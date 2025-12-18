Gözaltına alınan ünlüler serbest bırakıldı mı? Danla Biliç, İrem Sak, Aleyna Tilki serbest bırakıldı mı?

Danla Bilic, İrem Sak ve Aleyna Tilki hakkında konuşulanlar gündemi bir anda değiştirdi. Gözaltı sürecinin ardından kulislerde dolaşan iddialar dikkat çekiyor. Ünlü isimlerin serbest bırakılıp bırakılmadığı sorusu yanıt beklerken, gelişmeler yakından takip ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

GÖZALTINA ALINAN ÜNLÜLER SERBEST BIRAKILDI MI?

Şu ana kadar gözaltına alınan ünlülerin serbest bırakıldığına dair resmî bir açıklama yapılmadı. Soruşturma süreci devam ediyor ve yeni gelişmeler oldukça kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

HANGİ ÜNLÜLER GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında;

Oyuncu İrem Sak,

Şarkıcı Aleyna Tilki,

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic,

Mümine Senna Yıldız

gözaltına alındı.

ÜNLÜLER NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Gözaltı kararlarının, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında verildiği belirtildi. Ancak kişilere yöneltilen suçlamaların içeriğine dair detaylı bilgiler henüz açıklanmadı.

ADRESİNDE BULUNAMAYAN ÜNLÜLER HANGİLERİ?

Aynı soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan ancak adreslerinde bulunamayan isimlerin;