuncu, sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atarak takımla çalışmalara başlayacak.

FENERBAHÇE GREENWOOD'UN GELİŞ SAATİNİ AÇIKLADI

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, kulübün 4 yıllık anlaşmaya vardığı Mason Greenwood'un profesyonel futbol A takımı çalışmalarına katılmak üzere yarın İstanbul'a geleceği belirtildi. Açıklamada, Greenwood ve ailesini taşıyan uçağın 16.50'de İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ne iniş yapacağı ifade edilerek taraftarlara ve kamuoyuna bilgi verildi.

GREENWOOD HANGİ HAVALİMANINA İNECEK?

Transferi yakından takip eden futbolseverlerin en çok merak ettiği konulardan biri de Mason Greenwood'un hangi havalimanına ineceğiydi. Fenerbahçe'nin resmi açıklamasına göre İngiliz yıldız, İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ne iniş yapacak. Sarı-lacivertli taraftarların yıldız futbolcuyu havalimanında karşılaması bekleniyor.

FENERBAHÇE İLE 4 YILLIK ANLAŞMA

Sarı-lacivertli ekip, Mason Greenwood ile 4 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. İngiliz futbolcu, sağlık kontrolleri ve resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından Fenerbahçe'nin yeni sezon hazırlıklarına katılacak.

GREENWOOD'UN BONSERVİS BEDELİ 39 MİLYON EURO

Fenerbahçe, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde Mason Greenwood transferinin mali detaylarını da paylaştı. Buna göre sarı-lacivertliler, Olympique de Marseille'e 39 milyon euro bonservis bedelini 3 yıl içinde 3 eşit taksit halinde ödeyecek. Ayrıca FIFA talimatları doğrultusunda oluşacak dayanışma katkı payının da kulüp tarafından karşılanacağı açıklandı.