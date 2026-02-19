İstanbul'da kamuoyunda "Casperlar" olarak bilinen yeni nesil silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada kritik bir gelişme yaşandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, aralarında polis memurlarının da bulunduğu toplam 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Peki, Gözaltına alınan polisler kimler, neden gözaltına alındılar? Bilgi sızdıran polisler kimler? Detaylar...

9'U POLİS 17 KİŞİYE GÖZALTI!

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde gerçekleştirildi. 09.01.2026 tarihinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda elde edilen dijital materyallerin incelenmesi sonucunda, kamu görevlileri ile örgüt üyeleri arasında irtibat ve menfaat ilişkisi bulunduğu değerlendirildi.

Yapılan teknik incelemelerde, örgüt yöneticileri ve üyelerinin bazı kamu görevlilerinden;

Suç kaydı,

Aranma kaydı,

Araç sorgulama bilgileri,

Yakalama kayıtları

gibi bilgilere erişim sağladığı tespit edildi.

Bu gelişmeler üzerine 19.02.2026 tarihinde 17 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve elkoyma talimatı verildi.

GÖZALTINA ALINAN POLİSLER KİMLER?

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen toplam 17 şüpheli arasında şu kamu görevlilerinin bulunduğu açıklandı:

9 polis memuru

1 müstafi polis memuru

1 zabıt katibi

1 gümrük muhafaza memuru

Geriye kalan şüphelilerin örgüt hiyerarşisi içinde hareket ettiği değerlendirilen kişiler olduğu belirtildi.

Operasyon kararının, İstanbul başta olmak üzere Muğla, Bursa, Giresun, Mersin ve Şırnak illerindeki belirlenen adresleri kapsadığı bildirildi.

GÖZALTINA ALINAN POLİSLER NEDEN GÖZALTINA ALINDILAR?

Soruşturma kapsamında yapılan resmi açıklamaya göre, örgüt üyelerinin kamu görevlileri ile irtibat ve menfaat ilişkisine girdiği tespit edildi. Bu kapsamda, görev ve yetki tanımına aykırı şekilde hareket eden bazı kamu görevlilerinin, adli mercilerce yürütülen soruşturmalarla ilgili olarak örgüt yöneticileri ve üyelerine bilgi sağladığı belirlendi.

Savcılığın konuya ilişkin resmi açıklaması şu şekildedir:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, kamuoyunda casperlar olarak bilinen yeni nesil silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada, 09.01.2026 tarihinde yapılan eş zamanlı operasyonla elde edilen dijital materyallerin incelenmesi neticesinde;

Örgüt üyelerinin kamu görevlileri ile irtibat ve menfaat ilişkisine girdiği; bu kapsamda adli mercilerce yürütülen bir kısım soruşturmada, örgütün idareci ve üyelerinin, görev ve yetki tanımına aykırı hareket eden kamu görevlilerinden suç / aranma / araç / yakalama kaydı gibi sorgulamalarla bilgi aldığının tespit edildiği anlaşılmakla;

Örgüt hiyerarşisi içinde hareket ettiği değerlendirilen, 9'u polis memuru, biri zabıt katibi, biri gümrük muhafaza memuru, biri müstafi polis memuru olmak üzere toplamda 17 şüpheli hakkında, 19.02.2026 tarihinde gözaltı, İstanbul, Muğla, Bursa, Giresun, Mersin ve Şırnak illerinde belirlenen adreslerinde arama ve elkoyma talimatı verilmiştir."