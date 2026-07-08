Greenwood kimdir, aslen nereli İngiliz mi Jameikalı mı, Mason Greenwood kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Mason Greenwood'un transfer iddiaları ve kariyerindeki son gelişmelerin ardından "Greenwood kimdir?", "İngiliz mi Jamaikalı mı?", "Kaç yaşında?" ve "Hangi takımlarda oynadı?" soruları arama motorlarında yoğun şekilde sorgulanıyor. İngiltere doğumlu olan ve Jamaika kökenine sahip yıldız futbolcu, Manchester United altyapısından yetişerek Getafe ve Marsilya formalarıyla da adından söz ettirdi?

GREENWOOD KİMDİR?

İngiliz futbolunun yetiştirdiği önemli yeteneklerden biri olan Mason Greenwood, kariyeri ve özel hayatıyla futbol dünyasının yakından takip ettiği isimler arasında yer alıyor. Son dönemde "Greenwood kimdir?", "Aslen nereli?", "İngiliz mi Jamaikalı mı?", "Kaç yaşında?" ve "Hangi takımlarda oynadı?" soruları arama motorlarında yoğun ilgi görüyor. İşte Mason Greenwood hakkında merak edilenler.

Mason Will John Greenwood, 1 Ekim 2001 tarihinde İngiltere'nin West Yorkshire bölgesindeki Bradford kentinde dünyaya geldi. Futbola küçük yaşlarda başlayan Greenwood, Manchester United altyapısında yetişerek profesyonel futbol kariyerine adım attı. Forvet ve sağ kanat mevkilerinde görev yapabilen futbolcu, iki ayağını da etkili kullanabilmesiyle tanınıyor.

GREENWOOD ASLEN NERELİ? İNGİLİZ Mİ JAMAİKALI MI?

Mason Greenwood doğum yeri itibarıyla İngilizdir ve İngiltere vatandaşıdır. Ailesi ise Jamaika kökenlidir. Bu nedenle Greenwood, Jamaika asıllı İngiliz futbolcular arasında gösterilmektedir.

MASON GREENWOOD KAÇ YAŞINDA?

1 Ekim 2001 doğumlu olan Mason Greenwood, 2026 yılı itibarıyla 24 yaşındadır. Genç yaşına rağmen Avrupa futbolunda önemli kulüplerde forma giyerek dikkat çeken oyuncular arasında yer almaktadır.

MASON GREENWOOD HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Greenwood futbol kariyerine Manchester United altyapısında başladı. Burada A takıma yükselerek İngiltere Premier Lig'de forma giydi ve önemli başarılara imza attı.

Daha sonra kariyerine İspanya'da Getafe'de kiralık olarak devam eden yıldız futbolcu, gösterdiği performansın ardından Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'ya transfer oldu. Kariyerinde İngiltere, İspanya ve Fransa liglerinde mücadele eden Greenwood, attığı goller ve hücumdaki etkili oyunuyla ön plana çıktı.

GREENWOOD'UN FUTBOL KARİYERİ

Genç yaşta Manchester United formasıyla Avrupa kupalarında boy gösteren Mason Greenwood, altyapıdan yetişen en önemli yeteneklerden biri olarak kabul edildi. Kariyerinde yaşadığı zorlu süreçlerin ardından yeniden sahalara dönen İngiliz futbolcu, Marsilya'da performansını yükselterek Avrupa futbolundaki kariyerini sürdürmeye devam ediyor.